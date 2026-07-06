Bytom to jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim. Znajdowało się w dwóch państwach [GALERIA]

Początki Bytomia sięgają XI wieku, kiedy to według podań powstał tu gród obronny. Już w XII stuleciu osada, będąca siedzibą kasztelanii, rozwinęła się w ważny ośrodek handlowy i górniczy, słynący z wydobycia ołowiu i srebra. To właśnie obfitość kruszcu sprawiła, że, jak wspominał w XVII wieku Walenty Roździeński, miasto nazywano „Srebrnym Bytomiem”. Kluczowym momentem w historii było nadanie praw miejskich na prawie magdeburskim w 1254 roku, co zapoczątkowało nowy etap rozwoju.

Przez wieki miasto przechodziło pod różne zwierzchnictwa. W 1179 roku zostało włączone do Górnego Śląska. W 1348 roku stało się częścią I Rzeszy Niemieckiej, a od 1526 roku znalazło się pod panowaniem Habsburgów. W 1742 roku, wraz z większością Śląska, Bytom został włączony do Królestwa Prus. XIX wiek przyniósł gwałtowny rozwój przemysłu ciężkiego, co na trwałe ukształtowało charakter miasta i jego okolic. Po 1945 roku Bytom ponownie znalazł się w granicach Polski, stając się domem dla ludności napływającej z Kresów Wschodnich, a jednocześnie kontynuując swoją rolę jako ważny ośrodek przemysłowy.

O historycznej wartości Bytomia decyduje przede wszystkim jego architektura. Miasto może poszczycić się zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym z prostokątnym rynkiem, od którego odchodzą ulice. Jednak to zabudowa z przełomu XIX i XX wieku nadaje mu wyjątkowy charakter. Bytom wyróżnia się na tle polskich miast niezwykłą różnorodnością stylów architektonicznych, od historyzmu, przez secesję i modernizm, aż po ekspresjonizm.

Wśród najważniejszych zabytków należy wymienić:

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – gotycka świątynia, której początki sięgają około 1230 roku. W jej wnętrzu znajduje się cenny obraz Madonny Bytomskiej z około 1415 roku.

– gotycka świątynia, której początki sięgają około 1230 roku. W jej wnętrzu znajduje się cenny obraz Madonny Bytomskiej z około 1415 roku. Kościół św. Wojciecha – wzniesiony w XIII wieku, pierwotnie drewniany, jest jednym z najstarszych obiektów w mieście.

– wzniesiony w XIII wieku, pierwotnie drewniany, jest jednym z najstarszych obiektów w mieście. Zabytkowe kamienice – śródmieście zdobią liczne, okazałe budynki w stylach neorenesansowym, neogotyckim i secesyjnym, świadczące o zamożności miasta w okresie rewolucji przemysłowej.

– śródmieście zdobią liczne, okazałe budynki w stylach neorenesansowym, neogotyckim i secesyjnym, świadczące o zamożności miasta w okresie rewolucji przemysłowej. Gmach Opery Śląskiej – wzniesiony w latach 1899–1903 w stylu neoklasycystycznym, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Bytomiu.

– wzniesiony w latach 1899–1903 w stylu neoklasycystycznym, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Bytomiu. Wieża wyciągowa szybu „Krystyna” – monumentalna budowla z 1929 roku, będąca symbolem górniczej przeszłości miasta i cennym zabytkiem architektury industrialnej.

Współczesny Bytom to nie tylko historia i zabytki. To także ważne miejsce na kulturalnej mapie regionu, z Operą Śląską na czele, która działa tu nieprzerwanie od 1945 roku. Miasto oferuje również tereny zielone, takie jak zabytkowy park miejski założony w 1840 roku oraz cenne przyrodniczo obszary, w tym rezerwat leśny „Segiet”, który w 2017 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dzięki połączeniu bogatego dziedzictwa historycznego, unikatowej architektury i dzisiejszej roli kulturalnej, Bytom pozostaje jednym z najciekawszych miast województwa śląskiego.

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