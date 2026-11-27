Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Rybniku

Ogólna jakość powietrza w naszym mieście została dziś oceniona jako dobra, co na pewno ucieszy wszystkich planujących aktywność na zewnątrz. Choć nastały zimowe chłody i w domowych piecach płonie opał, dym z kominów oraz spaliny samochodowe nie gromadzą się tuż nad ziemią. Wszystko za sprawą wiatru, który działa jak naturalny wentylator i nie pozwala brudnym drobinom utworzyć niewidzialnej chmury zanieczyszczeń nad osiedlami. Mieszkańcy Rybnika mogą dziś bez obaw wietrzyć mieszkania oraz udać się na dłuższy spacer z dziećmi czy trening na wolnym powietrzu.

Jak odczytywać dzisiejsze (27.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Wartości pyłów zawieszonych pokazują nam dokładny poziom czystości otoczenia. Zgodnie z oficjalnymi normami GIOŚ, dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, a dla pyłu PM2.5 roczna norma wynosi 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia zaleca jeszcze ostrzejszy dobowy limit dla PM2.5 na poziomie 15 µg/m³). Dzisiejsze odczyty prezentują się następująco:

Stacja Rybnik, ul. Borki: pomiar z godziny 08:00 wykazał stężenie pyłu PM10 w wysokości 21.6 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), co stanowi 43,2% dobowej normy dopuszczalnej. Z kolei poziom pyłu PM2.5 wyniósł 19.7 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), co również mieści się w dopuszczalnych granicach bezpiecznych dla zdrowia.

Oznacza to, że ilość szkodliwych pyłów krążących w atmosferze jest dziś niska i nie powoduje ryzyka dla układu oddechowego.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mieszanka dymu z pieców domowych i spalin samochodowych, połączona z wilgotnym powietrzem. Drobne cząsteczki pyłów potrafią wnikać głęboko do płuc, dlatego stan powietrza warto kontrolować na bieżąco, zwłaszcza w trakcie sezonu grzewczego. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: przed wyjściem na trening, spacer lub przed otwarciem okien w domu zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza – szczególnie wtedy, gdy w Twojej rodzinie są małe dzieci, seniorzy lub osoby z chorobami serca i astmą.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie