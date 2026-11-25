Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Katowicach

Najnowsze pomiary wskazują, że jakość powietrza w stolicy województwa śląskiego jest dziś dobra. Na stacji przy ulicy Kossutha ogólny wskaźnik zanieczyszczeń określono jako dobry, a stężenie pyłu PM10 oceniono najwyższą klasą jako bardzo dobre. Pomiary przy ulicy Dudy-Gracza również utrzymują się na bezpiecznym poziomie, co oznacza, że dym z domowych pieców i spaliny samochodowe nie zagrażają mieszkańcom.

Umiarkowany ruch powietrza wykluczył dzisiaj zjawisko, w którym cieplejsze powietrze działa jak niewidzialna pokrywka, blokując dym i spalinowe pyły tuż przy ziemi. W efekcie 25 listopada Katowiczanie mogą bez przeszkód uprawiać sport na wolnym powietrzu i planować spacery z najmłodszymi.

Jak odczytywać dzisiejsze (25.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Zgodnie z polskimi normami Państwowego Monitoringu Środowiska dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³. W przypadku drobin PM2.5 norma roczna GIOŚ wynosi 20 µg/m³, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby ich średnie dobowe stężenie nie przekraczało 15 µg/m³.

Szczegółowe dane z katowickich punktów pomiarowych przedstawiają się następująco:

Katowice, ul. Kossutha (pomiar z godziny 12:00) – pył PM10: 10.9 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), pył PM2.5: 8.5 µg/m³ (indeks: dobry). Dzisiejszy poziom PM10 stanowi zaledwie 21.8% normy dobowej, co oznacza odczyt niższy o niemal 78% od limitu dopuszczalnego przez GIOŚ. Stężenie PM2.5 mieści się także w rygorystycznych normach dobowych zalecanych przez WHO.

(pomiar z godziny 12:00) – pył PM10: (indeks: bardzo dobry), pył PM2.5: (indeks: dobry). Dzisiejszy poziom PM10 stanowi zaledwie 21.8% normy dobowej, co oznacza odczyt niższy o niemal 78% od limitu dopuszczalnego przez GIOŚ. Stężenie PM2.5 mieści się także w rygorystycznych normach dobowych zalecanych przez WHO. Katowice, ul. Dudy-Gracza (pomiar z godziny 12:00) – pył PM10: 20.8 µg/m³, pył PM2.5: 12.4 µg/m³. Wynik PM10 to zaledwie 41.6% limitu dobowego (ponad 58% poniżej dopuszczalnego progu), a poziom PM2.5 nie stwarza zagrożenia dla zdrowia.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje z wymieszania pary wodnej z dymem z pieców, kominów i rur wydechowych. Drobne cząsteczki brudu unoszące się w takim powietrzu mogą wnikać do układu oddechowego i powodować podrażnienia oraz problemy ze zdrowiem. Pamiętaj o złotej zasadzie mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza, zanim wyjdziesz na długi spacer lub trening na świeżym powietrzu.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie