Magda Gessler wraca do Chorzowa po Kuchennych rewolucjach

Ponowna wizyta Magdy Gessler w chorzowskiej restauracji miała miejsce 23 maja 2026 roku. Właściciele lokalu „Frelka i Hanys” natychmiast podzielili się tą nowiną za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

– Szanowni goście! W dniu dzisiejszym 23.05 była u nas Magda Gessler. Przeszliśmy rewolucje śpiewająco”– napisali właściciele na swoim profilu.

Kilka tygodni po zakończeniu głównych zdjęć, prowadząca ponownie zjawia się w danym miejscu, by zweryfikować, czy jej koncepcje kulinarne i wizualne są wciąż rzetelnie realizowane. Również sama gwiazda opublikowała w sieci krótki wpis z chorzowskiej restauracji.

Choć nie napisała wiele, jej wyraz twarzy na udostępnionej fotografii jednoznacznie sugeruje pełną satysfakcję z przeprowadzonych zmian.

Jak Kuchenne rewolucje zmieniły dawny Bar Kinga

Należy przypomnieć, że znana restauratorka po raz pierwszy zagościła w Chorzowie pod koniec marca 2026 roku. Jej celem był wówczas Bar Kinga zlokalizowany przy ulicy św. Kingi 1, który słynął wśród okolicznych mieszkańców z domowej kuchni śląskiej.

Przez wiele lat lokal gromadził lojalną klientelę, oferując tradycyjne specjały w stylu obiadu u babci – można było tam zjeść między innymi roladę, kotleta mielonego czy rybę, chociaż wystrój wnętrza mocno przypominał ubiegłą epokę.

Pojawienie się ekipy telewizyjnej błyskawicznie wywołało poruszenie na lokalnych grupach internetowych. Sama Magda Gessler nie szczędziła komplementów dla umiejętności szefowej kuchni w mediach społecznościowych.

– Chorzów… tuta króluje Danusia… rządzi śląską kuchnią!!! :))))) Zjecie tu obłędnie – pisała prowadząca.

Dzień później swoje oświadczenie wydali gospodarze lokalu. – Szanowni Goście, zapraszamy do naszego baru. Aktualnie jesteśmy po kuchennych rewolucjach. Magda nie jest straszna jak ją malują – przekazali właściciele.

Śląskie menu w odświeżonej restauracji Frelka i Hanys

Telewizyjna interwencja zakończyła się absolutną metamorfozą tego biznesu. Dotychczasowy Bar Kinga zyskał nową tożsamość jako „Frelka i Hanys”, a wnętrze oraz karta dań zostały gruntownie zmodernizowane. Zaktualizowane menu wciąż opiera się na kulinarnych tradycjach regionu, jednak wzbogacono je o bardziej współczesne akcenty. W ofercie restauracji znalazły się między innymi:

barszcz czerwony serwowany z mięsem, puree ziemniaczanym i śmietaną,

tradycyjny żur z ziemniakami i cebulką,

klasyczna rolada z kluskami śląskimi oraz modrą kapustą,

chrupiące placki ziemniaczane z gulaszem,

wołowe bitki w aromatycznym sosie grzybowym,

makowiec z bakaliami w amaretto, zwieńczony karmelizowaną pomarańczą.

Nowa strategia wizerunkowa mocno eksponuje śląski rodowód i regionalną gwarę. W sieci restauracja przyciąga uwagę klientów nietuzinkowymi hasłami reklamowymi: „– „Trza ci chwila spokoju ôd warzynio? Dej se luz, my się tym zaopiekujymy!”

Magda Gessler ratuje kolejne lokale na Śląsku

Z perspektywy ostatnich miesięcy widać wyraźnie, że województwo śląskie stanowi częsty cel podróży dla twórców „Kuchennych rewolucji”. Prowadząca regularnie wizytuje okoliczne miasta, wyciągając pomocną dłoń do przedsiębiorców zmagających się z trudnościami i przywracając ich restauracjom dawną świetność. W niedalekiej przeszłości gwiazda TVN pracowała między innymi w Gliwicach (Pierwsza Polka) oraz w innej chorzowskiej placówce (Bistro Kiszka Gra).

Obecność znanej restauratorki za każdym razem generuje ogromne emocje wśród okolicznych mieszkańców oraz użytkowników internetu. Wszelkie doniesienia o trwających nagraniach natychmiast obiegają sieć, a bezpośrednio po telewizyjnej premierze odmienione lokale muszą mierzyć się z prawdziwym szturmem gości, którzy na własnej skórze chcą przetestować nowe menu. Udany powrót Magdy Gessler do „Frelki i Hanysa” w Chorzowie dobitnie wskazuje na to, że właścicielom udało się sprostać wysokim wymaganiom i utrzymać odpowiedni standard po zakończeniu programu.