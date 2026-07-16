Gliwice to jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim. Czaruje historią i zabytkami

Chociaż pierwsza pisemna wzmianka o Gliwicach pochodzi z 1276 roku, za najbardziej prawdopodobną datę lokacji miasta na prawie niemieckim uznaje się rok 1254. Początkowo należące do księstwa opolskiego, miasto na przestrzeni wieków zyskało na znaczeniu, a w latach 1337–1342 i 1465–1482 funkcjonowało nawet jako samodzielne księstwo gliwickie. Już na początku XV wieku Gliwice otoczone były murami obronnymi z dwiema bramami: Białą (Bytomską) i Czarną (Raciborską). W 1430 roku miasto zostało zdobyte przez wojska husyckie, a ich przywódca, Zygmunt Korybutowicz, miał plany uczynienia z niego ośrodka nowego państwa słowiańskiego.

Prawdziwy przełom w dziejach miasta nastąpił wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej. W 1796 roku z inicjatywy Friedricha Wilhelma von Redena powstała tu Królewska Odlewnia Żeliwa, w której uruchomiono pierwszy na kontynencie europejskim wielki piec opalany koksem. Rozwój przemysłu napędzała budowa Kanału Kłodnickiego, ukończonego w 1812 roku, który połączył Gliwice z Odrą, otwierając nowe szlaki handlowe.

Wiek XX przyniósł dalszy, gwałtowny rozwój urbanistyczny i przemysłowy. W 1922 roku, po podziale Górnego Śląska w wyniku plebiscytu, miasto pozostało w granicach Niemiec, znajdując się w bezpośrednim sąsiedztwie nowej granicy państwowej. W okresie międzywojennym powstał Kanał Gliwicki oraz odcinek autostrady. To właśnie w Gliwicach, 31 sierpnia 1939 roku, miał miejsce sfingowany atak na radiostację, który posłużył III Rzeszy jako pretekst do rozpoczęcia II wojny światowej.

Po 1945 roku, na mocy ustaleń poczdamskich, Gliwice zostały przyłączone do Polski. Miasto stało się nowym domem dla wielu Polaków, w tym przesiedleńców ze Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. To właśnie na lwowskich kadrach naukowych oparto Politechnikę Śląską, która od czerwca 1945 roku ma swoją siedzibę w Gliwicach. Miasto utrzymało swoją pozycję ważnego ośrodka przemysłowego i akademickiego, a po 1996 roku stało się siedzibą podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Sonda Czy Śląsk jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Spacer po Gliwicach to podróż przez wieki, a liczne zabytki przypominają o wielowątkowej historii miasta.

Stare Miasto i Rynek. Centralny punkt historycznej części Gliwic z Ratuszem i charakterystyczną Fontanną z Neptunem.

Centralny punkt historycznej części Gliwic z Ratuszem i charakterystyczną Fontanną z Neptunem. Zamek Piastowski. Budowla obronna, której początki sięgają połowy XIV wieku, będąca świadkiem czasów piastowskich książąt.

Budowla obronna, której początki sięgają połowy XIV wieku, będąca świadkiem czasów piastowskich książąt. Miejskie Mury Obronne. Zachowane fragmenty fortyfikacji, które niegdyś chroniły miasto.

Zachowane fragmenty fortyfikacji, które niegdyś chroniły miasto. Radiostacja gliwicka. Unikatowy zabytek techniki, znany z historycznych wydarzeń z 1939 roku.

Unikatowy zabytek techniki, znany z historycznych wydarzeń z 1939 roku. Willa Caro i Dom Tekstylny Weichmanna. Reprezentacyjne przykłady architektury z przełomu XIX i XX wieku, świadczące o zamożności miasta w okresie industrializacji.

Reprezentacyjne przykłady architektury z przełomu XIX i XX wieku, świadczące o zamożności miasta w okresie industrializacji. Ruiny Teatru Miejskiego. Zniszczony w 1945 roku, ikoniczny budynek pozostaje symbolem wojennych losów miasta.

Gliwice to również liczne muzea, w tym Muzeum w Gliwicach, Muzeum Odlewnictwa Artystycznego oraz Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów, które pozwalają zgłębić bogate dziedzictwo tego śląskiego miasta.

Tak wyglądają Gliwice, jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku [GALERIA]

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