Fotopułapka w Straconce nagrała watahę wilków

W piątek na profilu Nadleśnictwa Bielsko na Facebooku pojawiło się wideo, na którym widać kilka drapieżników przemierzających nocą leśny dukt. Zwierzęta szły bardzo spokojnie w szyku jeden za drugim, zupełnie ignorując zamontowane wśród drzew urządzenie rejestrujące.

Pracownicy lasów dołączyli do opublikowanego materiału wymowny wpis. „Zobaczcie, kogo złapała nasza fotopułapka na nocnym spacerze w Leśnictwie Straconka. Jak widać, ekipa w komplecie i zupełnie na spokojnie przemieszcza się leśną drogą” – napisali przedstawiciele Nadleśnictwa Bielsko.

Wilki w Bielsku-Białej żyją od dłuższego czasu

Rzecznik Nadleśnictwa Bielsko Tomasz Gawęda poinformował, że ukryta kamera zarejestrowała drapieżniki nad ranem 22 października. Zaznaczył przy tym wyraźnie, że pojawienie się wilków w tej konkretnej okolicy nie stanowi żadnej sensacji.

Wilcze stado już od dawna zamieszkuje kompleksy leśne sąsiadujące ze Straconką, ponieważ panują tam dla nich dogodne warunki. Na tym obszarze rośnie bowiem sporo młodników, a te dają doskonałe schronienie zwierzynie stanowiącej naturalną bazę pokarmową wilków.

Nadleśnictwo Bielsko apeluje do właścicieli psów

Publikując wideo, leśnicy przypomnieli o niezwykle istotnej regule obowiązującej podczas leśnych wędrówek. Zwrócili się z prośbą do okolicznych mieszkańców oraz turystów, by podczas spacerów bezwzględnie trzymali swoje psy na smyczy.

„Wataha jest u siebie, więc zadbajmy o spokój dzikich zwierząt i bezpieczeństwo naszych domowych ulubieńców” – zaapelowali pracownicy nadleśnictwa.

Specjaliści już od wielu lat zwracają uwagę na ten problem. Puszczone luzem czworonogi potrafią płoszyć leśną zwierzynę, a także doprowadzać do groźnych incydentów na obszarach zasiedlonych przez duże drapieżniki.

Wilki w Beskidzie Małym są pod ścisłą ochroną

Teren Leśnictwa Straconka rozciąga się nie tylko na jednoimienną dzielnicę Bielska-Białej, lecz obejmuje także fragmenty zachodniej części Beskidu Małego. W jego obrębie leżą między innymi takie popularne szczyty jak Magurka Wilkowicka oraz Gaiki.

W rodzimych lasach wilk uchodzi za jeden z najbardziej wartościowych gatunków i na terenie Polski podlega ścisłej ochronie. Przez ostatnie lata liczebność tych zwierząt systematycznie rosła w wielu częściach kraju. Materiały wideo ze Straconki dowodzą stałej obecności drapieżników w krajobrazie beskidzkich lasów.

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