Łyżwy w środku lata! Przed Galerią Katowicką wyrosło... lodowisko. Pojeździsz nawet w upał!

Magia technologii bez marnowania wody

Jazda na łyżwach w środku wakacji kojarzy się z gigantycznym marnotrawstwem energii i wody na mrożenie lodu. W tym przypadku jest jednak zupełnie inaczej! Przed Galerią Katowicką stanęła specjalna syntetyczna tafla.

Dzięki nowoczesnemu podłożu możecie ślizgać się na klasycznych, tradycyjnych łyżwach nawet przy największych upałach. Co najważniejsze – to rozwiązanie jest w pełni ekologiczne. Nie wymaga ani kropli wody, ani prądu do mrożenia.

A gdyby tak do letniej sukienki albo szortów założyć... łyżwy? W Katowickiej lubimy zaskakiwać – mówi Marta Osadnik-Topa, koordynatorka ds. marketingu w Galerii Katowickiej. – Odkryte lodowisko w samym środku lata brzmi jak wakacyjny żart, ale właśnie w tym tkwi jego urok. Zamiast z utęsknieniem czekać na zimę, będzie można już teraz wskoczyć na taflę, pokręcić piruety i świetnie się bawić!

Autor: Galeria Katowicka/ Materiały prasowe

Jak wejść za darmo na letnie lodowisko?

Z letniego lodowiska możecie skorzystać bezpłatnie. Warunek jest prosty: wystarczy zrobić w tym samym dniu zakupy w Galerii Katowickiej na kwotę minimum 20 zł i pokazać paragon przy wejściu.

Nie macie paragonu? Żaden problem. Wejściówkę możecie kupić na miejscu za symboliczne 10 zł.

Letnie Lodowisko w Kato:

Kiedy: Od 17 lipca do 14 sierpnia 2026 r.

Od 17 lipca do 14 sierpnia 2026 r. Gdzie: Plac przed Galerią Katowicką (od strony ul. 3 Maja).

Plac przed Galerią Katowicką (od strony ul. 3 Maja). Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: 13:00 – 21:00 oraz w sobotę: 10:00 – 21:00

Cennik:

0 zł – z paragonem z Galerii Katowickiej z danego dnia (na min. 20 zł).

– z paragonem z Galerii Katowickiej z danego dnia (na min. 20 zł). 10 zł – bilet jednorazowy (bez paragonu).

– bilet jednorazowy (bez paragonu). 10 zł – wypożyczenie pary łyżew na miejscu.

Jedna sesja na tafli trwa maksymalnie 60 minut. Jednocześnie z lodowiska mogą korzystać 24 osoby. Ostatnie wejście na taflę jest możliwe najpóźniej na 1 godzinę i 10 minut przed zamknięciem. Dzieci do 8. roku życia mogą bawić się wyłącznie pod opieką dorosłych. Pełny regulamin znajdziecie na miejscu.