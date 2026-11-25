Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Gliwicach

Zgodnie z najnowszymi pomiarami ze stacji monitorujących, ogólny stan powietrza w mieście jest dziś dobry. Stosunkowo niska temperatura w połączeniu z ruchem powietrza sprawia, że dym z domowych pieców oraz spaliny z samochodowych rur wydechowych nie gromadzą się przy ziemi. Nie występuje dziś zjawisko tak zwanej niewidzialnej pokrywki z ciepłego powietrza, która podczas bezwietrznych, mroźnych dni potrafi zatrzymać szkodliwy dym tuż nad naszymi głowami.

Dzięki dobrym warunkom atmosferycznym zanieczyszczenia są na bieżąco rozwiewane. Mieszkańcy mogą bez przeszkód planować treningi w plenerze, zabawy z dziećmi na placach zabaw czy dokładne przewietrzenie swoich mieszkań.

Jak odczytywać dzisiejsze (25.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby właściwie ocenić sytuację, warto znać oficjalne normy bezpieczeństwa GIOŚ. W Polsce dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, z kolei dla drobniejszego pyłu PM2.5 norma roczna opiewa na 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia WHO zaleca jeszcze bardziej rygorystyczne normy dobowe: 45 µg/m³ dla PM10 i 15 µg/m³ dla PM2.5).

Oto szczegółowy odczyt z lokalnego punktu pomiarowego w Gliwicach:

Gliwice, ul. Mewy (pomiar z godziny 12:12) – ogólny wskaźnik jakości powietrza określono jako Dobry. Poziom zanieczyszczenia pyłem PM10 uzyskał ocenę Bardzo dobry, a dla pyłu PM2.5 wskaźnik również wynosi Bardzo dobry.

Dzisiejsze pomiary jednoznacznie pokazują, że stężenia mikroskopijnych cząsteczek brudu w atmosferze utrzymują się na bardzo niskim poziomie i w pełni mieszczą się w bezpiecznych granicach wyznaczonych przez służby ochrony środowiska.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to nic innego jak toksyczna mgła, powstająca ze zmieszania się wilgotnego powietrza z dymem z pieców i spalinami pojazdów. Drobne, niewidoczne dla oka cząsteczki brudu mogą wnikać głęboko do naszych płuc i krwioobiegu, powodując podrażnienia i osłabienie organizmu. Zapamiętaj złotą zasadę każdego mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na długi spacer lub trening, szczególnie gdy opiekujesz się dziećmi, seniorami bądź sam zmagasz się z problemami układu oddechowego.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie