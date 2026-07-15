To najczystsze kąpieliska w Śląskiem. Woda jest tam niemal krystalicznie czysta

Wakacje w pełni, a wraz z nimi sezon kąpielowy. Państwowy Serwis Kąpieliskowy opublikował najnowsze wyniki badań jakości wody w kąpieliskach w całej Polsce. Na mapie znajduje się ponad 700 oficjalnych kąpielisk, z czego blisko 30 działa w województwie śląskim. Najnowsze dane pokazują, że spora część z nich może pochwalić się bardzo dobrą jakością wody.

Choć w ostatnich dniach sporo mówi się o zamknięciu kąpieliska Paprocany w Tychach z powodu zakwitu sinic, nie oznacza to, że sytuacja w regionie jest zła. Wręcz przeciwnie – wyniki badań przeprowadzonych pod koniec czerwca i na początku lipca wskazują, że aż dziewięć śląskich kąpielisk może pochwalić się doskonałą jakością wody.

Aktualna mapa Serwisu Kąpieliskowego pokazuje, że z kąpieli nie można obecnie korzystać jedynie w dwóch miejscach w województwie śląskim. Pierwszym są Paprocany w Tychach, gdzie obowiązuje zakaz kąpieli z powodu zakwitu sinic. Drugim jest Gminne Kąpielisko Wodnik w Kuźni Raciborskiej. Sezon kąpielowy trwa tam od 26 czerwca do 30 sierpnia, jednak po wynikach badań otrzymanych 14 lipca również wprowadzono czasowy zakaz kąpieli.

To jednak wyjątki. Pozostałe kąpieliska w regionie pozostają otwarte, a większość spełnia rygorystyczne normy jakości wody.

Dziewięć kąpielisk z doskonałą jakością wody

Badania przeprowadzono pod koniec czerwca oraz na początku lipca. Ich wyniki pokazują, że aż dziewięć kąpielisk w województwie śląskim otrzymało najwyższą ocenę jakości wody, czyli tzw. doskonałą.

Natomiast dobra jakość wody oznacza, że spełnia ona wymagania sanitarne i mikrobiologiczne, a kąpiel jest bezpieczna dla osób wypoczywających.

Pełną listę tych najczystszych kąpielisk znajdziesz w galerii.

8

Jak Sanepid bada wodę?

Jakość wody w kąpieliskach jest regularnie monitorowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną zgodnie z przepisami Ministra Zdrowia.

Podczas kontroli sprawdzane są przede wszystkim wskaźniki mikrobiologiczne. W wodzie nie może być więcej niż:

400 jednostek tworzących kolonie enterokoków,

1000 jednostek Escherichia coli.

Kontrolerzy zwracają uwagę również na obecność sinic, glonów i fitoplanktonu. Jeżeli dochodzi do zakwitu, kąpielisko może zostać natychmiast zamknięte.

Zakwity najczęściej pojawiają się w płytkich zbiornikach podczas upałów i bezwietrznej pogody. W takich warunkach powierzchniowe warstwy wody szybko się nagrzewają, tworząc idealne środowisko do rozwoju sinic oraz innych organizmów wodnych.

Sanepid przypomina, że sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się z dnia na dzień, zwłaszcza podczas upałów. Dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić aktualny status wybranego miejsca w Serwisie Kąpieliskowym. Dzięki regularnym badaniom można szybko dowiedzieć się, gdzie woda nadal jest bezpieczna, a gdzie wprowadzono czasowy zakaz kąpieli z powodu zakwitu sinic lub pogorszenia jakości wody.