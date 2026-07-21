Wakacje w województwie śląskim? Jest co odkrywać

Wakacje to idealny moment, aby spojrzeć na województwo śląskie z zupełnie innej perspektywy. Choć region przez lata kojarzony był przede wszystkim z przemysłem, kopalniami i wielkimi miastami, dziś coraz więcej osób odkrywa jego zupełnie inne oblicze.

Są tu góry, malownicze doliny, jeziora, niezwykłe zabytki, podziemia, zamki, pałace i miejsca, które potrafią zaskoczyć nawet osoby mieszkające w regionie od lat. Niektóre miejsca najlepiej odwiedzić właśnie latem. Długie dni, dobra pogoda i wakacyjna atmosfera sprawiają, że można w pełni docenić ich wyjątkowy charakter.

W naszym zestawieniu znalazły się miejsca, które zachwycają krajobrazem i oferują widoki, dla których warto zaplanować jednodniową wycieczkę. Nie trzeba jednak ograniczać się wyłącznie do górskich szlaków.

Województwo śląskie potrafi zaskoczyć także niezwykłymi zakątkami położonymi w pobliżu dużych miast.

Najwyższe, najdłuższe i największe

Wakacyjne „naj” to nie tylko piękne widoki. W regionie znajdziemy również obiekty, które wyróżniają się skalą, długością, wysokością albo wyjątkową historią.

Niektóre są rekordzistami w skali województwa, inne mają znaczenie znacznie wykraczające poza region. Są miejsca, które można zwiedzać przez kilka godzin, i takie, które idealnie nadają się na krótki wypad podczas weekendu.

Łączy je jedno – każde z nich ma coś, co czyni je wyjątkowym. W naszym zestawieniu nie zabrakło również atrakcji, o których nie wszyscy wiedzą. Czasem mijamy je podczas podróży, nie zdając sobie sprawy, że znajdują się w pobliżu wyjątkowe obiekty.

Wakacyjna wyprawa może więc stać się okazją nie tylko do odpoczynku, ale także do odkrywania mniej oczywistego oblicza województwa śląskiego. Oto one:

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Idealne na jednodniową wycieczkę

Wiele z tych miejsc można odwiedzić podczas jednodniowej wyprawy. To propozycja dla osób, które nie planują dalekich wakacyjnych wyjazdów, ale chcą zobaczyć coś nowego.

Wystarczy samochód, rower albo wygodne buty, by wyruszyć na odkrywanie wyjątkowych zakątków regionu.

Najpiękniejsze, najwyższe, najdłuższe, największe i najbardziej niezwykłe miejsca województwa śląskiego znajdziecie w naszej galerii. Być może niektóre z nich doskonale znacie. Inne mogą być dla was prawdziwym odkryciem.