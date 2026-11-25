Egzekucja komornicza w Leśniczówce w Parku Śląskim. Wyprzedany koncert odwołany

W piątek, 20 listopada 2026 roku, do klubu Leśniczówka Rock'n'Roll Cafe w samym sercu Parku Śląskiego w Chorzowie wkroczył komornik w asyście policjantów i przedstawicieli zarządcy obiektu. W wyniku przeprowadzonych czynności egzekucyjnych Park Śląski odzyskał budynek, a dotychczasowy dzierżawca musiał go opuścić.

Przejęcie lokalu wywołało ogromne poruszenie wśród muzyków oraz stałych gości. Bezpośrednim skutkiem egzekucji było odwołanie wyprzedanego koncertu, który miał się odbyć jeszcze tego samego dnia.

Przedstawiciele klubu zamieścili w mediach społecznościowych emocjonalne oświadczenie: „Dziś, gdy komornik na wniosek zarządu Parku Śląskiego przeprowadził eksmisję, dawny pawilon deszczowy przestał pełnić funkcję schronienia – także dla kultury, która przetrwała w nim przez ponad cztery dekady”.

Zarząd Parku Śląskiego wyjaśnia przyczyny przejęcia Leśniczówki

Zarząd Parku Śląskiego w oficjalnym stanowisku tłumaczy, że interwencja komornika była rezultatem wielomiesięcznego sporu z dzierżawcą. Według spółki umowa dzierżawy wygasła 6 sierpnia 2026 roku, a wcześniej próbowano wyegzekwować zaległości finansowe za czynsz oraz media. Ponieważ po rozwiązaniu umowy najemca nie wydał budynku właścicielowi, zarządca zdecydował się na egzekucję komorniczą.

„Chcemy podkreślić, że naszym celem było i pozostaje przede wszystkim uporządkowanie sytuacji prawnej nieruchomości oraz zapewnienie właściwego gospodarowania majątkiem Parku Śląskiego” - przekazała w oświadczeniu spółka.

Zarządca zwraca też uwagę na zły stan techniczny obiektu, zwłaszcza instalacji elektrycznej, oraz na uchybienia w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Problemy wymagające naprawy wykazały wcześniejsze kontrole straży pożarnej i nadzoru budowlanego.

Sławomir Biegun i zespół Leśniczówki odpowiadają na zarzuty Parku Śląskiego

Zupełnie inaczej przyczyny konfliktu przedstawiają dotychczasowy dzierżawca Sławomir Biegun oraz zespół klubu. W oświadczeniu opublikowanym 22 listopada przekonują, że przez lata ponosili ogromne koszty utrzymania niszczejącego obiektu, wyręczając w ten sposób właściciela.

Prowadzący lokal wyliczają, że z własnych środków naprawiali przeciekający dach, modernizowali instalację elektryczną, wymieniali urządzenia wentylacyjne, a także remontowali ogrodzenie, hydraulikę i piec. Ich zdaniem wydatki te dorównywały naliczanym czynszom, a czasami nawet je przewyższały.

Ekipa Leśniczówki zapewnia, że nie ma żadnych długów wobec artystów, dostawców ani podwykonawców, a spór dotyczy wyłącznie rozliczeń z Parkiem Śląskim i podziału odpowiedzialności za budynek. Dzierżawca podkreśla, że niezależny klub muzyczny nie był w stanie sam udźwignąć kosztów gruntownej modernizacji, jakiej wymagał obiekt.

Spór o ponad 80 tysięcy złotych i koszty remontu budynku

Główną osią sporu pozostaje to, kto powinien płacić za remonty. Sławomir Biegun utrzymuje, że wydał z własnej kieszeni ponad 80 tysięcy złotych na pilne prace zabezpieczające i naprawcze, a kwota ta powinna zostać odliczona od zobowiązań wobec Parku Śląskiego.

Zarządca odrzuca jednak te argumenty. Rzeczniczka Parku Śląskiego Aneta Miler zaznaczała, że dbanie o nieruchomość jest obowiązkiem każdego dzierżawcy, i poddawała w wątpliwość przedstawioną przez najemcę dokumentację wydatków.

Obie strony powołują się na te same wyniki kontroli technicznych, ale inaczej wskazują winnego zaniedbań – prowadzący klub obarczają nimi właściciela, a Park Śląski wskazuje na zapisy umowy. Bez wglądu w pełną dokumentację finansową, protokoły pokontrolne i treść samej umowy nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć tego konfliktu.

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Historia Leśniczówki Rock'n'Roll Cafe. Na scenie grali muzycy Dżemu i SBB

Historia Leśniczówki Rock'n'Roll Cafe sięga 1983 roku, kiedy dawny parkowy pawilon deszczowy zmieniono w miejsce spotkań artystów i fanów muzyki. Przez ponad cztery dekady lokal działał jako ważny punkt na kulturalnej mapie regionu, a nie zwykły punkt gastronomiczny.

Na tamtejszej scenie koncertowali czołowi przedstawiciele polskiego rocka i bluesa, w tym muzycy zespołów Dżem i SBB. Z biegiem lat klub otworzył się również na młodych, mniej znanych wykonawców oraz reprezentantów sceny punkowej, folkowej i metalowej.

Dla wielu grup było to miejsce pierwszych poważnych występów, a dla publiczności – przestrzeń muzycznych odkryć, do której wracały kolejne pokolenia. Właśnie ta wieloletnia tradycja sprawiła, że przejęcie budynku przez komornika wywołało tak silne emocje.

Przyszłość Leśniczówki w Parku Śląskim. Spółka zapowiada konkurs na nowego najemcę

Władze Parku Śląskiego zapewniają, że przejęcie lokalu nie oznacza końca Leśniczówki. Spółka planuje ogłosić konkurs na nowego najemcę, który przywróci budynkowi pełną funkcjonalność przy zachowaniu jego dotychczasowego, kulturalno-gastronomicznego charakteru.

Najpierw zarządca przeprowadzi szczegółową inwentaryzację stanu technicznego obiektu oraz jego instalacji. Kolejnym krokiem będzie znalezienie partnera gotowego sfinansować konieczne remonty i dostosować budynek do aktualnych wymogów bezpieczeństwa, przy czym koszty tych prac będą mogły zostać rozliczone w ramach przyszłej umowy dzierżawy.

Dotychczas nie wskazano jednak terminu ogłoszenia konkursu ani daty ponownego otwarcia klubu dla publiczności.