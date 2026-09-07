Ogromny pożar złomowiska w Chorzowie wciąż szaleje. Słup czarnego dymu nad miastami, wydano alert RCB

W poniedziałek, 7 września, wybuchł pożar na złomowisku przy ulicy Wiejskiej w Chorzowie. Początkowo ogień trawił ustawione na placu wraki, jednak szybko przeniósł się na pobliską halę magazynową, gdzie znajdowały się wymontowane części pojazdów oraz opony.

W efekcie nad miastem zawisł gigantyczny słup czarnego dymu. Ciemne kłęby widać z wielu kilometrów, spowijają one niebo nad Chorzowem, Katowicami i Siemianowicami Śląskimi.

Pożar złomowiska w Chorzowie opanowuje 49 strażaków

W związku z rosnącym zagrożeniem sukcesywnie powiększano siły ratownicze. Początkowo w akcji uczestniczyło pięć wozów gaśniczych, następnie osiem. Aktualnie z groźnym żywiołem zmaga się już łącznie 49 strażaków.

Strażacy próbują opanować płomienie i nie dopuścić do dalszego rozprzestrzenienia się ognia. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Alert RCB dla mieszkańców czterech miast

Ze względu na ogromne zadymienie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenie do mieszkańców części województwa śląskiego: Chorzów, Bytom, Siemianowice Śląskie oraz Świętochłowice.