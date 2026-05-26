Piekary Śląskie zapełnią się tysiącami wiernych
W ostatnią niedzielę maja Piekary Śląskie ponownie staną się jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Polsce. Doroczna Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców przyciąga co roku tysiące wiernych z różnych regionów kraju. Organizatorzy podkreślają, że również w 2026 roku spodziewają się ogromnej frekwencji.
Tegorocznej pielgrzymce towarzyszyć będzie hasło „Uczniowie-misjonarze”, nawiązujące do świadectwa wiary i odpowiedzialności za przekazywanie Ewangelii we współczesnym świecie.
Głównym celebransem i kaznodzieją będzie bp Krzysztof Nykiel z Penitencjarii Apostolskiej w Watykanie. Nabożeństwu majowemu przewodniczyć będzie bp Grzegorz Suchodolski, biskup pomocniczy diecezji siedleckiej.
Centralnym punktem wydarzenia będzie uroczysta Msza Święta odprawiona o godz. 11.00 na Kalwaryjskim Wzgórzu. Wcześniej wierni wezmą udział w procesji z obrazem Matki Bożej Piekarskiej oraz wspólnej modlitwie.
Harmonogram pielgrzymki mężczyzn
Szczegółowy plan pielgrzymki:
- 8.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
- 8.30 – Modlitwa różańcowa
- 9.30 – Procesja z obrazem Matki Bożej Piekarskiej na Kalwarię oraz powitanie pielgrzymów
- 11.00 – Msza św. pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nykiela
- 13.15 – Spektakl teatralny dla dzieci „Anioł z piekarskiego wzgórza”
- 13.45 – Godzina ewangelizacyjna
- 15.00 – Nabożeństwo majowe pod przewodnictwem bp. Grzegorza Suchodolskiego
- 16.00 – Procesja do bazyliki piekarskiej i zakończenie pielgrzymki
Organizatorzy przekazali również ważne informacje dla uczestników. Rycerze z Piekar Śląskich od godziny 7.30 do 8.10 będą kierować pielgrzymów z parkingu przy ul. Bytomskiej 60 na parking przy bazylice. Uczestnicy będą mogli skorzystać z sali do przebrania się i pozostawienia rzeczy.
O godz. 8.30 zaplanowano zbiórkę obok zakrystii, następnie wspólną modlitwę i zdjęcia z kapłanami oraz biskupami. O 9.30 wyruszy uroczysta procesja z Bazyliki na Kalwarię z udziałem Rycerzy.
Pielgrzymki do Piekar z długoletnią historią
Historia pielgrzymek do Piekar Śląskich sięga XVII wieku, a same pielgrzymki stanowe mężczyzn organizowane są regularnie od 1947 roku. Przez lata wydarzenie stało się symbolem śląskiej wiary, tradycji i przywiązania do Matki Bożej Piekarskiej.
W czasach PRL pielgrzymki miały również wymiar społeczny i patriotyczny, a homilie wygłaszali tutaj m.in. kard. Karol Wojtyła – późniejszy papież Jan Paweł II.