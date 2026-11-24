Kawiaq i Tucznik znęcali się nad młodymi dziewczynami na żywo w sieci

Sprawa zachowania dwóch twórców internetowych zyskała rozgłos w listopadzie 2023 roku. Mający wówczas po 18 lat sprawcy uruchomili transmisje na żywo, które śledziło kilkadziesiąt tysięcy widzów. Podczas nagrań z gliwickiego hotelu oraz wynajętego mieszkania w Bytomiu mężczyźni poniżali dwie młode kobiety i znęcali się nad nimi. Jedna z poszkodowanych dziewczyn miała rozbitą głowę po uderzeniu butelką, natomiast drugą pokazywano odbiorcom w sieci półnagą.

Zrealizowanie tych dwóch nagrań sprowadziło na Kawiaqa i Tucznika poważne kłopoty. Za środki finansowe uzyskane dzięki swoim bulwersującym transmisjom obaj wyjechali do Egiptu. Po powrocie do kraju zostali jednak zatrzymani przez policję i spędzili 14 miesięcy w tymczasowym areszcie. Sam proces wystartował w maju 2025 roku, a oskarżeni odpowiadali w nim z wolnej stopy i nie przyznali się do winy. W trakcie postępowania ich zachowanie budziło zastrzeżenia, gdyż mimo wezwań opuszczali wybrane terminy rozpraw, a Marcin F. zignorował w pewnym momencie nałożony na niego dozór. Ze względu na konieczność ochrony pokrzywdzonych nastolatek sąd częściowo wyłączył jawność procesu.

Sąd w Bytomiu wydał wyrok. Kawiaq i Tucznik skazani na więzienie

Przed dwoma tygodniami, gdy postępowanie sądowe dobiegło końca, oskarżeni prawdopodobnie zrozumieli powagę swojej sytuacji. W wygłoszonej mowie końcowej prokurator wniosła o uznanie winy obu młodych mężczyzn i wymierzenie im bezwzględnych kar pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia. Śledczy domagali się trzech lat więzienia dla Marcina F. oraz 2,5 roku pobytu w celi dla Bartłomieja K.

„Na ławie oskarżonych zasiadają młode wiekiem osoby, ale głęboko zdemoralizowane. Osoby, które transmitowały na żywo w internecie cierpienie, poniżenie, krzywdę ludzką tylko po to, by zdobyć popularność i sławę. Niestety w miejscu, gdzie powinna pojawić się dojrzałość, odpowiedzialność i zwykła ludzka wrażliwość, pojawiło się instrumentalne wykorzystanie drugiego człowieka, wyrachowanie, okrucieństwo i gotowość do poświęcenia ludzkiej godności dla uzyskania internetowej sławy, wirtualnych zasięgów. Na ławie oskarżonych zasiadają ludzie młodzi, których wiek jednak nie może chronić przed odpowiedzialnością” – argumentowała prok. Dorota Nowak.

Finał procesu nastąpił we wtorek, 24 listopada, kiedy sędzia Marta Jasińska odczytała werdykt. Sąd uznał obu patostreamerów za winnych i skazał ich na karę 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Wydane rozstrzygnięcie nie jest prawomocne, a stronom przysługuje prawo do złożenia apelacji.

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