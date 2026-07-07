Twój zaufany partner Polstal. Nowoczesna obróbka stali i wyroby hutnicze na Śląsku

Od 2013 roku prowadzimy działalność produkcyjną. Dysponujemy nowoczesnym zakładem konstrukcyjnym, wyposażonym w zaawansowane technologicznie maszyny i urządzenia. Dzięki temu, możemy wykonać niemal każdy element ściśle według specyfikacji Klienta. Wśród naszych usług możemy zaproponować m.in.: wypalanie, cięcie, czyszczenie, spawanie, chromowanie, wyginanie, gięcie, toczenie, frezowanie czy wiercenie otworów

Obróbka elementów stalowych stanowi jeden z głównych obszarów działań naszej firmy. Wykonując toczenie, frezowanie, cięcie czy inne usługi ślusarskie, stawiamy na nowoczesne rozwiązania technologiczne, dzięki czemu jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu doskonałe rezultaty usług oraz możliwość uzyskania różnorodnych kształtów i profili. Naszą firmę cechuje dokładność, rzetelność i zaangażowanie, które są gwarancją zadowolenia klienta.

Dostarczamy różnego typu elementy stalowe, które produkujemy ściśle według specyfikacji Klienta we własnym zakładzie konstrukcyjnym.

Oferujemy takie usługi jak:

wypalanie dowolnych kształtów z blach, rur i kształtowników (przecinarka plazmowo-tlenowa - Plazma źródło HPR260XD z głowicą 3D na stole roboczym 2500 x 12000),

(przecinarka plazmowo-tlenowa - Plazma źródło HPR260XD z głowicą 3D na stole roboczym 2500 x 12000), cięcie prętów i kształtowników na dowolny wymiar (3 przecinarki taśmowe o maksymalnej szerokości cięcia kolejno: 240 / 520 / 620 i możliwości cięcia pod kątem kolejno: 0 stopni / 45 stopni / 60 stopni),

(3 przecinarki taśmowe o maksymalnej szerokości cięcia kolejno: 240 / 520 / 620 i możliwości cięcia pod kątem kolejno: 0 stopni / 45 stopni / 60 stopni), oczyszczanie (powierzchnia od 1,0 mm, bez efektu falistości) oraz chromowanie stali,

(powierzchnia od 1,0 mm, bez efektu falistości) oraz chromowanie stali, zabezpieczanie elementów przed korozją i malowanie (pełna dowolność wyboru farb - od podkładowych po finalne),

(pełna dowolność wyboru farb - od podkładowych po finalne), wyginanie blach i produkcję rur z możliwością łączenia za pomocą spawania do 24 mb (mała i duża walcarka z zakresem roboczym odpowiednio: l=10 cm do l=140 cm, średnica od fi 136 mm do 2000 mm / l=10 cm do 3100 cm, średnica od fi 280 mm do 6000 mm),

z możliwością łączenia za pomocą spawania do 24 mb (mała i duża walcarka z zakresem roboczym odpowiednio: l=10 cm do l=140 cm, średnica od fi 136 mm do 2000 mm / l=10 cm do 3100 cm, średnica od fi 280 mm do 6000 mm), produkcja zbiorników, silosów i kontenerów,

gięcie kształtowników, rur, prętów i kątowników (kształtowniki HEA, HEB, IPE, UPN, INP, rury, pręty okrągłe i kwadratowe, profile zamknięte, płaskowniki, kątowniki, teowniki)

(kształtowniki HEA, HEB, IPE, UPN, INP, rury, pręty okrągłe i kwadratowe, profile zamknięte, płaskowniki, kątowniki, teowniki) wykonawstwo kołnierzy, kątowników, ceowników i innych, dowolnych elementów według otrzymanej specyfikacji (prasa krawędziowa o nacisku 400 T o długości stołu l=6 mb),

według otrzymanej specyfikacji (prasa krawędziowa o nacisku 400 T o długości stołu l=6 mb), cięcie na gilotynie (zakres prac maksymalnie do blachy 10 o szerokości 2,5 mb),

(zakres prac maksymalnie do blachy 10 o szerokości 2,5 mb), wiercenie otworów (wiertarki promieniowe i magnetyczne, strzały plazmowe na wypalarce),

(wiertarki promieniowe i magnetyczne, strzały plazmowe na wypalarce), toczenie (obróbka prętów na tokarce),

(obróbka prętów na tokarce), frezowanie.

W naszej ofercie znajdują się materiały ze stali węglowej, chromowanej, nierdzewnej, kotłowej czy żarowej, zapewniając klientom indywidualną wyceną produktów. Współpracujemy z wiodącymi producentami zarówno z Polski, jak i zagranicy. Wśród naszych klientów znajdują się producenci konstrukcji stalowych i przedstawiciele firm z branży energetycznej, które cenią sobie profesjonalizm i nasze wieloletnie doświadczenie. Jesteśmy w posiadaniu zaawansowanego technologicznie zakładu technologicznego, w którym samodzielnie zajmujemy się procesem produkcyjnym.

Zaufany partner w biznesie

W naszej działalności reprezentujemy najwyższe standardy obsługi, dbając o ustawiczny rozwój firmy. Nasi partnerzy biznesowi cenią sobie współpracę z Polstal, punktując krótkie terminy dostaw, idealnie skompletowaną ofertę i certyfikowaną jakość produktów. Inwestycja w rozwój zawodowy to nasze drugie imię. Hurtownia stali na Śląsku dysponuje dziesiątkami wyróżnień w trakcie organizowania selektywnych plebiscytów, w tym Gazele Biznesu. Partnerzy biznesowi poszukują przestrzeni do współpracy opartej na zaufaniu, optymalizacji kosztów i bezpieczeństwie, które zapewniamy dzięki polisie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym KUKE.

Innowacyjność i zorientowanie na partnerów Polstal pozwala na oferowanie najlepszej jakości wyrobów hutniczych na Śląsku w atrakcyjnych cenach. Podejmij współpracę z naszą firmą i uzyskaj więcej informacji, kontaktując się z pracownikami przedsiębiorstw