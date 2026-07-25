Błyskawiczny wypad nad wodę. Gdzie dojedziesz w mniej niż 30 minut autem z centrum Katowic?

Poniższe czasy dojazdu i odległości oszacowaliśmy, przyjmując za punkt startowy ścisłe centrum Katowic. Domyślnym środkiem transportu jest samochód, ale jak wspomnieliśmy wyżej, do wielu z tych miejsc dojedziecie bez problemu także komunikacją miejską.

To idealne miejsca na spontaniczny, popołudniowy reset bez marnowania dnia na podróż!

Kąpielisko Dolina Trzech Stawów – położone zaledwie około 4 km od centrum, dojedziecie tu w około 10 minut . To prawdziwy klasyk i zielona oaza miasta z piaszczystą plażą, fantastycznym wodnym placem zabaw dla dzieci oraz rozbudowaną siecią tras rolkowych i rowerowych. Sezon kąpielowy potrwa do 30 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– położone zaledwie od centrum, dojedziecie tu w . To prawdziwy klasyk i zielona oaza miasta z piaszczystą plażą, fantastycznym wodnym placem zabaw dla dzieci oraz rozbudowaną siecią tras rolkowych i rowerowych. Sezon kąpielowy potrwa , a Kąpielisko Hubertus w Mysłowicach – ta zielona oaza leży w odległości około 12 km , a dojazd autem zajmie Wam około 15 minut . Miejsce kusi klimatyczną, piaszczystą plażą, wypożyczalnią kajaków, stacją wakeboardową oraz świetną gastronomią w Hubertus Beach-Barze. Sezon potrwa do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– ta zielona oaza leży w odległości , a dojazd autem zajmie Wam . Miejsce kusi klimatyczną, piaszczystą plażą, wypożyczalnią kajaków, stacją wakeboardową oraz świetną gastronomią w Hubertus Beach-Barze. Sezon potrwa , a Kąpielisko Morawa (Katowice) – zlokalizowane około 8 km od centrum, do pokonania w około 15 minut . Znajdziecie tu piaszczystą plażę z nowym, drewnianym pomostem i świetnym zapleczem dla wózków i osób z niepełnosprawnościami. Sezon trwa do 30 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– zlokalizowane od centrum, do pokonania w . Znajdziecie tu piaszczystą plażę z nowym, drewnianym pomostem i świetnym zapleczem dla wózków i osób z niepełnosprawnościami. Sezon trwa , a Kąpielisko Morawa Północ (Katowice) – oddalone o około 8 km , dojedziecie tu w około 15 minut . To nowo zrewitalizowany hit z leżakami, nowoczesnym placem zabaw, boiskami do siatkówki i strefą dla food trucków. Sezon zaplanowano do 30 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– oddalone o , dojedziecie tu w . To nowo zrewitalizowany hit z leżakami, nowoczesnym placem zabaw, boiskami do siatkówki i strefą dla food trucków. Sezon zaplanowano , a Stawiki Sosnowiec ul. Kresowa – kultowa miejscówka oddalona o około 10 km, do której dotrzecie w około 15 minut. To tętniące życiem centrum sportów wodnych z wyciągiem Wake Zone, torem przeszkód Aquator oraz restauracją nad samą wodą. Sezon trwa aż do 6 września, a ratownik czuwa tu w poniedziałki w godzinach 10:00-19:00.

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Leśny raj, dawna piaskownia i widowiskowe molo. Dokąd pojechać z Katowic na szybki wypad w upalny dzień?

Mieszkańcy Katowic i okolic mają znacznie więcej opcji na szybki wypad. Oto kolejne propozycje:

Mały Staw Starganiec w Mikołowie – leśny raj oddalony o około 13 km , do pokonania w około 20 minut . Nowoczesna infrastruktura, piaszczysta plaża, klimatyczne pomosty i otoczenie sędziwych sosen gwarantują pełen relaks. Sezon trwa do 30 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– leśny raj oddalony o , do pokonania w . Nowoczesna infrastruktura, piaszczysta plaża, klimatyczne pomosty i otoczenie sędziwych sosen gwarantują pełen relaks. Sezon trwa , a Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - Jezioro Paprocany (Tychy) – leży w odległości około 20 km , co przekłada się na około 25 minut jazdy. Zachwyca ultranowoczesną promenadą, wielkim wodnym placem zabaw, wypożyczalnią rowerów wodnych oraz bliskością historycznego Zameczku Myśliwskiego Promnice. Sezon trwa do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– leży w odległości , co przekłada się na jazdy. Zachwyca ultranowoczesną promenadą, wielkim wodnym placem zabaw, wypożyczalnią rowerów wodnych oraz bliskością historycznego Zameczku Myśliwskiego Promnice. Sezon trwa , a Kąpielisko Łysina (Bieruń) – położone około 25 km od Katowic, dojedziecie tu w około 25-30 minut . Ten czysty, powstały po dawnej piaskowni akwen przyciąga piękną plażą, strefą street workoutu oraz zapleczem sanitarnym. Sezon zaplanowano do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– położone od Katowic, dojedziecie tu w . Ten czysty, powstały po dawnej piaskowni akwen przyciąga piękną plażą, strefą street workoutu oraz zapleczem sanitarnym. Sezon zaplanowano , a Pogoria I (Dąbrowa Górnicza) – cicha i kameralna alternatywa oddalona o około 20 km , czyli około 20-25 minut drogi. Otoczona lasami plaża trawiasto-piaszczysta to świetny wybór dla żeglarzy i szukających spokoju. Sezon trwa do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, a w soboty i niedziele w godzinach 10:00-19:00.

– cicha i kameralna alternatywa oddalona o , czyli drogi. Otoczona lasami plaża trawiasto-piaszczysta to świetny wybór dla żeglarzy i szukających spokoju. Sezon trwa , a Pogoria III (Dąbrowa Górnicza) – turystyczne serce Zagłębia, oddalone o około 22 km, do pokonania w około 25 minut. Znajdziecie tu gigantyczną plażę, widowiskowe molo, świetną trasę asfaltową dla rolkarzy wokół jeziora i mnóstwo punktów gastronomicznych. Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, a w soboty i niedziele w godzinach 10:00-19:00.

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Mniej niż godzina drogi autem z Katowic i jesteś na plaży

Chcecie poczuć się jak na prawdziwych wakacjach? Te kąpieliska wymagają odrobinę dłuższego dojazdu, ale ich infrastruktura i krajobraz w pełni wynagrodzą Wam czas spędzony za kółkiem.

Plaża nad Sosiną 2 (Jaworzno) – odległość to około 30 km , a dojazd zajmie Wam około 30-35 minut . Oczyszczony zalew zachwyca szeroką, jasną plażą, nowymi ścieżkami rowerowymi, placami zabaw i możliwością wynajęcia domków kempingowych. Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– odległość to , a . Oczyszczony zalew zachwyca szeroką, jasną plażą, nowymi ścieżkami rowerowymi, placami zabaw i możliwością wynajęcia domków kempingowych. Kąpielisko Czechowice (Gliwice) – oddalone o około 35 km , dojedziecie tam w około 30-35 minut. Leśne otoczenie kryje szeroką plażę, park linowy, rampę dla rolkarzy, boiska do gier zespołowych oraz wypożyczalnię łódek. Sezon zaplanowano do 6 września, a ratownik czuwa tu w poniedziałki w godzinach 10:00-18:00.

– oddalone o , Leśne otoczenie kryje szeroką plażę, park linowy, rampę dla rolkarzy, boiska do gier zespołowych oraz wypożyczalnię łódek. Kamień (Rybnik) – oddalone o około 50 km , co zajmie Wam około 45 minut. Odnowiony, nowoczesny kompleks oferuje naturalne kąpielisko powstałe w dawnej niecce basenowej, piaszczystą plażę, pluskadełko dla maluchów oraz pumptrack. Sezon trwa do 6 września.

– oddalone o , co Odnowiony, nowoczesny kompleks oferuje naturalne kąpielisko powstałe w dawnej niecce basenowej, piaszczystą plażę, pluskadełko dla maluchów oraz pumptrack. Sezon trwa do 6 września. Pniowiec (Rybnik) – leśny akwen oddalony o około 55 km , z czasem dojazdu około 50 minut. Zapewnia naturalne warunki, spokój od zgiełku miasta, piaszczystą plażą i urokliwe pomosty spacerowe. Sezon zaplanowano do 6 września.

– leśny akwen oddalony , Zapewnia naturalne warunki, spokój od zgiełku miasta, piaszczystą plażą i urokliwe pomosty spacerowe. Sezon zaplanowano do 6 września. Śmieszek (Żory) – zlokalizowane około 40 km od Katowic, do pokonania w około 35-40 minut. Oferuje dwie piaszczyste plaże o łącznej powierzchni 2500 mkw., wypożyczalnię kajaków, rowerów wodnych, a nawet desek SUP oraz nocne oświetlenie i krąg ogniskowy. Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

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Wakacje nad Balatonem? Mamy Balaton w domu! Urokliwych miejsc w woj. śląskim na letni wypoczynek jest więcej

Kąpielisko Balaton (Wodzisław Śląski) – urokliwe, leśne jezioro oddalone o około 60 km , z dojazdem w około 50 minut. Czeka tu na Was piaszczysta plaża, przystań kajakowa, malownicze ścieżki i plac zabaw dla najmłodszych. Sezon trwa do 5 września, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-20:00.

– urokliwe, leśne jezioro , Czeka tu na Was piaszczysta plaża, przystań kajakowa, malownicze ścieżki i plac zabaw dla najmłodszych. Ośrodek Sportów Wodnych w Łące (Pszczyna) – leży w odległości około 40 km , a dojedziecie tam w około 40 minut. To mekka dla żeglarzy i windsurferów z piaszczystą plażą, przystanią jachtową, punktami gastronomicznymi i polem namiotowym. Sezon trwa do 31 sierpnia.

– leży w odległości , a To mekka dla żeglarzy i windsurferów z piaszczystą plażą, przystanią jachtową, punktami gastronomicznymi i polem namiotowym. Sezon trwa do 31 sierpnia. Kąpielisko Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie – oddalone o około 50 km , z czasem dojazdu około 45 minut. Powstały na terenie dawnej żwirowni akwen oferuje strzeżone baseny kąpielowe z pomostami pływającymi, boiska do kajak-polo oraz plac zabaw. Sezon trwa do 30 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-20:00.

– , Powstały na terenie dawnej żwirowni akwen oferuje strzeżone baseny kąpielowe z pomostami pływającymi, boiska do kajak-polo oraz plac zabaw. Kąpielisko Ośrodka Wypoczynkowego 'OLZA' – położone blisko granicy, około 70 km od Katowic, z czasem dojazdu około 55 minut. To rozbudowany kurort z piaszczystą plażą, parkiem wodnym, wypożyczalnią pływającego sprzętu i świetnym klimatem do biwakowania. Sezon trwa do 31 sierpnia.

Do godziny drogi od Katowic: Rajskie plaże, pola biwakowe i krystaliczna woda

Słoneczna Plaża (Niewiesze / Pławniowice) – zlokalizowane nad malowniczym Jeziorem Pławniowickim, oddalone o około 45 km , do pokonania w około 35-40 minut . Oferuje szeroką plażę, sanitariaty, boiska do siatkówki oraz liczne punkty gastronomiczne i pola namiotowe wokół. Sezon trwa do 30 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– zlokalizowane nad malowniczym Jeziorem Pławniowickim, , do pokonania w . Oferuje szeroką plażę, sanitariaty, boiska do siatkówki oraz liczne punkty gastronomiczne i pola namiotowe wokół. Pole biwakowe numer 1 (Nakło Śląskie) – popularny zalew Nakło-Chechło oddalony o około 30 km , do pokonania w około 30-35 minut. Słynie z krystalicznej wody, piaszczystej plaży otoczonej sosnowym lasem, bogatej gastronomii i świetnych warunków do kempingu. Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– popularny zalew Nakło-Chechło , Słynie z krystalicznej wody, piaszczystej plaży otoczonej sosnowym lasem, bogatej gastronomii i świetnych warunków do kempingu. Jezioro Blachownia (Blachownia) – oddalone o około 75 km, z czasem dojazdu około 55-60 minut. Zbiornik w sąsiedztwie Częstochowy oferuje piaszczystą plażę, miejski stadion z orlikiem, skatepark oraz wypożyczalnię rowerów i sprzętu pływającego. Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– Zbiornik w sąsiedztwie Częstochowy oferuje piaszczystą plażę, miejski stadion z orlikiem, skatepark oraz wypożyczalnię rowerów i sprzętu pływającego. Gminne Kąpielisko Wodnik (Kuźnia Raciborska) – leży w odległości około 70 km, co zajmie Wam około 55-60 minut. Położony w sercu Parku Krajobrazowego akwen poeksploatacyjny urzeka piaszczystym brzegiem, czystą wodą i niesamowitym spokojem pośród lasów. Sezon trwa do 30 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-19:00.

Ręcznik w dłoń i w drogę. O czym pamiętać przed wyjazdem?

Zanim wrzucicie plażowe akcesoria do bagażnika i odpalicie silnik, zróbcie jedną szybką rzecz – sprawdźcie aktualne korki w nawigacji. Drogi wyjazdowe z Katowic, takie jak autostrada A4, trasa DK86 czy DTŚ potrafią mocno się zakorkować, a w upalne weekendy oraz w godzinach szczytu czas dojazdu na popularne plaże może się znacznie wydłużyć.

Warto też przed wypadem sprawdzić serwis kąpielowy przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny. Z aktualizowanych komunikatów dowiecie się czy danego dnia woda jest przydatna do kąpieli albo czy na miejscu nie wywieszono czerwonej flagi.

Gdy już dotrzecie na miejsce, pamiętajcie o najważniejszym: Wasze bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu, więc zawsze obserwujcie flagi wywieszone przez ratowników i kąpcie się tylko w strefach strzeżonych.