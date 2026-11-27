Do szokującego odkrycia przy ulicy Wyszyńskiego w Tychach doszło w czwartek, 26 listopada 2026 roku, po godzinie 23:00. Przedstawiciele Straży Miejskiej, patrolujący pobliski teren, natknęli się na zwłoki trzech mężczyzn znajdujące się w jednym z pustostanów. To prawdopodobnie osoby bezdomne, w wieku kolejno 43, 60 oraz 64 lat. Okoliczności ich śmierci są szokujące i zagadkowe, choć służby mają swoje pierwsze podejrzenia na temat tego, co mogło się stać. Sprawę prowadzi i nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Tychach.

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- Osoby te przebywały w małym, niewentylowanym pomieszczeniu, w którego wnętrzu znajdowało się prowizoryczne palenisko, a w nim niedopalone resztki gazet, śmieci bądź innych niedopałków - ujawnia w rozmowie z Radiem Eska młodszy aspirant Tomasz Ślosorz, rzecznik prasowy tyskiej policji. - Prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok mężczyzn, którzy nie posiadali stałego miejsca zamieszkania. Ich wyniki będą pomocne w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci ofiar - podkreślił.

Z uwagi na dobro prowadzonego postępowania, mundurowi nie ujawniają na razie więcej szczegółów dotyczących sprawy. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarło Radio Eska, wynika że jedną z branych pod uwagę przyczyn śmierci mężczyzn może być zatrucie tlenkiem węgla, czyli czadem.

Czynności prokuratorskie są w trakcie ustalania.

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