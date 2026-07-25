Dramatyczny wypadek na Rajdzie Polski

Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w sobotę rano, 25 lipca na odcinku specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju. Samochód załogi z numerem 44 wypadł z trasy i uderzył w drzewo. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, policję, zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Akcja ratunkowa była skomplikowana. Kierowca został zakleszczony we wraku pojazdu, dlatego strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu hydraulicznego i wyciąć dach samochodu, aby bezpiecznie wydostać poszkodowanego. Mężczyzna był przytomny, a po uwolnieniu został przekazany załodze śmigłowca LPR.

Jak przekazał mł. asp. Tomasz Szulc z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, pilot wyszedł z auta o własnych siłach. Policjant dodał, że pilot nie odniósł obrażeń. Stan kierowcy mógł zostać oceniony dopiero po jego wydobyciu z rozbitego pojazdu.

Dwa wypadki jednego dnia

Drugie zdarzenie miało miejsce na trzecim odcinku specjalnym w Ochabach, gdzie rozbiła się załoga z numerem 9. Organizatorzy zdecydowali o przerwaniu obu odcinków specjalnych, aby umożliwić służbom sprawne prowadzenie działań ratunkowych i zabezpieczenie trasy.

Na odcinku specjalnym OS Ochaby 82nd Rally Poland - 82. Rajd Polski doszło do wypadku załogi rajdowej. Na miejscu działają druhowie OSP Ochaby oraz #ZRM. Żeby strażacy mogli uwolnić kierowcę musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Pilot pojazdu wyszedł o własnych siłach. Os Ochaby został odwołany - przekazała OSP Śląsk Cieszyński.

W oficjalnym komunikacie organizatorów poinformowano:

- Załogi zostały skierowane trasą alternatywną na OS 4 Gmina Jasienica - czytamy w oświadczeniu.

Mimo dwóch wypadków rywalizacja w 82. Rajdzie Polski nie została przerwana. Po zakończeniu działań ratowniczych zawodnicy kontynuowali zmagania zgodnie ze zmodyfikowanym harmonogramem, korzystając z wyznaczonego objazdu.

Zdjęcia z Rajdu Polski 2026: