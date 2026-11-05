Prawdziwy baby boom w Katowicach! Pięć par bliźniąt przyszło na świat w kilka dni

Takiego zbiegu okoliczności nie spodziewali się nawet doświadczeni lekarze i położne. W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach w krótkim odstępie czasu przyszło na świat aż dziesięcioro dzieci. Co niezwykłe, wszystkie maluchy to bliźnięta!

Wśród nowych mieszkańców Śląska jest dokładnie pięć dziewczynek i pięciu chłopców. To Anielka i Łucja, Antoś i Filip, Klara i Rozalia, Claire i André oraz Tadzio i Tosia.

Choć w katowickiej placówce każdego roku rodzi się kilkanaście par bliźniąt, sytuacja, w której niemal jednocześnie pod opiekę neonatologów trafia aż pięć takich par, należy do rzadkości.

Dziesięcioro noworodków pod opieką lekarzy. Wśród nich wcześniaki

Na oddziale neonatologicznym zrobiło się wyjątkowo gwarno. Wśród dziesięciorga najmłodszych pacjentów są zarówno dzieci urodzone w terminie, jak i wcześniaki, które wymagają szczególnej troski i specjalistycznego nadzoru.

Każdy z maluchów potrzebuje indywidualnego podejścia, dlatego personel medyczny ma obecnie pełne ręce pracy. Jak podkreślają przedstawiciele szpitala, narodziny bliźniąt to nie tylko podwójne szczęście dla rodziców, ale również większe wyzwanie organizacyjne i medyczne.

Ciąże mnogie wiążą się bowiem ze zwiększonym ryzykiem powikłań, a noworodki mogą wymagać dodatkowej opieki już od pierwszych chwil życia.

Niezwykłe narodziny w Katowicach. Szpital pokazał bliźnięta

Wyjątkowa seria porodów wzbudziła duże zainteresowanie również w mediach społecznościowych. Pod opublikowanym przez szpital wpisem pojawiły się gratulacje i życzenia zdrowia dla najmłodszych pacjentów oraz ich rodziców.

Internauci nie kryli wzruszenia na widok maluchów. Szczególną uwagę zwróciły zdjęcia bliźniąt wtulonych w siebie.

Dla personelu katowickiej placówki to także okazja do przypomnienia, jak istotna w przypadku ciąż mnogich jest współpraca lekarzy różnych specjalizacji.

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Dlaczego rodzice bliźniąt wybierają katowicki szpital?

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach zapewnia opiekę również kobietom z ciążami wysokiego ryzyka. W przypadku porodów mnogich szczególne znaczenie ma dostępność doświadczonych położników i neonatologów, którzy mogą błyskawicznie reagować, jeśli stan matki lub noworodków wymaga interwencji.

– Rodziny spodziewające się bliźniąt czy trojaczków często wybierają nasz szpital, ponieważ wiedzą, że zarówno mama, jak i jej dzieci będą otoczeni kompleksową, specjalistyczną opieką – podkreśla dr Magdalena Mucha, lekarka kierująca Oddziałem Neonatologicznym UCK w Katowicach.

Jak zaznacza specjalistka, ścisła współpraca zespołów położniczych i neonatologicznych pozwala zapewnić ciągłość opieki i szybko reagować na ewentualne komplikacje.

Tymczasem pięć par bliźniąt pozostaje pod troskliwą opieką medyków. Dla pięciu rodzin rozpoczął się właśnie zupełnie nowy rozdział życia – i to od razu z podwójną dawką szczęścia.