Szczegóły inwestycji przy Kossutha 11

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozstrzygnęło przetarg na budowę nowego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kossutha 11. Jak poinformował w czwartek urząd miasta, inwestycję zrealizuje krakowska spółka RE-Bau, która złożyła najkorzystniejszą spośród czterech ofert. W ramach przedsięwzięcia powstanie około 80 mieszkań.

Inwestycja powstanie na działce o powierzchni blisko 8 tys. m kw. Prace budowlane poprzedzi rozbiórka znajdującego się tam sześciokondygnacyjnego biurowca typu Lipsk, pochodzącego z czasów PRL. W jego miejscu zostanie wzniesiony nowoczesny budynek z lokalami mieszkalnymi, biurowymi i usługowymi.

Projekt przewiduje także komórki lokatorskie, rowerownię i wózkownię. W obiekcie zaplanowano również pomieszczenia techniczne oraz dwa garaże wielostanowiskowe, które łącznie zapewnią 140 miejsc parkingowych.

Finansowanie i dotychczasowe realizacje KTBS

Ogłoszenie przetargu było możliwe dzięki uzyskaniu pod koniec lipca br. przez KTBS promesy preferencyjnego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Decyzja banku zapadła na podstawie pozytywnej oceny wiarygodności kredytowej spółki. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, pozwolenie na budowę obiektu przy ul. Kossutha 11 towarzystwo uzyskało w lutym 2025 roku, a koszt inwestycji szacowano wówczas na 60-65 mln zł.

Prezydent Katowic Marcin Krupa, cytowany w komunikacie urzędu, przypomniał o dotychczasowych realizacjach KTBS.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat KTBS zakończyło cztery inwestycje, tj. przy ul. Kossutha 7–7C, ul. Mariackiej 30, 32, 34, Al. Korfantego 177-177E i ul. Kosmicznej 57B-H, co pozwoliło na udostępnienie mieszkańcom 435 nowych mieszkań - wskazał Krupa.

Tak wygląda TBS przy ul. Kosmicznej w Katowicach

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Łączny koszt wspomnianych czterech projektów przekroczył 245 mln zł, z czego 145 mln zł stanowiły środki zewnętrzne. Powstało w nich łącznie 435 lokali, w tym 208 mieszkań komunalnych.

Nowy budynek powstanie w sąsiedztwie ukończonej w 2025 r. inwestycji KTBS przy ul. Kossutha 7-7C. W tamtym obiekcie znajduje się 75 mieszkań, o które w naborze ubiegało się 271 chętnych. Utworzono tam również oddział miejskiego żłobka oraz siedzibę dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W planach Katowickiego TBS są już kolejne trzy inwestycje, w ramach których ma powstać łącznie od 300 do 350 mieszkań.