Koncert w Chorzowie. Metallica wraca po 18 latach

19 maja 2026 roku Metallica po 18 latach zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach trasy M72 World Tour. To będzie jedno z największych koncertowych wydarzeń roku w Polsce - razem z Metalliką wystąpią także Gojira oraz Knocked Loose. Organizatorzy spodziewają się dziesiątek tysięcy fanów, dlatego przed wejściem obowiązywać będą rygorystyczne zasady bezpieczeństwa.

Metallica w Chorzowie 2026 zasady: co można wnieść na koncert?

W komunikatach organizatorzy przypominają o kluczowych zasadach, które będą obowiązywać podczas koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Apeluje się m.in. o wcześniejsze przybycie na stadion, aby uniknąć kolejek i usprawnić wejście na obiekt. Uczestnicy proszeni są także o zachowanie kultury osobistej wobec innych fanów oraz personelu wydarzenia. Na miejscu dostępne będą punkty obsługi klienta - zarówno przed stadionem, jak i na jego terenie i to właśnie w tych miejscach będzie można uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania. Jak jednak wygląda kwestia wnoszenia rzeczy na teren koncertu - co można ze sobą zabrać a czego nie? Okazuje się, że Metallica ma dość surowe zasady i na wydarzenie nie można zabrać nawet plecaka. Pełną listę rzeczy zakazanych znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Najważniejsze zasady dla uczestników koncertu. Metallica Chorzów 2026

Metallica na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jak przygotować się do koncertu?

Przy wydarzeniach tej skali warto pamiętać o kilku prostych zasadach:

ubierz wygodne buty,

przygotuj się na kilka godzin stania,

sprawdź wcześniej wejście przypisane do sektora,

zapisz trasę powrotu,

najlepiej korzystaj z komunikacji miejskiej.

Jeśli wybierasz się na koncert autem, pamiętaj, że po wydarzeniu czekają cię duże korki. Mapę komunikacyjnaą załączyliśmy w galerii zdjęć powyżej - znajduje się w ostatnim slajdzie.