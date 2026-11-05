Spektakularna katastrofa kolejowa pod Dąbrową Górniczą - co się tam dzieje?

Na pograniczu Dąbrowy Górniczej i Będzina trwały zdjęcia do serialu medycznego pod roboczym tytułem "Znieczulenie". Choć producenci próbowali utrzymać to w tajemnicy, spektakularne widoki przyciągnęły uwagę mieszkańców. Plan filmowy przypominał miejsce ogromnej katastrofy kolejowej. Już z daleka w oczy rzucały się wagony leżące na boku, lub poukładane jedne na drugich. Obok wagonów pasażerskich leżały wagony towarowe, a wszystko wyglądało tak, jakby doszło do zderzenia i wykolejenia.

Nawet nocą teren bł bardzo dobrze widoczny z uwagi na reflektory świecące z podnośników. Duże wrażenie robiły karetki pogotowia i pokrzykujący ratownicy, grający służby medyczne.

Leszek Lichota na planie serialu Netfliksa

W serialu "Znieczulenie" brało udział kilkuset statystów i aktorzy, wśród których widziany był Leszek Lichota. Nie ma się co dziwić, że niecodzienne widoki wręcz zachęcały mieszkańców do robienia zdjęć i nagrywania filmików. Chociaż teren planu filmowego był strzeżony, wielu z nich udało się wykonać bardzo dobre bliskie ujęcia scen kręconych przez filmowców.

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Statyści o serialu "Znieczulenie": "Wyglądamy jak zombi!"

Ogromne wrażenie zdjęcia zrobiły na statystach zatrudnionych do odkrywania scen ratowania rannych z katastrofy. Jak mówią, filmowcy przykładają wagę do każdego drobiazgu i są perfekcjonistami. Największe wrażenie robi charakteryzacja. Niektórzy z nich wyglądają jak zombi, wszystko wygląda bardzo realnie. Nocą do tego jeszcze jest dołożony dym, ogień i migające światło w środku wagonów. Elementy są porozrzucane, a pomiędzy nimi ułożone manekiny, udające ofiary.

Filmowcy naprawdę przykładają wagę do każdego drobiazgu, są perfekcjonistami. W mojej ocenie to jest naprawdę dobra produkcja – mówi reporterowi ESKA.pl jedna z osób grających ofiarę wypadku.

Dodała, że największe wrażenie robi charakteryzacja.

Niektórzy z nas wyglądają, jak zombi, wszystko wygląda bardzo realnie. Nocą do tego jeszcze jest dołożony dym, ogień i migające światło środku wagonów. Elementy są porozrzucane, a pomiędzy nimi ułożone manekiny, udające ofiary – mówi statystka.

Premiera serialu "Znieczulenie" na Netfliksie?

Serial medyczny "Znieczulenie" kręcony był w Dąbrowie Górniczej przez kilka dni latem 2025 roku. Wcześniej ekipa filmowa była w Ostrołęce, gdzie nagrywała kaskaderskie popisy upadku z okna szpitala. Następnie przeniosła się do Warszawy.

Premiera miała miejsce 4 listopada 2026 roku. Już pierwszego dnia serial stał się jednym z najczęściej oglądanych seriali, wyprzedzając "Lalkę".

Serial powstał na potrzeby Netfliksa. Producent długo nie ujawniał żadnych szczegółów dotyczących szczegółów scenariusza, końca zdjęć, premiery i całej obsady aktorskiej.

O czym opowiada serial "Znieczulenie"? Tajemnicza fabuła

Dawid Łazarz - główny bohater - to jeden z czołowych polskich neurochirurgów, doskonale świadomy własnych umiejętności. W dużej placówce medycznej podejmuje się operacji, których inni specjaliści wolą unikać. Kiedy jednak jeden z zabiegów, przeprowadzony z większą śmiałością niż rozwagą, kończy się porażką, lekarz musi opuścić dotychczasowe miejsce pracy. Przyjmuje posadę w niewielkim szpitalu powiatowym, a tę zmianę odbiera jako zawodowe zesłanie.

W nowym otoczeniu spotyka silnie związaną ze sobą społeczność oraz personel od lat kierujący się własnymi, nieformalnymi regułami. Szybko pokazuje, że ratowanie pacjentów jest dla niego ważniejsze niż ścisłe przestrzeganie procedur. Takie podejście budzi podziw części współpracowników, podczas gdy inni widzą w nim zagrożenie. Pewność siebie i brak pokory, które czynią Łazarza wyjątkowym chirurgiem, prowadzą go jednocześnie do konfliktów z dyrekcją i prokuraturą oraz stawiają w kolizji z zasadami etyki lekarskiej. Zawodowe kłopoty szybko zaczynają również odbijać się na jego życiu rodzinnym.

Kto jeszcze zagra w serialu? Pełna obsada

W serialu medycznym „Znieczulenie” w rolach głównych występują:

Leszek Lichota jako dr Dawid Łazarz (wybitny neurochirurg)

Karolina Gruszka jako Basia Łazarz

Aleksandra Popławska jako dr Jagoda Wilk

Dorota Kolak

Krzysztof Stelmaszyk

Masza Wągrocka

Mariusz Bonaszewski

Magdalena Koleśnik

Serial wyreżyserował Łukasz Ostalski.

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Filmy kręcone w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowa Górnicza nie jest częstym miejscem planów filmowych. Ale, gdy już się pojawia, zwykle pozostawia duże wrażenie. Zwłaszcza Pałac Kultury Zagłębia, który występował m.in. w filmie pt. "Gierek" z Michałem Koterskim w roli głównej. W tych samych wnętrzach kręcone były ujęcia do "Obywatela Jonesa" Agnieszki Holland oraz "Kurier" Władysława Pasikowskiego. W Hucie Katowice kręcony był natomiast "Człowiek z marmuru" Andrzeja Wajdy.

Premiera filmu "Gierek"