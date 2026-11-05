Tarnogórska firma w produkcji Netflixa. Na Śląsku powstała scena katastrofy kolejowej

Od popularnego programu „Złomowisko PL” do współpracy z jednym z największych serwisów streamingowych na świecie. Firma Olmet z Tarnowskich Gór pochwaliła się udziałem w realizacji nowego polskiego serialu Netflixa. Chodzi o „Znieczulenie”, produkcję z Leszkiem Lichotą w roli głównej, która zadebiutowała 4 listopada 2026 roku.

Okazuje się, że za jedną z widowiskowych scen serialu stoi właśnie śląskie przedsiębiorstwo, zajmujące się między innymi recyklingiem taboru kolejowego.

Przygotowania do zdjęć rozpoczęły się blisko półtora roku temu. To wtedy firma udostępniła filmowcom swój teren w Dąbrowie Górniczej, na którym dawniej znajdowała się bocznica kolejowa kopalni Paryż. Miejsce zamieniło się w plan filmowy, na potrzeby którego przygotowano scenografię katastrofy kolejowej.

Netflix kręcił na terenie dawnej kopalni Paryż. Olmet zdradza kulisy współpracy

O swoim udziale w produkcji przedsiębiorstwo poinformowało w mediach społecznościowych, w dniu premiery serialu.

Jak wyjaśnili przedstawiciele Olmetu, twórcy „Znieczulenia” zwrócili się do nich nieprzypadkowo. Firma przedstawia się jako największy recykler taboru kolejowego w Polsce. Dodatkowym atutem było doświadczenie przed kamerami zdobyte podczas realizacji programu „Złomowisko PL”, emitowanego na Discovery Channel.

Współpraca nie ograniczyła się jednak do zwykłego udostępnienia terenu. Przedsiębiorstwo zaangażowało swój zespół, specjalistyczne maszyny oraz zaplecze techniczne, pomagając ekipie filmowej w przygotowaniu scenografii katastrofy kolejowej.

Realizacja wymagała odpowiedniego przygotowania przestrzeni i wykorzystania sprzętu, którym Olmet dysponuje na co dzień w ramach swojej działalności.

Przedstawiciele firmy nie ukrywają zadowolenia z efektów współpracy.

– I choć nie traktujemy tego doświadczenia jako dywersyfikację działalności OLMET, to nieskromnie przyznajemy, że pod względem skali całego przedsięwzięcia – jego budżetu, zaangażowania naszego zespołu i parku maszynowego do współpracy z produkcją Netflixa, całkiem nieźle nam to filmowanie wychodzi i... było warto – przekazano we wpisie opublikowanym na facebookowym profilu firmy.

„Znieczulenie” już na Netflixie. Leszek Lichota jako wybitny neurochirurg

Serial „Znieczulenie” zadebiutował na Netflixie w środę, 4 listopada. To pierwszy polski dramat medyczny wyprodukowany dla tej platformy. Produkcja liczy osiem odcinków, a jej głównym bohaterem jest doktor Dawid Łazarz, wybitny neurochirurg, w którego wciela się Leszek Lichota.

Lekarz, przyzwyczajony do pracy w prestiżowej placówce, po nieudanej operacji traci dotychczasową pozycję zawodową. Zostaje zmuszony do opuszczenia dużego ośrodka medycznego i rozpoczęcia pracy w niewielkim szpitalu na prowincji.

Tam czeka go zderzenie z zupełnie inną rzeczywistością. Łazarz, znany z bezkompromisowego podejścia do medycyny i gotowości do łamania obowiązujących zasad, musi odnaleźć się w nowym środowisku. Jego metody budzą zarówno uznanie, jak i sprzeciw współpracowników.

W produkcji nie brakuje dramatycznych wydarzeń. Już w pierwszym odcinku dochodzi do katastrofy kolejowej, która staje się jednym z najważniejszych wyzwań medycznych dla głównego bohatera. To właśnie na potrzeby scen przedstawiających to zdarzenie wykorzystano teren śląskiej firmy.

W obsadzie, oprócz Leszka Lichoty, znaleźli się między innymi Karolina Gruszka, Aleksandra Popławska, Dorota Kolak, Mariusz Bonaszewski i Krzysztof Stelmaszyk.

Za reżyserię odpowiada Łukasz Ostalski. Przy realizacji produkcji współpracował również Neal Baer, lekarz i producent znany z kultowego serialu medycznego „Ostry dyżur”. Jego doświadczenie pomogło twórcom w przygotowaniu wiarygodnego obrazu pracy szpitala.

5

Od „Złomowiska PL” do Netflixa. Tarnogórska firma ponownie przed kamerami

Dla Olmetu nie jest to pierwsze spotkanie z telewizją. Przedsiębiorstwo zdobyło rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie „Złomowisko PL”, który przez lata przyciągał widzów przed ekrany Discovery Channel.

Tym razem wyzwanie było jednak zupełnie inne. Zamiast dokumentowania codziennej pracy złomowiska firma uczestniczyła w przygotowaniach do fabularnej produkcji, w której ogromne znaczenie miało odpowiednie zaaranżowanie miejsca katastrofy.

Jak podkreślają przedstawiciele Olmetu, przedsięwzięcie wymagało zaangażowania pracowników, sprzętu oraz znacznych nakładów organizacyjnych.

Efekty tej nietypowej współpracy można już zobaczyć w serialu „Znieczulenie”, dostępnym na platformie Netflix od 4 listopada.

Dla widzów ze Śląska to dodatkowy powód, aby przyjrzeć się produkcji. Okazuje się bowiem, że za jedną z dramatycznych scen serialu stoi firma z Tarnowskich Gór, a plan filmowy powstał na terenie dawnej infrastruktury kolejowej w Dąbrowie Górniczej.