Kościelne dzwony pod ostrzałem skarg. Na Śląsku posypały się kary, mieszkańcy są podzieleni

Dla jednych to nieodłączny element religijnej tradycji, dla innych uciążliwy hałas zakłócający codzienny spokój. Spory o bicie kościelnych dzwonów coraz częściej trafiają do urzędów, a nawet na sale sądowe. Szczególnie głośno zrobiło się o nich w województwie śląskim, gdzie skargi mieszkańców doprowadziły do kontroli, pomiarów hałasu i kar finansowych nakładanych na parafie.

Jedna z najgłośniejszych spraw dotyczy bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hałcnowie, dzielnicy Bielska-Białej. Po skargach mieszkańców inspektorzy ochrony środowiska przeprowadzili pomiary dźwięku emitowanego przez kościelne dzwony. Wyniki okazały się niekorzystne dla parafii.

Jak informował portal Beskidzka24, w jednym z punktów pomiarowych dopuszczalny poziom hałasu został przekroczony o 22,3 decybela, a w drugim o 18,3 decybela. W konsekwencji na parafię nałożono karę finansową.

Sprawa wywołała niemałe poruszenie. Proboszcz, ks. Piotr Konieczny, zwracał uwagę, że dzwony kościelne, będące elementem wielowiekowej tradycji, podlegają przepisom dotyczącym hałasu. Podkreślał również, że ograniczenie ich głośności nie jest prostym zadaniem. W związku z problemami parafia musiała ograniczyć korzystanie z części dzwonów.

Nie wszystkim mieszkańcom spodobała się jednak decyzja inspektorów. W obronie świątyni stanęła m.in. radna Małgorzata Chrząszcz, która zwróciła się do władz Bielska-Białej z prośbą o interwencję. Jak przekonywała, docierały do niej liczne głosy mieszkańców przeciwnych karaniu parafii. We wrześniu pojawiła się również propozycja mediacji

Nie tylko Bielsko-Biała. Dzwony stały się przedmiotem sporu również w Bytomiu

Podobne kontrowersje pojawiły się także w Bytomiu. W 2024 roku głośno było o postępowaniu dotyczącym dzwonów kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy Rynku.

Urzędnicy badali, czy dźwięki dobiegające z kościelnej dzwonnicy nie przekraczają dopuszczalnych norm hałasu. Sprawa ponownie zwróciła uwagę na konflikt między wielowiekowym zwyczajem a obowiązującymi przepisami.

Problem nie ogranicza się jednak do województwa śląskiego. W lipcu 2026 roku skarga na bicie dzwonów kościoła Świętej Trójcy w Bydgoszczy wywołała kolejną dyskusję. Głos zabrał nawet biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk, który przekonywał, że znaczenia kościelnych dzwonów nie można sprowadzać wyłącznie do liczby decybeli. Ostatecznie wrześniowe pomiary wykazały, że badana emisja dźwięku mieściła się w dopuszczalnych normach.

Rosnąca liczba podobnych konfliktów skłoniła Radę Konferencji Episkopatu Polski do podjęcia działań. Biskupi chcą, aby tradycja bicia kościelnych dzwonów została wpisana na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W ich ocenie mogłoby to stanowić ważny krok w kierunku systemowej ochrony zwyczaju, który od stuleci towarzyszy życiu polskich miast i wsi.

Sąd zdecydował: dzwony kościelne też podlegają przepisom o hałasie

Sprawa dzwonów nie ogranicza się jednak do dyskusji światopoglądowej. Dotyczy również obowiązujących przepisów ochrony środowiska. W 2026 roku Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał spór dotyczący poziomu hałasu emitowanego przez dzwony przy jednej z parafii.

Sąd wskazał, że religijny charakter dzwonienia nie oznacza automatycznego wyłączenia spod przepisów dotyczących ochrony przed hałasem.

Organy administracji mogą zatem określać dopuszczalne poziomy emisji dźwięku i wymagać ich przestrzegania. Co ważne, sąd podkreślił jednocześnie, że ograniczenie poziomu hałasu nie jest równoznaczne z zakazem sprawowania kultu religijnego.

Oznacza to, że parafia może zostać zobowiązana do dostosowania sposobu korzystania z dzwonów do obowiązujących norm, nawet jeśli ich używanie ma wielowiekową tradycję.

To właśnie podobne rozstrzygnięcia sprawiają, że przedstawiciele Episkopatu poszukują rozwiązania, które w większym stopniu uwzględniałoby kulturową i religijną funkcję dzwonów.

Bicie dzwonów na krajowej liście dziedzictwa. Czy to oznacza koniec skarg?

Propozycja Rady KEP zakłada wpisanie tradycji bicia dzwonów na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Lista ta, tworzona w Polsce od 2014 roku, służy dokumentowaniu i promowaniu zwyczajów, umiejętności oraz praktyk przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Znajdują się na niej rozmaite przejawy żywego dziedzictwa – od tradycji muzycznych i obrzędowych po dawne rzemiosło. Jednak sam wpis nie daje automatycznego zwolnienia z przepisów dotyczących hałasu.

Jak wyjaśnia Narodowy Instytut Dziedzictwa, krajowa lista ma przede wszystkim charakter dokumentacyjny i informacyjny. Nie stanowi samodzielnego instrumentu ochrony prawnej.

Oznacza to, że nawet gdyby tradycja bicia kościelnych dzwonów została wpisana na listę, mieszkańcy nadal mogliby zgłaszać skargi na nadmierny hałas.

Ewentualne wprowadzenie dodatkowej ochrony prawnej wymagałoby odrębnych rozwiązań.

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Co z zabytkowymi dzwonami? Biskupi zwracają uwagę na jeszcze jeden problem

W czasie posiedzenia Rady KEP podniesiono również kwestię zabytkowych instrumentów.

Niektóre dzwony mają wielowiekową historię, a ich brzmienie jest związane z konkretnym miejscem i lokalną tradycją.

Według przedstawicieli Kościoła ingerowanie w ich konstrukcję wyłącznie po to, aby ograniczyć natężenie dźwięku, może prowadzić do utraty charakterystycznych właściwości zabytku.

Rada zwraca uwagę, że ochrona takiego dziedzictwa wymaga uwzględnienia nie tylko aktualnych norm technicznych, lecz także wartości historycznej i kulturowej instrumentów.

To kolejny argument, który ma zostać przedstawiony podczas dyskusji o przyszłości kościelnych dzwonów.

Sprawa trafi do Senatu. Ważna konferencja już 3 grudnia

Dyskusja o przyszłości dzwonów kościelnych będzie kontynuowana na szczeblu parlamentarnym.

Na czwartek, 3 grudnia 2026 roku, zaplanowano w Senacie konferencję „Kultura dzwonu w Polsce – dziedzictwo, ochrona i współczesne wyzwania”, związaną z pracami senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Do udziału zaproszono m.in. przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych. Swoją obecność zapowiedział także bp Michał Janocha.

Spotkanie ma być okazją do rozmowy o znaczeniu dzwonów dla polskiej kultury, ich ochronie oraz konfliktach wynikających z obowiązujących regulacji dotyczących hałasu.

Na razie nie ogłoszono jednak żadnej zmiany prawa ani nie podjęto decyzji o wpisaniu tradycji bicia dzwonów na krajową listę.