Coraz mniej dzieci na lekcjach religii. Oto nowe statystyki kościelne

Nowe dane ISKK pokazują skalę zjawiska. Ile osób chodzi do kościoła?

Opublikowano najnowszy Rocznik Statystyczny Kościoła Katolickiego w Polsce, przygotowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK). Pokazuje on kolejne zmiany społeczne związane z religią.

Liczenie wiernych biorących udział w niedzielnych praktykach odbyło się 19 października 2025 roku. Zgromadzone dane wskazują, że współczynnik dominicantes, oznaczający odsetek osób na mszy, wynosił 29,6 proc., podczas gdy dwanaście miesięcy wcześniej wynosił 29,2 proc. Zauważalny jest też wzrost wskaźnika communicantes, który dotyczy przyjmujących komunię świętą – z 14 proc. podskoczył on do 14,6 proc.

Szef ISKK, dr hab. Marcin Jewdokimow, zwrócił jednak uwagę na fakt, że przed wybuchem pandemii COVID-19 statystyki te prezentowały się znacznie korzystniej. W tamtym okresie w niedzielnych nabożeństwach uczestniczyło 36,9 proc. katolików, a komunię przyjmowało 16,7 proc. zgromadzonych.

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Statystyki z archidiecezji katowickiej i reszty kraju. Wieś bardziej wierząca niż miasto

W ośrodkach miejskich w niedzielnej mszy brało udział średnio 29,56 proc. osób, w rejonach miejsko-wiejskich wskaźnik ten wyniósł 19,25 proc., a na wsiach w kościelnych ławkach zasiadło 51,19 proc. lokalnej społeczności.

W obrzędach religijnych znacznie chętniej uczestniczą kobiety. Stanowiły one przeszło 59 proc. wszystkich zgromadzonych na mszach, podczas gdy udział mężczyzn nieznacznie przekroczył 40 proc.

Najbardziej drastyczny spadek odnotowano w przypadku sakramentu bierzmowania. W 2024 roku przystąpiło do niego niespełna 213 tysięcy młodych ludzi,aż o 27,6 proc. mniej względem ubiegłego roku.

Spadki nie ominęły sakramentu chrztu, którego w minionym roku udzielono 247,2 tys. razy, co daje wynik o 7,5 proc. słabszy niż w poprzednim zestawieniu.

W 2024 roku do pierwszej komunii świętej przystąpiło blisko 320 tysięcy dzieci, co przekłada się na spadek rzędu 1,5 proc. w skali roku.

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Mniej ślubów kościelnych, pustoszeją seminaria i lekcje religii

Na ślub kościelny zdecydowało się zaledwie 68,3 tysiąca par, co oznacza aż 11,6-procentowy spadek w zestawieniu z rokiem 2023.

W statystykach widać też mniej powołań. W parafiach posługę pełniło 18 170 kapłanów, podczas gdy zaledwie rok wcześniej było ich 18 553. Liczba kleryków kształcących się w seminariach diecezjalnych z 1039 spadła do 984 osób.

Z roku na rok kurczy się też frekwencja na szkolnej katechezie. W trwającym roku szkolnym 2024/2025 w lekcjach religii bierze udział 75,6 proc. uczniów. W ubiegłym roku odsetek ten wynosił 78,6 proc., a dwa lata temu – 80,3 proc. Największym zainteresowaniem zajęcia te cieszą się na terenie archidiecezji tarnowskiej, z kolei najsłabiej wypadają pod tym względem placówki podlegające pod archidiecezję warszawską.