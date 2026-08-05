Prezydent Bytomia podjął natychmiastową decyzję

Urząd Miejski w Bytomiu poinformował, że po otrzymaniu informacji z prokuratury prezydent miasta niezwłocznie podjął działania wobec dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42. Najpierw – 28 lipca – dyrektor został zawieszony w obowiązkach, a już trzy dni później, 31 lipca, został oficjalnie odwołany ze stanowiska.

Jak podkreślają miejscy urzędnicy, decyzja została wydana na podstawie postanowienia prokuratora, po uzyskaniu wymaganej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty.

Sprawa dotyczy śledztwa prowadzonego przeciwko byłemu już dyrektorowi szkoły, który jest podejrzany o posiadanie pornografii dziecięcej. Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej, natomiast medialnych informacji w tej sprawie udzielał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Tomasz Waszczuk.

Miasto podkreśla, że ze względu na wagę i wiarygodność przedstawionych zarzutów reakcja była natychmiastowa.

– Ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów, natychmiast po otrzymaniu informacji z prokuratury, 28 lipca Prezydent Bytomia zawiesił, a następnie 31 lipca odwołał dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 – poinformował Urząd Miejski w Bytomiu.

Zakaz wstępu do miejskich placówek

To jednak nie koniec działań. Prezydent Bytomia zawiadomił rzecznika dyscyplinarnego oraz Śląskiego Kuratora Oświaty. Zrealizowano również wszystkie zalecenia prokuratury.

Jak przekazał magistrat, byłemu dyrektorowi uniemożliwiono wstęp do wszystkich gminnych placówek wychowawczych i edukacyjnych na terenie Bytomia.

Prezydent zawiadomił rzecznika dyscyplinarnego i Śląskiego Kuratora Oświaty. Spełnił również wszystkie zalecenia prokuratora włącznie z uniemożliwieniem wstępu byłemu dyrektorowi do wszystkich gminnych placówek wychowawczych i edukacyjnych na terenie Bytomia - oznajmił magistrat.

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Ponad 7 lat na stanowisku dyrektora

Były dyrektor objął stanowisko w 2019 roku po wygraniu konkursu. Został wyłoniony przez komisję konkursową, w której skład wchodzili przedstawiciele organu prowadzącego szkołę, organu nadzoru pedagogicznego, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz organizacji związkowych.

Śledztwo w sprawie trwa. Na obecnym etapie postępowania prokuratura nie ujawnia szczegółów zgromadzonego materiału dowodowego. Jednocześnie obowiązuje zasada domniemania niewinności – do czasu prawomocnego wyroku sądu podejrzany nie jest uznawany za winnego.