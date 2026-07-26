Nie żyje Józef Hulka. Wybitny artysta ludowy z Żywiecczyzny miał 100 lat

Józef Hulka zmarł w sobotę,25 lipca wieczorem. Informację o śmierci twórcy przekazały władze gminy Łękawica na Żywiecczyźnie, z którą artysta był związany przez całe życie.

Był wybitnym rzeźbiarzem, cenionym artystą i człowiekiem, który na trwałe zapisał się w historii polskiej sztuki – podkreślili przedstawiciele lokalnych władz.

Jeszcze niedawno mieszkańcy i przedstawiciele świata kultury świętowali wyjątkowy jubileusz Józefa Hulki – jego 100. urodziny. Było to spotkanie pełne wzruszeń i wspomnień o niezwykłym dorobku artysty, który przez dekady dokumentował w swoich pracach tradycje, wierzenia i codzienne życie mieszkańców Żywiecczyzny.

Były wójt Łękawicy, a obecnie radny sejmiku województwa śląskiego Stanisław Baczyński pożegnał artystę, nazywając go „człowiekiem – instytucją kultury”.

Utalentowany rzeźbiarz, malarz, artysta ludowy. Skarbnica wiedzy o wsi, ludziach, zwyczajach i postawach społecznych. Sąsiad i przyjaciel w każdej postaci – napisał.

Rzeźbił świętych, tworzył szopki i malował na szkle

Józef Hulka urodził się 28 lutego 1926 roku w Łękawicy. Z zawodu był stolarzem, jednak jego największą pasją od zawsze pozostawała sztuka. Tworzył przede wszystkim rzeźby w drewnie. W jego dorobku znalazły się między innymi figury Jezusa Chrystusa, Matki Boskiej, świętych, aniołów oraz sceny biblijne. Wykorzystywał głównie drewno olchowe, lipowe i brzozowe.

Drugim ważnym nurtem jego twórczości były dzieła związane z tradycją ludową i obrzędowością. Artysta wykonywał maski, gwiazdy kolędnicze oraz szopki bożonarodzeniowe inspirowane dawnymi zwyczajami mieszkańców regionu.

Józef Hulka zajmował się również malarstwem na szkle. W jego obrazach pojawiały się zarówno motywy religijne, jak i sceny przedstawiające codzienne życie oraz obrzędy mieszkańców Żywiecczyzny.

Jego prace znalazły się w zbiorach wielu prestiżowych instytucji, między innymi Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz zagranicznych kolekcjach sztuki ludowej.

Surrealistyczne figury przyciągają wzrok:

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Ponad 75 lat związku z żywieckim muzeum

Józef Hulka przez ponad 75 lat współpracował z Muzeum Miejskim w Żywcu. Placówka pożegnała artystę, podkreślając, że był nie tylko twórcą, ale także wyjątkowym człowiekiem i rozmówcą.

- Odszedł od nas Mistrz, Przyjaciel i Niezwykły Człowiek – przekazali przedstawiciele muzeum.

W 1992 roku Józef Hulka wraz z żoną Anną, zmarłą w 2009 roku, otrzymał Nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. W marcu tego roku został także uhonorowany Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Twórczość Józefa Hulki pozostanie ważnym świadectwem tradycji i kultury Żywiecczyzny. Jego dzieła przypominają o dawnych zwyczajach, wierzeniach i życiu mieszkańców regionu, które przez dziesięciolecia utrwalał w drewnie i na szkle.