Masowy chrzest na Stadionie Śląskim. Setki osób przyjęły akt wiary

Superauto.pl Stadion Śląski w Chorzowie na kilka dni zamienił się w miejsce jednego z największych wydarzeń religijnych tego roku. W ramach ogólnopolskiego kongresu Świadków Jehowy na obiekcie zgromadziły się dziesiątki tysięcy uczestników, a kulminacyjnym punktem sobotniego programu był uroczysty chrzest nowych wyznawców.

Do aktu wiary przystąpiły 182 osoby, które zdecydowały się na chrzest przez całkowite zanurzenie w wodzie. W tym celu na stadionie przygotowano dwa specjalne baseny ustawione w pobliżu bieżni lekkoatletycznej.

W społeczności Świadków Jehowy chrzest odbywa się wyłącznie przez pełne zanurzenie w wodzie i jest publicznym wyrazem świadomej decyzji o oddaniu swojego życia Bogu. Jak podkreślają organizatorzy, do tego wydarzenia kandydaci przygotowują się przez długi czas, studiując Biblię i wprowadzając jej zasady do codziennego życia.

Dla wielu uczestników była to jedna z najważniejszych chwil w życiu. Ceremonię obserwowały tysiące osób zgromadzonych na stadionie, które nagradzały nowo ochrzczonych brawami.

Zobaczcie zdjęcia z tego niezwykłego wydarzenia:

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Tysiące wiernych na Stadionie Śląskim

Sam kongres przyciągnął do Chorzowa ogromne tłumy. Według organizatorów w wydarzeniu na Stadionie Śląskim uczestniczyło 37 698 osób. W tej liczbie uwzględniono zarówno wiernych obecnych na miejscu, jak i osoby śledzące program za pośrednictwem transmisji internetowej. Z tej ostatniej możliwości skorzystało blisko 11 tysięcy uczestników, głównie osoby starsze, chore oraz ci, którzy nie mogli dotrzeć do Chorzowa.

Hasłem tegorocznego kongresu było „Szczęście bez końca”. Program obejmował wykłady, prezentacje i materiały filmowe poświęcone naukom biblijnym oraz ich zastosowaniu w codziennym życiu.

Organizacja wydarzenia wymagała ogromnego zaangażowania. W przygotowaniach Stadionu Śląskiego uczestniczyło około 3 tysięcy wolontariuszy. Ich zadaniem było między innymi przygotowanie trybun, oznakowanie obiektu, uruchomienie punktów informacyjnych oraz konfiguracja rozbudowanego systemu audiowizualnego.

Na potrzeby kongresu program był transmitowany jednocześnie w trzech językach i wyświetlany na sześciu wielkoformatowych telebimach, dzięki czemu uczestnicy mogli śledzić wszystkie wystąpienia niezależnie od miejsca zajmowanego na stadionie.

Ponad 125 tysięcy uczestników w całej Polsce

Chorzów był jednym z dziewięciu miast, w których odbywały się tegoroczne kongresy Świadków Jehowy. Łącznie we wszystkich lokalizacjach uczestniczyło ponad 125 tysięcy osób.

Ostatni dzień spotkania poświęcono wykładom dotyczącym nadziei, wiary i poszukiwania szczęścia mimo codziennych trudności. Udział w kongresach był bezpłatny, a wydarzenia organizowano równolegle w różnych częściach kraju.

Świadkowie Jehowy są jedną z największych wspólnot religijnych na świecie. Według danych organizacji liczą ponad 9 milionów wyznawców w 239 krajach i terytoriach, a w Polsce ich społeczność liczy ponad 114 tysięcy osób.