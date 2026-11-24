Nowy Hotel Berkowa**** – relaks i atrakcje dla całej rodziny

Otwarty we wrześniu 2026 roku Hotel Berkowa**** to najnowszy obiekt Resortu Jurajskiego. Na Gości czekają komfortowe pokoje, restauracje oraz bogata oferta atrakcji. Strefa basenowa z basenem rekreacyjnym, zjeżdżalnią, trzema jacuzzi oraz brodzikiem z wodnym placem zabaw dla dzieci zapewnia wodne atrakcje całej rodzinie. Miłośnicy relaksu mogą odprężyć się w strefie saun i Mineral SPA.

Nie brakuje też rozrywki – czterotorowa kręgielnia, sala gier i bilardowa oraz klub z parkietem tanecznym umilają wieczory, a na najmłodszych czekają Kids Club Berek i animacje dla dzieci. To idealne miejsce na rodzinny wypoczynek, również podczas ferii zimowych!

Autor: Nadesłane/ Materiały prasowe

Hotel Ostaniec*** – odpoczynek wśród jurajskiej przyrody

Miłośnicy spokojniejszego wypoczynku odnajdą się w Hotelu Ostaniec***. Kameralna atmosfera, restauracja oraz strefa Wellness z jacuzzi i saunami tworzą idealne warunki na romantyczny weekend lub rodzinny wyjazd. Dodatkowo Goście nocujący w Hotelu Ostaniec mogą korzystać również z atrakcji Hotelu Berkowa****.

Autor: Nadesłane/ Materiały prasowe

Resort Jurajski to także sezonowa Osada Zborów Camp & Bed z parkiem wodnym i polem biwakowo-kempingowym oraz Sala plenerowa Okiennik, w której organizowane są wesela, przyjęcia okolicznościowe i wydarzenia biznesowe.

Autor: Nadesłane/ Materiały prasowe

Spacer po Górze Zborów, odkrywanie jurajskich zakątków, a może odrobina zimowego szaleństwa? Warto odwiedzić również malowniczy Zamek Ogrodzieniecki, oddalony o ok. 20 km od Resortu. Miłośnicy narciarstwa mogą wybrać się na pobliskie stoki w Smoleniu (ok. 20 km) i Cisowej (ok. 25 km). A po dniu pełnym wrażeń? Relaks w hotelowym basenie lub jacuzzi!

Autor: Nadesłane/ Materiały prasowe

Odkryj Resort Jurajski i przekonaj się, że Jura ma wiele do zaoferowania również zimą!

Więcej informacji i rezerwacje:

www.resortjurajski.pl

Podlesice, Jura Krakowsko-Częstochowska +48 604 196 148