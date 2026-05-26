Dramat na DW935 w Raciborzu. Zderzenie autobusu z hulajnogą

Do bardzo niebezpiecznego incydentu doszło w poniedziałek, 25 maja, na trasie wojewódzkiej numer 935, w rejonie Raciborza. Jak wynika ze wstępnych policyjnych ustaleń, w okolicach stacji diagnostycznej autobus najechał na 56-letnią kobietę, która poruszała się na hulajnodze elektrycznej. Sytuacja wyglądała groźnie od samego początku.

Służby otrzymały błyskawiczne zgłoszenie o wypadku. Na ratunek natychmiast ruszyły zespoły ratownictwa medycznego oraz lokalna policja. Z uwagi na skalę obrażeń i charakter incydentu, zdecydowano się wezwać na miejsce załogę śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Helikopter lądował bezpośrednio w rejonie wypadku, by jak najszybciej udzielić pomocy poszkodowanej.

Mundurowi odgrodzili obszar, zabezpieczając ślady. Technicy i śledczy rozpoczęli szczegółowe oględziny, by precyzyjnie ustalić mechanizm zdarzenia i wskazać winnego.

Zablokowana droga wojewódzka nr 935. Utrudnienia po potrąceniu

Wypadek spowodował natychmiastowe zamknięcie drogi wojewódzkiej 935, przez co ruch został całkowicie wstrzymany. Zmotoryzowani zmuszeni byli do korzystania z lokalnych objazdów, co wiązało się z ogromnymi komplikacjami w podróży. Mundurowi prosili kierujących o cierpliwość i kierowanie się na alternatywne szlaki.

Czynności prowadzone przez funkcjonariuszy i ratowników przeciągnęły się na wiele godzin ze względu na powagę sytuacji. Dopiero kwadrans przed godziną 22:00 poinformowano, że działania zostały zakończone, a droga ponownie jest przejezdna. Funkcjonariusze wciąż analizują zebrane dowody, by zrekonstruować przebieg tego dramatycznego popołudnia.

Bezpieczeństwo na drodze. Policyjny apel do użytkowników hulajnóg

Rosnąca popularność elektrycznych jednośladów niestety idzie w parze z większą liczbą incydentów drogowych z ich udziałem. Policjanci bezustannie przypominają, by kierowcy samochodów i fani hulajnóg wykazywali się ostrożnością, respektowali obowiązujące przepisy i zwracali na siebie większą uwagę w przestrzeni publicznej.

Zaledwie ułamek sekundy dekoncentracji może skutkować koszmarnym finałem, zwłaszcza tam, gdzie panuje wzmożony ruch pojazdów.

Wypadek na A4. Zderzyły się dwa autokary. Pojazdami podróżowały dzieci. Zdjęcia z miejsca zdarzenia: