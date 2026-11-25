Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Częstochowie

Ogólny stan powietrza w Częstochowie jest dziś dobry. Pomiary na lokalnych stacjach pokazują, że stężenia zanieczyszczeń utrzymują się na bezpiecznym poziomie, co stwarza doskonałe warunki do aktywności poza domem.

Listopadowa pogoda przyniosła chłód oraz spokój w atmosferze. Choć podczas takich dni dym z kominów oraz spaliny samochodowe mają tendencję do wiszenia nisko nad ziemią, tworząc drobne i niewidoczne cząsteczki brudu, obecna sytuacja meteorologiczna zapobiega ich niebezpiecznemu nagromadzeniu. Mieszkańcy wszystkich części miasta mogą bez przeszkód zaplanować spacer z dziećmi, wietrzenie mieszkań czy aktywność sportową w plenerze.

Jak odczytywać dzisiejsze (25.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby ocenić stan powietrza, warto porównać uzyskane pomiary z obowiązującymi normami. Oficjalna norma dobowy dla pyłu PM10 ustalona przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wynosi 50 µg/m³, z kolei roczna norma dopuszczalna dla pyłu PM2.5 to 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia zaleca dodatkowo, by dobowe stężenie PM2.5 nie przekraczało 15 µg/m³).

Oto szczegółowe wyniki ze stacji pomiarowych w Częstochowie:

Stacja Częstochowa, Al. AK/Jana Pawła II: pomiar z godziny 12:00 wykazuje stężenie pyłu PM10 na poziomie 33.8 µg/m³ (indeks: Dobry ), co stanowi 67,6% dobowego limitu GIOŚ. Z kolei stężenie drobniejszego pyłu PM2.5 wyniosło 9.2 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry ), mieszcząc się z zapasem w zaleceniach dobowych WHO.

pomiar z godziny 12:00 wykazuje stężenie pyłu PM10 na poziomie 33.8 µg/m³ (indeks: ), co stanowi 67,6% dobowego limitu GIOŚ. Z kolei stężenie drobniejszego pyłu PM2.5 wyniosło 9.2 µg/m³ (indeks: ), mieszcząc się z zapasem w zaleceniach dobowych WHO. Stacja Częstochowa, ul. Baczyńskiego: pomiar z godziny 11:00 wskazuje stężenie pyłu PM10 w wysokości 17.1 µg/m³ (indeks: Dobry), co przekłada się na zaledwie 34,2% dopuszczalnej normy dobowej. Na tej stacji mierzono tylko parametr PM10.

Wszystkie zarejestrowane wartości mieszczą się w dopuszczalnych granicach, co potwierdza dobrą jakość atmosfery w mieście.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to nienaturalna, szkodliwa mgła powstająca z połączenia zanieczyszczeń powietrza i wilgoci. Tworzy się głównie wtedy, gdy dym z domowych pieców oraz spaliny z aut łączą się przy bezwietrznej pogodzie. Drobne cząstki pyłu wnikają do układu oddechowego, co może być niebezpieczne dla organizmu. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, zwłaszcza jeśli jesteś w grupie wrażliwej – dotyczy to dzieci, seniorów oraz osób z chorobami serca i płuc.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie