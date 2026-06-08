Powrót autobusów i tramwajów pod estakadę w Chorzowie

Od wtorku, 9 czerwca, komunikacja miejska ponownie pojawi się pod estakadą. Dla wielu chorzowian będzie to zakończenie okresu uciążliwych objazdów i wydłużonych czasów podróży, z którymi mierzyli się przez ostatnie kilkanaście miesięcy.

Jak przekazał Zarząd Transportu Metropolitalnego, tramwaje linii 17 powrócą na szlak Chebzie Pętla – Chorzów Rynek, natomiast linia 20 połączy Zawodzie z chorzowskim Rynkiem. Z tego powodu kursowanie linii 40 zostanie zawieszone.

Autobusy takich linii jak M3, 190, 192, 632, 664, 830, 840, 840N, 998 oraz T-9 znów pojadą dawną trasą pod wiaduktem. Ponadto uruchomione zostaną dwa specjalne przystanki tymczasowe.

Drobne korekty dotkną też rozkłady jazdy tramwajów oznaczonych numerami 2 i 7. W niedalekiej przyszłości spodziewane są także chwilowe zmiany w kursowaniu wybranych połączeń na terenie Katowic, co ma bezpośredni związek z prowadzonymi tam pracami torowymi.

Zamknięcie estakady:

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Nagłe wyłączenie z ruchu chorzowskiej estakady

Warto przypomnieć, że 2 czerwca 2025 roku miasto doświadczyło ogromnego paraliżu. Włodarze Chorzowa zdecydowali o natychmiastowym zamknięciu estakady w przebiegu drogi krajowej nr 79. Ograniczenie dotyczyło zarówno samego wiaduktu, jak i terenu bezpośrednio pod nim, co wynikało z niepokojących ocen technicznych ostrzegających przed groźbą katastrofy budowlanej.

Taki krok spowodował gigantyczne komplikacje. Ponieważ estakada stanowiła kluczowy węzeł komunikacyjny całego Śląska, jej zablokowanie wstrzymało ruch pojazdów, komunikacji zbiorowej oraz pieszych w sercu miasta. Szacowano, że każdego dnia konstrukcję pokonywały dziesiątki tysięcy aut.

Z powodu tych wydarzeń, centralna część Chorzowa przez długi czas funkcjonowała na zmienionych zasadach. Wyznaczano skomplikowane objazdy, modyfikowano przebieg tras komunikacji miejskiej, a obywatele zmuszeni byli zaakceptować zupełnie inną organizację ruchu drogowego.

Wiosną 2026 roku zauważono pierwsze zwiastuny zmian. Z początku zezwolono na swobodne przemieszczanie się pieszych pod wiaduktem, a następnie zainicjowano prace mające na celu przywrócenie ruchu pojazdów kołowych i komunikacji zbiorowej. Dalsze badania wykazały bowiem, że odpowiednie zabezpieczenia pozwolą na bezpieczne, sukcesywne korzystanie z tej przestrzeni.

Jaka przyszłość czeka estakadę w Chorzowie?

Zezwolenie na ruch pod wiaduktem nie zamyka jeszcze kwestii wadliwej budowli. Konstrukcja wciąż jest zamknięta dla użytkowników, a wybór jej ostatecznego przeznaczenia to jedno z najpilniejszych wyzwań dla lokalnych władz.

Od wielu miesięcy prowadzone są rozmowy o dalszych krokach. Rozpatruje się różnorakie opcje, od bardzo drogich renowacji i wzmocnień, aż po całkowite wyburzenie obiektu połączone z reorganizacją centrum Chorzowa. Ostateczny werdykt w sprawie jednego z najbardziej rozpoznawalnych punktów w regionie nadal nie został ogłoszony.