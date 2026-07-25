Spis treści
- Błyskawiczny wypad nad wodę. Gdzie dojedziesz w mniej niż 30 minut autem z centrum Katowic?
- Leśny raj, dawna piaskownia i widowiskowe molo. Dokąd pojechać z Katowic na szybki wypad w upalny dzień?
- Mniej niż godzina drogi autem z Katowic i jesteś na plaży
- Wakacje nad Balatonem? Mamy Balaton w domu! Urokliwych miejsc w woj. śląskim na letni wypoczynek jest więcej
- Do godziny drogi od Katowic: Rajskie plaże, pola biwakowe i krystaliczna woda
- Ręcznik w dłoń i w drogę. O czym pamiętać przed wyjazdem?
Błyskawiczny wypad nad wodę. Gdzie dojedziesz w mniej niż 30 minut autem z centrum Katowic?
Poniższe czasy dojazdu i odległości oszacowaliśmy, przyjmując za punkt startowy ścisłe centrum Katowic. Domyślnym środkiem transportu jest samochód, ale jak wspomnieliśmy wyżej, do wielu z tych miejsc dojedziecie bez problemu także komunikacją miejską.
To idealne miejsca na spontaniczny, popołudniowy reset bez marnowania dnia na podróż!
- Kąpielisko Dolina Trzech Stawów – położone zaledwie około 4 km od centrum, dojedziecie tu w około 10 minut. To prawdziwy klasyk i zielona oaza miasta z piaszczystą plażą, fantastycznym wodnym placem zabaw dla dzieci oraz rozbudowaną siecią tras rolkowych i rowerowych. Sezon kąpielowy potrwa do 30 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Kąpielisko Hubertus w Mysłowicach – ta zielona oaza leży w odległości około 12 km, a dojazd autem zajmie Wam około 15 minut. Miejsce kusi klimatyczną, piaszczystą plażą, wypożyczalnią kajaków, stacją wakeboardową oraz świetną gastronomią w Hubertus Beach-Barze. Sezon potrwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Kąpielisko Morawa (Katowice) – zlokalizowane około 8 km od centrum, do pokonania w około 15 minut. Znajdziecie tu piaszczystą plażę z nowym, drewnianym pomostem i świetnym zapleczem dla wózków i osób z niepełnosprawnościami. Sezon trwa do 30 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Kąpielisko Morawa Północ (Katowice) – oddalone o około 8 km, dojedziecie tu w około 15 minut. To nowo zrewitalizowany hit z leżakami, nowoczesnym placem zabaw, boiskami do siatkówki i strefą dla food trucków. Sezon zaplanowano do 30 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Stawiki Sosnowiec ul. Kresowa – kultowa miejscówka oddalona o około 10 km, do której dotrzecie w około 15 minut. To tętniące życiem centrum sportów wodnych z wyciągiem Wake Zone, torem przeszkód Aquator oraz restauracją nad samą wodą. Sezon trwa aż do 6 września, a ratownik czuwa tu w poniedziałki w godzinach 10:00-19:00.
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Leśny raj, dawna piaskownia i widowiskowe molo. Dokąd pojechać z Katowic na szybki wypad w upalny dzień?
Mieszkańcy Katowic i okolic mają znacznie więcej opcji na szybki wypad. Oto kolejne propozycje:
- Mały Staw Starganiec w Mikołowie – leśny raj oddalony o około 13 km, do pokonania w około 20 minut. Nowoczesna infrastruktura, piaszczysta plaża, klimatyczne pomosty i otoczenie sędziwych sosen gwarantują pełen relaks. Sezon trwa do 30 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - Jezioro Paprocany (Tychy) – leży w odległości około 20 km, co przekłada się na około 25 minut jazdy. Zachwyca ultranowoczesną promenadą, wielkim wodnym placem zabaw, wypożyczalnią rowerów wodnych oraz bliskością historycznego Zameczku Myśliwskiego Promnice. Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Kąpielisko Łysina (Bieruń) – położone około 25 km od Katowic, dojedziecie tu w około 25-30 minut. Ten czysty, powstały po dawnej piaskowni akwen przyciąga piękną plażą, strefą street workoutu oraz zapleczem sanitarnym. Sezon zaplanowano do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Pogoria I (Dąbrowa Górnicza) – cicha i kameralna alternatywa oddalona o około 20 km, czyli około 20-25 minut drogi. Otoczona lasami plaża trawiasto-piaszczysta to świetny wybór dla żeglarzy i szukających spokoju. Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, a w soboty i niedziele w godzinach 10:00-19:00.
- Pogoria III (Dąbrowa Górnicza) – turystyczne serce Zagłębia, oddalone o około 22 km, do pokonania w około 25 minut. Znajdziecie tu gigantyczną plażę, widowiskowe molo, świetną trasę asfaltową dla rolkarzy wokół jeziora i mnóstwo punktów gastronomicznych. Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, a w soboty i niedziele w godzinach 10:00-19:00.
Mniej niż godzina drogi autem z Katowic i jesteś na plaży
Chcecie poczuć się jak na prawdziwych wakacjach? Te kąpieliska wymagają odrobinę dłuższego dojazdu, ale ich infrastruktura i krajobraz w pełni wynagrodzą Wam czas spędzony za kółkiem.
- Plaża nad Sosiną 2 (Jaworzno) – odległość to około 30 km, a dojazd zajmie Wam około 30-35 minut. Oczyszczony zalew zachwyca szeroką, jasną plażą, nowymi ścieżkami rowerowymi, placami zabaw i możliwością wynajęcia domków kempingowych. Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Kąpielisko Czechowice (Gliwice) – oddalone o około 35 km, dojedziecie tam w około 30-35 minut. Leśne otoczenie kryje szeroką plażę, park linowy, rampę dla rolkarzy, boiska do gier zespołowych oraz wypożyczalnię łódek. Sezon zaplanowano do 6 września, a ratownik czuwa tu w poniedziałki w godzinach 10:00-18:00.
- Kamień (Rybnik) – oddalone o około 50 km, co zajmie Wam około 45 minut. Odnowiony, nowoczesny kompleks oferuje naturalne kąpielisko powstałe w dawnej niecce basenowej, piaszczystą plażę, pluskadełko dla maluchów oraz pumptrack. Sezon trwa do 6 września.
- Pniowiec (Rybnik) – leśny akwen oddalony o około 55 km, z czasem dojazdu około 50 minut. Zapewnia naturalne warunki, spokój od zgiełku miasta, piaszczystą plażą i urokliwe pomosty spacerowe. Sezon zaplanowano do 6 września.
- Śmieszek (Żory) – zlokalizowane około 40 km od Katowic, do pokonania w około 35-40 minut. Oferuje dwie piaszczyste plaże o łącznej powierzchni 2500 mkw., wypożyczalnię kajaków, rowerów wodnych, a nawet desek SUP oraz nocne oświetlenie i krąg ogniskowy. Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
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Wakacje nad Balatonem? Mamy Balaton w domu! Urokliwych miejsc w woj. śląskim na letni wypoczynek jest więcej
- Kąpielisko Balaton (Wodzisław Śląski) – urokliwe, leśne jezioro oddalone o około 60 km, z dojazdem w około 50 minut. Czeka tu na Was piaszczysta plaża, przystań kajakowa, malownicze ścieżki i plac zabaw dla najmłodszych. Sezon trwa do 5 września, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-20:00.
- Ośrodek Sportów Wodnych w Łące (Pszczyna) – leży w odległości około 40 km, a dojedziecie tam w około 40 minut. To mekka dla żeglarzy i windsurferów z piaszczystą plażą, przystanią jachtową, punktami gastronomicznymi i polem namiotowym. Sezon trwa do 31 sierpnia.
- Kąpielisko Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie – oddalone o około 50 km, z czasem dojazdu około 45 minut. Powstały na terenie dawnej żwirowni akwen oferuje strzeżone baseny kąpielowe z pomostami pływającymi, boiska do kajak-polo oraz plac zabaw. Sezon trwa do 30 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-20:00.
- Kąpielisko Ośrodka Wypoczynkowego 'OLZA' – położone blisko granicy, około 70 km od Katowic, z czasem dojazdu około 55 minut. To rozbudowany kurort z piaszczystą plażą, parkiem wodnym, wypożyczalnią pływającego sprzętu i świetnym klimatem do biwakowania. Sezon trwa do 31 sierpnia.
Do godziny drogi od Katowic: Rajskie plaże, pola biwakowe i krystaliczna woda
- Słoneczna Plaża (Niewiesze / Pławniowice) – zlokalizowane nad malowniczym Jeziorem Pławniowickim, oddalone o około 45 km, do pokonania w około 35-40 minut. Oferuje szeroką plażę, sanitariaty, boiska do siatkówki oraz liczne punkty gastronomiczne i pola namiotowe wokół. Sezon trwa do 30 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Pole biwakowe numer 1 (Nakło Śląskie) – popularny zalew Nakło-Chechło oddalony o około 30 km, do pokonania w około 30-35 minut. Słynie z krystalicznej wody, piaszczystej plaży otoczonej sosnowym lasem, bogatej gastronomii i świetnych warunków do kempingu. Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Jezioro Blachownia (Blachownia) – oddalone o około 75 km, z czasem dojazdu około 55-60 minut. Zbiornik w sąsiedztwie Częstochowy oferuje piaszczystą plażę, miejski stadion z orlikiem, skatepark oraz wypożyczalnię rowerów i sprzętu pływającego. Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Gminne Kąpielisko Wodnik (Kuźnia Raciborska) – leży w odległości około 70 km, co zajmie Wam około 55-60 minut. Położony w sercu Parku Krajobrazowego akwen poeksploatacyjny urzeka piaszczystym brzegiem, czystą wodą i niesamowitym spokojem pośród lasów. Sezon trwa do 30 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-19:00.
Ręcznik w dłoń i w drogę. O czym pamiętać przed wyjazdem?
Zanim wrzucicie plażowe akcesoria do bagażnika i odpalicie silnik, zróbcie jedną szybką rzecz – sprawdźcie aktualne korki w nawigacji. Drogi wyjazdowe z Katowic, takie jak autostrada A4, trasa DK86 czy DTŚ potrafią mocno się zakorkować, a w upalne weekendy oraz w godzinach szczytu czas dojazdu na popularne plaże może się znacznie wydłużyć.
Warto też przed wypadem sprawdzić serwis kąpielowy przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny. Z aktualizowanych komunikatów dowiecie się czy danego dnia woda jest przydatna do kąpieli albo czy na miejscu nie wywieszono czerwonej flagi.
Gdy już dotrzecie na miejsce, pamiętajcie o najważniejszym: Wasze bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu, więc zawsze obserwujcie flagi wywieszone przez ratowników i kąpcie się tylko w strefach strzeżonych.