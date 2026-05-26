ING Silesia Beats – coś więcej niż festiwal. To wydarzy się w 2026 roku!

Edycja ING Silesia Beats 2025, w której łącznie wzięło udział ponad 36 000 osób, okazała się prawdziwym przełomem na mapie festiwalowej. I to nie tylko ze względu na imponującą scenotechnikę, liczbę artystów czy różnorodność brzmień, ale przede wszystkim dzięki Uczestnikom, którzy stworzyli absolutnie unikalną społeczność!

ING Silesia Beats 2026 to dwa festiwalowe dni, 9 scen, ponad 100 artystów i dziesiątki tysięcy uczestników spotykających się w jednym miejscu, by wspólnie przeżywać emocje, które zostają na długo.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Data wydarzenia: 12–13 czerwca 2026

PARK ŚLĄSKI w Chorzowie

Godzina startu: 17:00

17:00 Bilety i informacje: www.ingsilesiabeats.pl

Światowy line-up i muzyczne światy

Na festiwalu wystąpią artyści światowego formatu – headlinerzy największych festiwali i klubów na świecie, znani z takich wydarzeń jak Tomorrowland, Ultra, EDC, Sziget, Mysteryland, Parookaville, Untold czy Coachella, a także czołowi reprezentanci europejskiej i polskiej sceny muzycznej.

Wśród nich m.in.: Dimitri Vegas, Timmy Trumpet, HALŌ, Padre Guilherme, Lilly Palmer, John Newman, WizTheMc, Sub Zero Project, COONE, Vini Vici, Maddix, Da Tweekaz, Claptone, Mesto i wielu innych.

Ale to nie wszystko. ING Silesia Beats 2026 to także ogromna różnorodność gatunków i muzycznych światów, dzięki którym każdy znajdzie przestrzeń dla siebie – od EDM, house’u i techno, przez hardstyle, psytrance i rap, aż po projekty specjalne, tworzone wyłącznie z myślą o festiwalu.

Jednym z nich będzie wyjątkowy projekt Braci Kacperczyk z własną sceną, na której pojawią się: Fukaj, Sokół, Kosma Król oraz Kosmonauci. To idealne połączenie koncertowej energii, festiwalowego klimatu i artystów, którzy definiują nową generację polskiej sceny muzycznej.

Unikalna przestrzeń i społeczność

Festiwal odbywa się w Parku Śląskim w Chorzowie – jednym z największych parków miejskich w Europie. To wyjątkowe połączenie natury, miejskiej energii i nowoczesnej kultury festiwalowej. ING Silesia Beats to miejsce, w którym różnice stają się siłą, a muzyka działa jak uniwersalny język łączący ludzi.

Na uczestników czekać będą liczne sceny tematyczne, strefy relaksu, atrakcje pozwalające naładować baterie oraz rozbudowana oferta gastronomiczna z kilkudziesięcioma food truckami. To wydarzenie, które buduje społeczność – generację ludzi otwartych, ciekawych świata i spragnionych autentycznych przeżyć, wolności, tańca oraz wspólnej energii. Dołącz do generacji ING Silesia Beats!

Organizacja i partnerzy

Dzięki Sponsorowi Tytularnemu, którym jest ING Bank Śląski, możecie liczyć na unikalny format wydarzenia. Połączyliśmy siły, by razem tworzyć festiwal pełen niesamowitej muzyki, niezapomnianych emocji i świetnej zabawy. (www.ing.pl)

Partnerem Głównym wydarzenia ponownie zostało Województwo Śląskie. To dla nas coś więcej niż współpraca – to wspólne tworzenie projektu, który na dwa dni zamienia Park Śląski w tętniące życiem centrum muzyki. Region o tak wyjątkowym charakterze i sile idealnie wpisuje się v klimat naszego festiwalu. W tym roku Województwo Śląskie współtworzy również jedną z festiwalowych przestrzeni – Silesia Stage.

Festiwal ING Silesia Beats po raz kolejny został objęty honorowym patronatem przez:

Marszałka Województwa Śląskiego – Wojciecha Saługę,

Prezydenta Miasta Chorzowa – Szymona Michałka.

To duże wyróżnienie i wsparcie dla inicjatywy, która wspaniale przyczynia się do promocji regionu.Za organizację wydarzenia odpowiadają: MoreThanGood (Grupa Impel) oraz PMG GROUP. Producentem wykonawczym oraz autorem projektu jest PMG Group.

Szczegółowe informacje o organizatorach: www.pmggroup.pl | www.morethangood.pl