Interwencja w Radzionkowie. Pijany senior zaczepiał 11-latka w autobusie

Cała sytuacja rozegrała się we wtorek, 2 czerwca w pojeździe komunikacji miejskiej linii M102. Około godziny 17.38 służby otrzymały alarmujący telefon z informacją, że dorosły podróżny w natarczywy sposób interesuje się obecnym w pojeździe 11-letnim chłopcem.

Mundurowi błyskawicznie ustalili, że miejsce obok małoletniego zajął 68-letni mieszkaniec Bytomia. Starszy człowiek miał werbalnie zaczepiać chłopca, a jego dziwne zachowanie od razu zaniepokoiło pozostałych podróżnych. Zgromadzeni w pojeździe świadkowie nie pozostali bierni i natychmiast powiadomili o wszystkim odpowiednie organy ścigania.

Radiowóz podjechał błyskawicznie i funkcjonariusze weszli do autobusu stojącego w tamtym momencie na przystanku Radzionków-Targowisko. W toku prowadzonych na miejscu ustaleń wykluczono wystąpienie jakiejkolwiek przemocy fizycznej, co oznacza, że nietykalność cielesna 11-latka nie została w żadnym stopniu naruszona.

Szybko wyszło na jaw, że starszy pasażer znajduje się pod wpływem alkoholu, a policyjny alkomat pokazał u niego ponad 2,5 promila. Nietrzeźwy Bytomianin stawał się coraz bardziej agresywny i prowokował kłótnie z otoczeniem, w związku z czym mundurowi podjęli decyzję o przetransportowaniu go prosto do izby wytrzeźwień.

– Prowadzimy postępowanie, które będzie miało na celu ustalić przede wszystkim, czy nie doszło tam do czynu zabronionego – przekazał podkom. Kamil Kubica, rzecznik prasowy KPP w Tarnowskich Górach.

Policja bada incydent z autobusu M102. Zabezpieczono monitoring z Radzionkowa

Mimo że podczas wstępnej interwencji nie dopatrzono się znamion twardego przestępstwa na szkodę małoletniego, odpowiednie komórki wciąż dokładnie badają ten incydent. Kryminalni planują teraz szczegółowo przejrzeć wszystkie zapisy z kamer zamontowanych we wnętrzu pojazdu, aby móc z całkowitą pewnością zrekonstruować wtorkowe wydarzenia krok po kroku.

Kiedy stróże prawa zapoznają się z kompletnym cyfrowym materiałem dowodowym, zapadną dalsze wiążące decyzje w tej bulwersującej sprawie. Wówczas okaże się, czy czyny 68-letniego mieszkańca Bytomia faktycznie wyczerpały definicję przestępstwa ujętą w kodeksie karnym, czy stanowiły wyłącznie skandaliczny wybryk pijanego człowieka.

Służby podkreślają jednak, że całe zajście od pierwszych chwil było potraktowane z najwyższą możliwą powagą. Błyskawiczna i zdecydowana postawa współpasażerów oraz natychmiastowy przyjazd radiowozu sprawiły, że niebezpieczna sytuacja została zażegnana w zarodku, a dziecko mogło czuć się w pełni bezpiecznie.