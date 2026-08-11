Zakończono remont Kanału Regatowego w Parku Śląskim

11 sierpnia, oficjalnie podsumowano wielką przebudowę w sercu chorzowskiego parku. Z okazji ponownego otwarcia zrewitalizowanej przestrzeni zorganizowano spotkanie. Wzięli w nim udział zarządcy obiektu oraz Wojciech Saługa, pełniący funkcję marszałka województwa śląskiego.

Przebudowa tego obiektu stanowiła priorytetowe przedsięwzięcie dla władz w minionych sezonach. Głównym założeniem całego projektu była naprawa zużytych elementów, ale również odtworzenie dawnego wyglądu całego założenia.

— Modernizacja Kanału Regatowego to jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych w Tauron Parku Śląskim, a dla wielu pokoleń mieszkańców jeden z symboli tego miejsca. Przywracamy kanałowi jego pierwotny układ, byśmy mogli cieszyć się nim niemal w takiej formie jak blisko siedemdziesiąt lat temu, gdy kanał był projektowany — mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Roboty ruszyły na początku 2023 roku i podzielono je na dwie części.

W pierwszej kolejności ekipy budowlane skupiły się na kluczowych robotach wodnych. Z dna zbiornika usunięto zalegający muł , odświeżono infrastrukturę brzegową na dystansie niemal trzech kilometrów, naprawiono kładki i centralną wyspę. Następnie cały układ ponownie napełniono wodą.

, odświeżono infrastrukturę brzegową na dystansie niemal trzech kilometrów, naprawiono kładki i centralną wyspę. Następnie cały układ ponownie napełniono wodą. Druga faza robót to całkowita odnowa terenów wokół samego zbiornika.

Betonowe i bitumiczne ścieżki zniknęły na rzecz materiałów dopasowanych do otaczającej przyrody. Dla spacerowiczów przygotowano świeże trakty z kruszywa, ozdobnych cegieł, surowego kamienia czy solidnego piaskowca. Zadbano również o specjalne płyty nawiązujące wizualnie do przeszłości całego kompleksu.

Wdrożone zmiany sprawiają, że obiekt stał się wizualnie atrakcyjniejszy oraz bardzo wygodny dla gości.

Oto jak wygląda teraz całkowicie odnowiony kanał:

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Nowa scena na wyspie w Parku Śląskim. Zaplanowano koncerty

Istotną nowością w tym rejonie jest podest artystyczny na środku akwenu. Miejsce to posłuży do przygotowywania występów i spotkań na świeżym powietrzu. Dookoła zamontowano też latarnie, siedziska oraz estetyczne śmietniki.

— Kanał Regatowy od pokoleń jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc naszego Parku. Chcieliśmy, aby utrzymał swój historyczny charakter, ale jednocześnie odpowiadał na potrzeby współczesnych użytkowników. Dziś oddajemy mieszkańcom przestrzeń, która ponownie będzie miejscem spacerów, rekreacji, a także wydarzeń plenerowych — mówi Paweł Bilangowski, prezes TAURON Parku Śląskiego.

Metamorfozę przeszła też roślinność. Zostawiono dawne skwery o wielkości ponad 26,7 tys. mkw., ale zasiano również blisko 3,9 tys. mkw. świeżej trawy. Oprócz tego zazieleniono wyspę i precyzyjnie odbudowano naturalne, strome wzniesienia.

To nie wszystko. Przy obiekcie zaplanowano posadzenie dokładnie 4722 sadzonek, wśród których królują różnorodne byliny i gatunki traw dekoracyjnych.

Centralny punkt zbiornika zyskał pasy zieleni i kompozycje z roślin. Taki luźny układ wizualny świetnie nawiązuje do dzikiej natury, uwydatniając klimat całego obszaru i zauważalnie wspierając lokalny ekosystem.

Obszary naturalne obejmują teraz ponad 46 procent powierzchni całej inwestycji.

Długość Kanału Regatowego w Chorzowie to wciąż 500 metrów

Przeprowadzone roboty nie zmieniły oryginalnych wymiarów. Sztuczna rzeka dalej ciągnie się na dystansie pół kilometra. Woda ma głębokość od pół metra w rejonie Promenady gen. Jerzego Ziętka do 90 cm w okolicach Dużego Stawu.

Budowlańcy zadbali o modernizację sieci. Zbudowano od zera układy elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne, podpięto przepompownię, odwodniono brzegi, a po zmroku teren rozjaśniają zupełnie nowe punkty świetlne.

Inwestycję zaplanowano z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami wjadą na wyspę dzięki windom, a turyści z wadami wzroku mogą spacerować wokół wody po specjalnie wytyczonej trasie integracyjnej.

Władze parku szykują tu kolejne atrakcje turystyczne. W przyszłości wystartuje tu punkt wynajmu sprzętu wodnego, oferujący łódki, rowerki i popularne deski SUP. Na tych ostatnich zaplanowano również organizowanie wyścigów.

Finał tego gigantycznego remontu sprawia, że legendarny obiekt znów stanie się głównym celem weekendowych wycieczek i plenerowych rozrywek. Dawny urok tej kultowej przestrzeni udało się wreszcie połączyć z w pełni współczesnymi, użytecznymi udogodnieniami dla mieszkańców.