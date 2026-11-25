Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Rybniku

Według najnowszych pomiarów ze stacji monitorujących jakość powietrza w naszym mieście jest dziś dobra. Mimo chłodnego listopadowego dnia i obecności wyżu, dym z domowych pieców i rur wydechowych nie gromadzi się przy ziemi, a delikatny ruch powietrza skutecznie rozprasza wszelkie zanieczyszczenia. Mieszkańcy Rybnika mogą bez przeszkód planować aktywności na zewnątrz, treningi czy dłuższe spacery z dziećmi, gdyż czyste powietrze sprzyja zdrowiu i regeneracji organizmu.

Jak odczytywać dzisiejsze (25.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze zrozumieć podawane w raportach liczby, warto przypomnieć oficjalne wskaźniki bezpieczeństwa. Dla pyłu PM10 polska norma dobowa wynosi 50 µg/m³. Z kolei dla drobniejszego pyłu PM2.5 roczna norma GIOŚ to 20 µg/m³, przy czym Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca surowszy poziom dobowy wynoszący 15 µg/m³.

Szczegółowe odczyty ze stacji pomiarowej w Rybniku wyglądają następująco:

Stacja Rybnik, ul. Borki (odczyt z godziny 12:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 10.2 µg/m³ (jakość określona jako bardzo dobra), natomiast stężenie pyłu PM2.5 osiągnęło wartość 8.2 µg/m³ (indeks pyłu: dobry).

Dzisiejszy wynik dla PM10 stanowi zaledwie około 20% dopuszczalnego limitu dobowego, co oznacza, że zanieczyszczenie pyłowe utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Również wartości PM2.5 bez problemu mieszczą się w normach zdrowotnych wyznaczonych przez ekspertów.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to toksyczna mgła, która powstaje z połączenia cząsteczek brudu – głównie dymu z kominów i spalin z aut – z wilgotnym powietrzem. Niewidoczne dla oka drobiny pyłów mogą trafiać do płuc i krwiobiegu, powodując kaszel lub ogólne osłabienie. Nasza złota zasada dla każdego mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, zwłaszcza jeśli jesteś w grupie wrażliwej, takiej jak seniorzy, dzieci czy osoby z chorobami serca.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie