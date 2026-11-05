Takiego baby boomu w Katowicach dawno nie było! W szpitalu przecierali oczy ze zdumienia

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-11-05 6:37

Prawdziwy baby boom w jednym z katowickich szpitali! W ciągu zaledwie kilku dni na świat przyszło aż pięć par bliźniąt. Dziesięcioro maluchów, pięć dziewczynek i pięciu chłopców, znalazło się pod opieką neonatologów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Tak niezwykłe nagromadzenie bliźniaczych narodzin nie zdarza się często. Dla rodziców to podwójne szczęście, a dla personelu medycznego nie lada wyzwanie.

Prawdziwy baby boom w Katowicach! Pięć par bliźniąt przyszło na świat w kilka dni

Takiego zbiegu okoliczności nie spodziewali się nawet doświadczeni lekarze i położne. W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach w krótkim odstępie czasu przyszło na świat aż dziesięcioro dzieci. Co niezwykłe, wszystkie maluchy to bliźnięta!

Wśród nowych mieszkańców Śląska jest dokładnie pięć dziewczynek i pięciu chłopców. To Anielka i Łucja, Antoś i Filip, Klara i Rozalia, Claire i André oraz Tadzio i Tosia.

Choć w katowickiej placówce każdego roku rodzi się kilkanaście par bliźniąt, sytuacja, w której niemal jednocześnie pod opiekę neonatologów trafia aż pięć takich par, należy do rzadkości.

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Na oddziale neonatologicznym zrobiło się wyjątkowo gwarno. Wśród dziesięciorga najmłodszych pacjentów są zarówno dzieci urodzone w terminie, jak i wcześniaki, które wymagają szczególnej troski i specjalistycznego nadzoru.

Każdy z maluchów potrzebuje indywidualnego podejścia, dlatego personel medyczny ma obecnie pełne ręce pracy. Jak podkreślają przedstawiciele szpitala, narodziny bliźniąt to nie tylko podwójne szczęście dla rodziców, ale również większe wyzwanie organizacyjne i medyczne.

Ciąże mnogie wiążą się bowiem ze zwiększonym ryzykiem powikłań, a noworodki mogą wymagać dodatkowej opieki już od pierwszych chwil życia.

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Wyjątkowa seria porodów wzbudziła duże zainteresowanie również w mediach społecznościowych. Pod opublikowanym przez szpital wpisem pojawiły się gratulacje i życzenia zdrowia dla najmłodszych pacjentów oraz ich rodziców.

Internauci nie kryli wzruszenia na widok maluchów. Szczególną uwagę zwróciły zdjęcia bliźniąt wtulonych w siebie.

Dla personelu katowickiej placówki to także okazja do przypomnienia, jak istotna w przypadku ciąż mnogich jest współpraca lekarzy różnych specjalizacji.

W katowickim szpitalu przyszło na świat 5 par bliźniaków
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Dlaczego rodzice bliźniąt wybierają katowicki szpital?

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach zapewnia opiekę również kobietom z ciążami wysokiego ryzyka. W przypadku porodów mnogich szczególne znaczenie ma dostępność doświadczonych położników i neonatologów, którzy mogą błyskawicznie reagować, jeśli stan matki lub noworodków wymaga interwencji.

– Rodziny spodziewające się bliźniąt czy trojaczków często wybierają nasz szpital, ponieważ wiedzą, że zarówno mama, jak i jej dzieci będą otoczeni kompleksową, specjalistyczną opieką – podkreśla dr Magdalena Mucha, lekarka kierująca Oddziałem Neonatologicznym UCK w Katowicach.

Jak zaznacza specjalistka, ścisła współpraca zespołów położniczych i neonatologicznych pozwala zapewnić ciągłość opieki i szybko reagować na ewentualne komplikacje.

Tymczasem pięć par bliźniąt pozostaje pod troskliwą opieką medyków. Dla pięciu rodzin rozpoczął się właśnie zupełnie nowy rozdział życia – i to od razu z podwójną dawką szczęścia.

 

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