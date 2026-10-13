Myjnia dla psów za 5 złotych. Właściciele mogą zapomnieć o bałaganie w łazience

Kto ma psa, ten doskonale zna ten scenariusz. Wystarczy dłuższy spacer po lesie, zabawa w błocie albo chwila nieuwagi na mokrej trawie, by czworonóg wrócił do domu w stanie dalekim od ideału. Potem zaczyna się walka: kąpiel, zachlapana łazienka, mokre ręczniki i sierść, którą trudno usunąć z każdego zakamarka.

Na Śląsku pojawia się jednak alternatywa dla domowego sprzątania. To samoobsługowe myjnie dla psów, w których właściciel sam zajmuje się swoim pupilem, korzystając z przygotowanego stanowiska do kąpieli i suszenia.

Rozwiązanie jest proste: przychodzisz z psem, myjesz go na miejscu, suszysz i wracasz do domu z czystym czworonogiem. Bez konieczności umawiania wizyty u groomera i bez zamieniania własnej łazienki w psi basen.

W niektórych tego typu punktach można rozpocząć korzystanie z urządzeń już za 5 złotych. Ostateczny koszt zależy jednak od cennika konkretnej myjni i czasu potrzebnego na wykąpanie zwierzęcia.

Dog Wash w Chorzowie. Myjnia działa przy ulicy Parkowej

Jednym z takich miejsc jest Dog Wash przy ul. Parkowej 20 w Chorzowie, w sąsiedztwie Galerii AKS. Właściciele punktu przedstawili swoją działalność mieszkańcom w mediach społecznościowych. Jak podkreślają, chcą stworzyć wygodne miejsce dla opiekunów psów z okolicy.

U nas można samodzielnie wykąpać i wysuszyć swojego psa, bez umawiania wizyty i bez konieczności robienia tego w domu - przekazują właściciele.

Na miejscu można samodzielnie wykąpać i wysuszyć pupila. Myjnia jest klimatyzowana, a według informacji przekazanych przez jej właścicieli działa codziennie w godzinach od 8 do 22.

Przewidziano również płatności gotówką i bezgotówkowe, dzięki czemu nie trzeba ograniczać się do jednej formy zapłaty.

Największą zaletą takiego rozwiązania jest swoboda. Nie trzeba wcześniej rezerwować terminu, a kąpiel można zaplanować wtedy, gdy pies naprawdę jej potrzebuje.

Zobaczcie, jak prezentuje się myjnia dla psów:

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Psie Spa w Żorach. Kolejne miejsce dla właścicieli czworonogów

Podobne rozwiązanie działa również w Żorach. Psie Spa Żory, czyli samoobsługowa myjnia dla psów, znajduje się na osiedlu Powstańców Śląskich, obok punktu Piko24 i naprzeciwko gabinetu weterynaryjnego.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w mediach społecznościowych punkt jest czynny codziennie w godzinach od 7 do 22.

Także tutaj pomysł polega na tym, by właściciel mógł samodzielnie zadbać o czystość swojego psa, bez konieczności kąpania go we własnym domu.

Dla osób, których pupile uwielbiają tarzanie się w trawie, błocie czy piasku, takie miejsce może okazać się szczególnie przydatne.

Samoobsługowa myjnia dla psów także w Bielsku-Białej i Częstochowie

Na mapie takich usług pojawia się również Bielsko-Biała, gdzie działa punkt Umyj Pupila – Samoobsługowa Myjnia dla Psa. To kolejny przykład rozwiązania skierowanego do właścicieli, którzy chcą szybko i wygodnie wykąpać swojego czworonoga.

Warto przy tym pamiętać, że samoobsługowe myjnie nie zastępują wszystkich usług groomerskich. Są przede wszystkim alternatywą dla zwykłej kąpieli i suszenia. Strzyżenie, rozczesywanie mocno skołtunionej sierści czy specjalistyczna pielęgnacja nadal mogą wymagać pomocy profesjonalisty.

Na mapie miejsc, w których można samodzielnie wykąpać czworonoga, jest również Częstochowa. Przy ulicy Łódzkiej 52/6 działa Wash Dog EXPRESS, gdzie właściciele mogą umyć i wysuszyć swojego pupila bez wcześniejszego umawiania wizyty.

Na miejscu dostępne są szampon, odżywka oraz specjalna suszarka. Według informacji opublikowanych na stronie myjni korzystanie z urządzeń kosztuje 15 zł za 5 minut, a kosmetyki są wliczone w cenę. Punkt jest czynny codziennie w godzinach od 8 do 22.

Czy samoobsługowe myjnie dla psów staną się hitem na Śląsku?

Popularność tego pomysłu łatwo zrozumieć. Właściciele zyskują dostęp do stanowiska przeznaczonego do kąpieli zwierząt, a po wszystkim nie muszą sprzątać własnej łazienki.

Znaczenie mają również elastyczne godziny otwarcia i możliwość samodzielnego wykonania całej czynności. Dla wielu osób liczy się także koszt, zwłaszcza gdy pies wymaga częstego mycia.

Czy takie punkty na stałe wpiszą się w krajobraz śląskich miast? Wszystko zależy od zainteresowania mieszkańców i tego, jak sprawdzą się w codziennym użytkowaniu.

Jedno jest pewne: dla właścicieli psów, którzy mają już dość mokrej łazienki po każdym spacerze, pomysł może być strzałem w dziesiątkę.