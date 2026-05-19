Metallica w Chorzowie. Absurdalne zasady dla uczestników koncertu. Nic nie można wnosić!

Anastazja Lisowska
2026-05-19 10:02

19 maja 2026 roku Stadion Śląski w Chorzowie zamieni się w prawdziwą stolicę metalu - na scenie pojawi się Metallica w ramach trasy M72 World Tour. Tysiące fanów muszą jednak przygotować się nie tylko na muzyczne emocje, ale też na wyjątkowo rygorystyczne zasady wejścia na teren koncertu. Organizatorzy wprowadzili szczegółową listę przedmiotów dozwolonych i zakazanych, a kontrole przy bramkach mogą być dłuższe niż zwykle.

Koncert w Chorzowie. Metallica wraca po 18 latach

19 maja 2026 roku Metallica po 18 latach zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach trasy M72 World Tour. To będzie jedno z największych koncertowych wydarzeń roku w Polsce - razem z Metalliką wystąpią także Gojira oraz Knocked Loose. Organizatorzy spodziewają się dziesiątek tysięcy fanów, dlatego przed wejściem obowiązywać będą rygorystyczne zasady bezpieczeństwa.

Metallica w Chorzowie 2026 zasady: co można wnieść na koncert?

W komunikatach organizatorzy przypominają o kluczowych zasadach, które będą obowiązywać podczas koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Apeluje się m.in. o wcześniejsze przybycie na stadion, aby uniknąć kolejek i usprawnić wejście na obiekt. Uczestnicy proszeni są także o zachowanie kultury osobistej wobec innych fanów oraz personelu wydarzenia. Na miejscu dostępne będą punkty obsługi klienta - zarówno przed stadionem, jak i na jego terenie i to właśnie w tych miejscach będzie można uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania. Jak jednak wygląda kwestia wnoszenia rzeczy na teren koncertu - co można ze sobą zabrać a czego nie? Okazuje się, że Metallica ma dość surowe zasady i na wydarzenie nie można zabrać nawet plecaka. Pełną listę rzeczy zakazanych znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Najważniejsze zasady dla uczestników koncertu. Metallica Chorzów 2026

Metallica na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jak przygotować się do koncertu?

Przy wydarzeniach tej skali warto pamiętać o kilku prostych zasadach:

  • ubierz wygodne buty,
  • przygotuj się na kilka godzin stania,
  • sprawdź wcześniej wejście przypisane do sektora,
  • zapisz trasę powrotu,
  • najlepiej korzystaj z komunikacji miejskiej.

Jeśli wybierasz się na koncert autem, pamiętaj, że po wydarzeniu czekają cię duże korki. Mapę komunikacyjnaą załączyliśmy w galerii zdjęć powyżej - znajduje się w ostatnim slajdzie.

