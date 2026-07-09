Znana chorzowska restauracja odchodzi w zapomnienie

6 lipca 2026 roku na profilu Kaskada Bistro Cafe w mediach społecznościowych pojawił się emocjonalny wpis, w którym właściciele poinformowali klientów o zakończeniu swojej historii w Chorzowie.

– Pytaliście nas na ulicy, dzwoniliście, pisaliście maile również na Facebooku i Instagramie. Wszyscy czekaliście na informację, kiedy wracamy i co dalej. (...) Liczyliśmy na wsparcie miasta. Zamiast tego miasto Chorzów wypowiedziało nam umowę. Niestety, miasto nie dało nam szansy na powrót. Jest nam przykro, że tak nas potraktowano – napisali restauratorzy.

W dalszej części wpisu podkreślili, że choć ruch pod estakadą został już przywrócony, kursują tramwaje i mieszkańcy ponownie korzystają z tej części centrum, oni nie będą mogli wrócić do prowadzenia działalności. Na zakończenie podziękowali klientom za lata wsparcia i poinformowali o definitywnym zamknięciu tego rozdziału.

Miasto odpowiada na zarzuty

Na publikację restauracji zareagował Urząd Miasta Chorzów. Magistrat wydał obszerne oświadczenie, w którym przedstawił własną wersję wydarzeń i szczegółową chronologię kontaktów z najemcą lokalu.

Przypomnijmy, że estakada w ciągu ul. Katowickiej została zamknięta 2 czerwca 2025 roku po otrzymaniu ekspertyzy technicznej wskazującej na bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. Decyzja oznaczała całkowite wyłączenie z użytkowania obiektu oraz poważne utrudnienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach znajdujących się pod estakadą.

Jak podkreśla magistrat, już kilka dni po zamknięciu obiektu rozpoczęto rozmowy z najemcami.

– Miasto Chorzów od początku podejmowało działania mające na celu wsparcie przedsiębiorców dotkniętych skutkami zamknięcia estakady, przedstawiając dostępne rozwiązania w ramach obowiązujących możliwości – przekazał Urząd Miasta Chorzów.

"Proponowaliśmy lokal zastępczy"

Według informacji przekazanych przez urząd, 9 czerwca 2025 roku odbyło się spotkanie z właścicielem Kaskada Bistro Cafe. W jego trakcie przedsiębiorca miał poinformować, że z powodu trudnej sytuacji finansowej nie jest w stanie przystosować innego lokalu do prowadzenia restauracji i oczekuje jedynie miejsca, które mogłoby służyć jako magazyn.

Mimo to – jak przekonuje miasto – przedstawiono ofertę lokalu zastępczego, w którym działalność gastronomiczna mogłaby być kontynuowana. Z propozycji tej właściciele restauracji nie skorzystali.

Magistrat zwraca również uwagę, że już 12 czerwca 2025 roku na oficjalnym profilu Kaskada Bistro Cafe pojawiła się informacja, iż lokal nie zostanie ponownie otwarty na chorzowskim rynku ani przeniesiony do innej lokalizacji. Zdaniem urzędników świadczyło to o podjęciu przez samych przedsiębiorców decyzji o zakończeniu działalności w dotychczasowej formule.

Jak wynika z komunikatu miasta, 21 lipca 2025 roku właściciele restauracji zwrócili się z prośbą o możliwość przechowania wyposażenia lokalu. W odpowiedzi, 5 sierpnia, magistrat zaproponował lokal przy ul. Faski, który mógł pełnić funkcję magazynową.

Również ta oferta – według urzędu – nie została przyjęta. Wyposażenie restauracji pozostało w lokalu pod estakadą na odpowiedzialność najemcy.

Dlaczego wypowiedziano umowę?

Miasto wyjaśnia, że 23 stycznia 2026 roku wypowiedziało umowę najmu z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jak argumentują urzędnicy, w tamtym czasie nie było wiadomo, czy lokale pod estakadą kiedykolwiek będą mogły ponownie zostać dopuszczone do użytkowania, ponieważ wszystko zależało od dalszych ekspertyz technicznych i kwestii bezpieczeństwa.

Magistrat podkreśla także, że po wypowiedzeniu umowy właściciele restauracji nie występowali już z propozycjami dotyczącymi dalszego najmu ani prowadzenia działalności w innym miejskim lokalu.

W odpowiedzi na zarzuty restauratorów urząd zaznacza również, że od 2 czerwca 2025 roku wszyscy najemcy lokali znajdujących się pod estakadą zostali zwolnieni z obowiązku opłacania czynszu. Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący działalność w innych miejskich lokalach, których funkcjonowanie zostało ograniczone wskutek zamknięcia estakady, mogli ubiegać się o 50-procentową obniżkę czynszu.