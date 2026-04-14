Książulo przyznał „MUALA”. To jedno z najważniejszych wyróżnień w gastronomicznym internecie

W świecie internetowych recenzji jedzenia niewiele wyróżnień wywołuje tak duże emocje jak „MUALA”. To charakterystyczna pomarańczowa naklejka przyznawana przez Książulo lokalom, które – jego zdaniem – serwują jedzenie absolutnie wyjątkowe.

Influencer od lat odwiedza bary, restauracje i kebabownie w całej Polsce, a jego filmy osiągają często ponad milion wyświetleń. Wyróżnienie „MUALA” przez wielu internautów bywa porównywane do internetowego odpowiednika gwiazdki Michelin. Lokale, które je otrzymują, niemal natychmiast zyskują ogromną popularność.

Tym razem nagroda trafiła do niewielkiego lokalu na Górnym Śląsku, a konkretnie do maleńkiej budki w Radzionkowie.

12 kwietnia 2026 roku influencer odwiedził KeBila Kebab i spróbował ich autorskiego kebaba w stylu berlińskim. Jego reakcja nie pozostawiła wątpliwości.

Dzień później, 13 kwietnia po godzinie 18:00, napisał w mediach społecznościowych:

„Dla takich reakcji jak ta na końcu warto kręcić te filmy. Wiem, że miałem już nie dawać MUALA kebabom, ale tutaj… Zresztą, sami zrozumiecie, gdy tylko spróbujecie tego gemuse. Gratulacje dla całej załogi Kebila!”

Wzruszenie w lokalu. „Chce się płakać”

Dla właścicieli i pracowników lokalu wyróżnienie było ogromnym zaskoczeniem i powodem do wielkich emocji. Jeszcze tego samego dnia kebabownia napisała w mediach społecznościowych:

„Przed chwilą Książulo jadł naszego Gemüse w lokalu, w który włożyliśmy całe nasze serce. Wszystkim chce się płakać ze wzruszenia! Byliśmy już totalnie zmęczeni, ale energia wróciła! DOSTALIŚMY MUALA!!!!!!!!!”

Dzień później pojawił się kolejny wpis pełen emocji:

„Szczerze… brakuje nam słów. Jesteśmy ogromnie wzruszeni i naprawdę nie wiemy, co powiedzieć… dziękujemy całej naszej ekipie z Kebili i Ósmej Bili, Piotrowi Ogińskiemu z kanału Kocham Gotować oraz naszej zaprzyjaźnionej piekarni Kaizik Strzecha. MAMY TO!” W przygotowaniu nowego kebaba pomagał znany twórca kulinarny Piotr Ogiński, prowadzący popularny kanał „Kocham Gotować”.

Na efekty tego unikatowego wyróżnienia nie trzeba było długo czekać. Po publikacji materiału zainteresowanie lokalem eksplodowało. Przed KeBila Kebab zaczęły ustawiać się kolejki fanów kebaba z całego regionu.

Właściciele przyznają, że skala zainteresowania przerosła ich najśmielsze oczekiwania. Jednego dnia sprzedano aż:

1300 bułek Gemüse

200 kilogramów wołowiny

Mimo ogromnego ruchu czas oczekiwania na zamówienie wynosił zwykle od 10 do 30 minut, co – jak podkreślają właściciele – i tak jest krótsze niż w wielu znanych lokalach w Berlinie.

Gemüse Kebab – berlińska inspiracja, która podbiła Śląsk

Sercem sukcesu jest Gemüse Kebab, czyli berlińska odmiana tej popularnej tureckiej potrawy. Do menu wprowadzono ją zaledwie kilka dni wcześniej – 8 kwietnia. Twórcy lokalu przez miesiące dopracowywali recepturę, a nawet odwiedzili Berlin, aby jak najwierniej odtworzyć smak oryginału.

Ich wersja kebaba to:

soczyste mięso z udka kurczaka

grillowane warzywa

świeża bułka

wyrazisty ser bałkański

autorskie sosy

To właśnie połączenie tych elementów sprawiło, że danie zrobiło ogromne wrażenie na influencerze. Zobaczcie zdjęcia:

Menu i ceny w KeBila Kebab

Choć teraz największą popularnością cieszy się Gemüse Kebab, menu lokalu jest znacznie szersze. Klienci znajdą tam zarówno klasyczne pozycje, jak i autorskie wariacje.

W ofercie są m.in.:

Langosz kebab – ok. 31 zł

Klasyk langosz – ok. 23 zł

Zapiekanka – ok. 18 zł

Lawasz L – ok. 33 zł

Lawasz XL – ok. 39 zł

Frytokebab – 37–43 zł

Pita grecka – 38–44 zł

Kebab, który może stać się kulinarną atrakcją regionu

Polacy coraz chętniej wybierają kebab jako szybki i sycący posiłek. W wielu miastach konkurencja jest ogromna, dlatego wyróżnienie od popularnego influencera może jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie lokalem.

W przypadku kebabowni z Radzionków wszystko wskazuje na to, że tak właśnie się stało. Kolejki przed lokalem rosną, a wielu klientów przyjeżdża specjalnie z innych miast, aby sprawdzić, czy rzeczywiście jest to najlepszy kebab w Polsce.

Jedno jest pewne – po wizycie Książulo o KeBili mówi dziś niemal cały gastronomiczny internet.