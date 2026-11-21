Nowe ustalenia WIOŚ po pożarze zakładu PreZero w Chorzowie

Gęste kłęby dymu pojawiły się nad Chorzowem 24 czerwca 2026 roku. Do walki z ogniem, który wybuchł na terenie zakładu przetwarzania odpadów PreZero Service Południe przy ulicy Kluczborskiej 29, zadysponowano kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej.

Płomienie zajęły powierzchnię około 6 tys. metrów kwadratowych składowiska. W szczytowym momencie akcji z pożarem zmagało się przeszło 200 strażaków, a obecna na miejscu specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego na bieżąco monitorowała stan powietrza.

Kiedy udało się już ugasić ogień, szybko pojawiły się wątpliwości dotyczące prawidłowego składowania odpadów i respektowania norm środowiskowych.

Obecnie jest już pewne, że przeprowadzona na miejscu inspekcja ujawniła liczne uchybienia. Choć WIOŚ podjął w tej sprawie dalsze kroki, to postępowanie administracyjne wciąż nie zostało oficjalnie zainicjowane.

„29 października 2026 r. wydaliśmy zarządzenia pokontrolne. Termin przekazania pisemnej informacji o działaniach podjętych w celu usunięcia stwierdzonych naruszeń oraz o zakresie ich realizacji upływa 7 grudnia 2026 r.” – przekazał „Super Expressowi” sekretariat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

W praktyce nakłada to na spółkę obowiązek przedstawienia inspektorom raportu o działaniach naprawczych oraz stopniu ich wdrożenia po wykrytych nieprawidłowościach.

Pożar w Chorzowie.

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PreZero w Chorzowie z terminem do 7 grudnia. Brak postępowania administracyjnego

Jest to kluczowe nowe ustalenie dotyczące czerwcowego pożaru przy ulicy Kluczborskiej.

Mimo że czynności kontrolne sfinalizowano 4 września i potwierdziły one uchybienia, to inspektorzy nadal nie wszczęli osobnego postępowania administracyjnego. W komunikacie przesłanym redakcji „Super Expressu” WIOŚ zaznaczył, że kolejne decyzje zapadną po analizie wyjaśnień od spółki.

„Po otrzymaniu tej informacji ocenimy, w jakim zakresie wykonano zarządzenia pokontrolne” – poinformował katowicki inspektorat.

Urzędnicy postawili sprawę bardzo jasno i jednoznacznie wskazali.

„Postępowanie administracyjne nie zostało dotąd wszczęte”.

W efekcie wciąż nie jest przesądzone, czy i w jakim terminie przedsiębiorstwo zostanie obciążone administracyjnymi karami finansowymi. Należy jednocześnie pamiętać, że procedury realizowane przez WIOŚ są całkowicie niezależne od zawiadomienia, które do prokuratury skierował prezydent Chorzowa.

Kontrola WIOŚ w Chorzowie. Nieprawidłowości przy magazynowaniu odpadów

Ustalenia interwencyjnej kontroli, która dobiegła końca 4 września, wywołały duże zaniepokojenie. Z informacji przekazanych przez władze Chorzowa wynika, że inspektorzy wytknęli brak wytyczonych stref składowania śmieci, błędne oznakowanie tych miejsc oraz brak selekcji podczas magazynowania.

Wyszło również na jaw, że odpady gromadzono w lokalizacjach, które nie były do tego przystosowane.

Ponadto kontrolerzy udowodnili przekroczenie limitów śmieci kierowanych do przetworzenia w instalacjach IPPC 1 oraz IPPC 2, jak również uchybienia w zakresie ilości odpadów składowanych w tym samym czasie w 2026 roku.

Zastrzeżenia urzędników wzbudził także sposób prowadzenia dokumentacji. Z raportu wynika, że zapisy w ewidencji rozmijały się z faktyczną ilością śmieci zgromadzonych na terenie zakładu.

Ogrom wykrytych nieprawidłowości bezpośrednio zmotywował władze samorządowe Chorzowa do podjęcia stanowczych działań.

Prezydent Chorzowa Szymon Michałek składa zawiadomienie do prokuratury

W październiku prezydent Chorzowa Szymon Michałek ogłosił złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Krok ten był efektem szczegółowej analizy protokołów pokontrolnych z WIOŚ oraz dokumentacji zebranej przez specjalny zespół, który powołano po czerwcowym pożarze.

Włodarz miasta dąży do ustalenia, czy wykryte uchybienia stwarzały niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia mieszkańców oraz środowiska, a także czy przyczyniły się bezpośrednio do pojawienia się ognia.

„Chcemy dokładnie wyjaśnić, co działo się na terenie zakładu przy ul. Kluczborskiej i czy stwierdzone nieprawidłowości mogły mieć związek z pożarem. Nie będziemy w tej sprawie niczego przesądzać ani pozostawiać bez wyjaśnienia” – podkreślał Szymon Michałek.

Prezydent zaznaczył również, że obowiązkiem władz lokalnych jest dbanie o bezpieczeństwo obywateli oraz dokładne zbadanie całego zdarzenia.

Należy jednak pamiętać, że potwierdzenie łamania przepisów środowiskowych nie jest równoznaczne z uznaniem tych uchybień za przyczynę pożaru, co muszą dopiero zbadać odpowiednie służby.

Sprawa pożaru w Chorzowie. PreZero milczy, a miasto podtrzymuje stanowisko

W obliczu nowych faktów dziennikarze „Super Expressu” poprosili spółkę PreZero o odniesienie się do wyników inspekcji oraz procesu wdrażania zaleceń pokontrolnych.

Chociaż redakcja wielokrotnie ponawiała próby kontaktu, przedstawiciele firmy nie zdecydowali się na udzielenie żadnej odpowiedzi.

Pytania o obecny etap sprawy trafiły również do Urzędu Miasta Chorzów. Magistrat nie wydał nowego oświadczenia, odsyłając jedynie do wcześniejszego komunikatu o złożeniu zawiadomienia do prokuratury.

W przywołanym dokumencie samorządowcy akcentowali, że ich priorytetem jest poznanie wszystkich kulis pożaru oraz zweryfikowanie, czy funkcjonowanie zakładu zagrażało lokalnej społeczności i środowisku.