Piekary Śląskie zapełnią się tysiącami wiernych

W ostatnią niedzielę maja Piekary Śląskie ponownie staną się jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Polsce. Doroczna Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców przyciąga co roku tysiące wiernych z różnych regionów kraju. Organizatorzy podkreślają, że również w 2026 roku spodziewają się ogromnej frekwencji.

Tegorocznej pielgrzymce towarzyszyć będzie hasło „Uczniowie-misjonarze”, nawiązujące do świadectwa wiary i odpowiedzialności za przekazywanie Ewangelii we współczesnym świecie.

Głównym celebransem i kaznodzieją będzie bp Krzysztof Nykiel z Penitencjarii Apostolskiej w Watykanie. Nabożeństwu majowemu przewodniczyć będzie bp Grzegorz Suchodolski, biskup pomocniczy diecezji siedleckiej.

Centralnym punktem wydarzenia będzie uroczysta Msza Święta odprawiona o godz. 11.00 na Kalwaryjskim Wzgórzu. Wcześniej wierni wezmą udział w procesji z obrazem Matki Bożej Piekarskiej oraz wspólnej modlitwie.

Harmonogram pielgrzymki mężczyzn

Szczegółowy plan pielgrzymki:

8.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

8.30 – Modlitwa różańcowa

9.30 – Procesja z obrazem Matki Bożej Piekarskiej na Kalwarię oraz powitanie pielgrzymów

11.00 – Msza św. pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nykiela

13.15 – Spektakl teatralny dla dzieci „Anioł z piekarskiego wzgórza”

13.45 – Godzina ewangelizacyjna

15.00 – Nabożeństwo majowe pod przewodnictwem bp. Grzegorza Suchodolskiego

16.00 – Procesja do bazyliki piekarskiej i zakończenie pielgrzymki

Organizatorzy przekazali również ważne informacje dla uczestników. Rycerze z Piekar Śląskich od godziny 7.30 do 8.10 będą kierować pielgrzymów z parkingu przy ul. Bytomskiej 60 na parking przy bazylice. Uczestnicy będą mogli skorzystać z sali do przebrania się i pozostawienia rzeczy.

O godz. 8.30 zaplanowano zbiórkę obok zakrystii, następnie wspólną modlitwę i zdjęcia z kapłanami oraz biskupami. O 9.30 wyruszy uroczysta procesja z Bazyliki na Kalwarię z udziałem Rycerzy.

Pielgrzymki do Piekar z długoletnią historią

Historia pielgrzymek do Piekar Śląskich sięga XVII wieku, a same pielgrzymki stanowe mężczyzn organizowane są regularnie od 1947 roku. Przez lata wydarzenie stało się symbolem śląskiej wiary, tradycji i przywiązania do Matki Bożej Piekarskiej.

W czasach PRL pielgrzymki miały również wymiar społeczny i patriotyczny, a homilie wygłaszali tutaj m.in. kard. Karol Wojtyła – późniejszy papież Jan Paweł II.