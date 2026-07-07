Twój zaufany partner Polstal. Nowoczesna obróbka stali i wyroby hutnicze na Śląsku

2026-07-07 11:51 Materiał sponsorowany

Nowoczesny zakład konstrukcyjny Polstal od 2013 roku dostarcza najwyższej jakości elementy stalowe i wyroby hutnicze na Śląsku. Dzięki zaawansowanemu parkowi maszynowemu precyzyjnie realizujemy zamówienia ściśle według specyfikacji Klienta. Postaw na terminowość, certyfikowaną jakość i współpracę opartą na zaufaniu.

Kolaż zdjęć z hali Polstal. Pracownicy przy maszynach i biurze. O obróbce stali przeczytasz na Eska Śląskie.
Autor: Polstal/ Materiały prasowe

Od 2013 roku prowadzimy działalność produkcyjną. Dysponujemy nowoczesnym zakładem konstrukcyjnym, wyposażonym w zaawansowane technologicznie maszyny i urządzenia. Dzięki temu, możemy wykonać niemal każdy element ściśle według specyfikacji Klienta. Wśród naszych usług możemy zaproponować m.in.: wypalanie, cięcie, czyszczenie, spawanie, chromowanie, wyginanie, gięcie, toczenie, frezowanie czy wiercenie otworów

Obróbka elementów stalowych stanowi jeden z głównych obszarów działań naszej firmy. Wykonując toczenie, frezowanie, cięcie czy inne usługi ślusarskie, stawiamy na nowoczesne rozwiązania technologiczne, dzięki czemu jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu doskonałe rezultaty usług oraz możliwość uzyskania różnorodnych kształtów i profili. Naszą firmę cechuje dokładność, rzetelność i zaangażowanie, które są gwarancją zadowolenia klienta.

Dostarczamy różnego typu elementy stalowe, które produkujemy ściśle według specyfikacji Klienta we własnym zakładzie konstrukcyjnym.

Oferujemy takie usługi jak:

  • wypalanie dowolnych kształtów z blach, rur i kształtowników (przecinarka plazmowo-tlenowa - Plazma źródło HPR260XD z głowicą 3D na stole roboczym 2500 x 12000),
  • cięcie prętów i kształtowników na dowolny wymiar (3 przecinarki taśmowe o maksymalnej szerokości cięcia kolejno: 240 / 520 / 620 i możliwości cięcia pod kątem kolejno: 0 stopni / 45 stopni / 60 stopni),
  • oczyszczanie (powierzchnia od 1,0 mm, bez efektu falistości) oraz chromowanie stali,
  • zabezpieczanie elementów przed korozją i malowanie (pełna dowolność wyboru farb - od podkładowych po finalne),
  • wyginanie blach  i produkcję rur z możliwością łączenia za pomocą spawania do 24 mb (mała i duża walcarka z zakresem roboczym odpowiednio: l=10 cm do l=140 cm, średnica od fi 136 mm do 2000 mm / l=10 cm do 3100 cm, średnica od fi 280 mm do 6000 mm),
  • produkcja zbiorników, silosów i kontenerów,
  • gięcie kształtowników, rur, prętów i kątowników (kształtowniki HEA, HEB, IPE, UPN, INP, rury, pręty okrągłe i kwadratowe, profile zamknięte, płaskowniki, kątowniki, teowniki)
  • wykonawstwo kołnierzy, kątowników, ceowników i innych, dowolnych elementów według otrzymanej specyfikacji (prasa krawędziowa o nacisku 400 T o długości stołu l=6 mb),
  • cięcie na gilotynie (zakres prac maksymalnie do blachy 10 o szerokości 2,5 mb),
  • wiercenie otworów (wiertarki promieniowe i magnetyczne, strzały plazmowe na wypalarce),
  • toczenie (obróbka prętów na tokarce),
  • frezowanie.

W naszej ofercie znajdują się materiały ze stali węglowej, chromowanej, nierdzewnej, kotłowej czy żarowej, zapewniając klientom indywidualną wyceną produktów.  Współpracujemy z wiodącymi producentami zarówno z Polski, jak i zagranicy. Wśród naszych klientów znajdują się producenci konstrukcji stalowych i przedstawiciele firm z branży energetycznej, które cenią sobie  profesjonalizm i nasze wieloletnie doświadczenie. Jesteśmy w posiadaniu zaawansowanego technologicznie zakładu technologicznego, w którym samodzielnie zajmujemy się procesem produkcyjnym.

Zaufany partner w biznesie

W naszej działalności reprezentujemy najwyższe standardy obsługi, dbając o ustawiczny rozwój firmy. Nasi partnerzy biznesowi cenią sobie współpracę z Polstal, punktując krótkie terminy dostaw, idealnie skompletowaną ofertę i certyfikowaną jakość produktów. Inwestycja w rozwój zawodowy to nasze drugie imię. Hurtownia stali na Śląsku dysponuje dziesiątkami wyróżnień w trakcie organizowania selektywnych plebiscytów, w tym Gazele Biznesu. Partnerzy biznesowi poszukują przestrzeni do współpracy opartej na zaufaniu, optymalizacji kosztów i bezpieczeństwie, które zapewniamy dzięki polisie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym KUKE.

Innowacyjność i zorientowanie na partnerów Polstal pozwala na oferowanie najlepszej jakości wyrobów hutniczych na Śląsku w atrakcyjnych cenach. Podejmij współpracę z naszą firmą i uzyskaj więcej informacji, kontaktując się z pracownikami przedsiębiorstw

Twój zaufany partner Polstal
Autor: Polstal/ Materiały prasowe