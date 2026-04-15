Leży na dawnej ziemi krakowskiej. To jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku

Myszków to jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Leży na dawnej ziemi krakowskiej

Choć współczesny Myszków jest jednolitym organizmem miejskim, jego historia jest nierozerwalnie związana z podziałami geograficznymi i administracyjnymi. Rzeka Warta stanowiła niegdyś naturalną granicę – prawobrzeżne osiedla, takie jak Mrzygłód, Ciszówka czy Nowa Wieś, należały do historycznej Małopolski i województwa krakowskiego. Z kolei lewobrzeżne dzielnice, Będusz i Mijaczów, przez wieki związane były z księstwem siewierskim, a wcześniej z księstwami górnośląskimi. Do Polski zostały bezpośrednio włączone dopiero w 1790 roku.

Sama osada, z której wyrosło miasto, zmieniła swoją nazwę z „Kuźnia Żarki” na Myszków w 1692 roku. Status gminy miejscowość uzyskała w 1924 roku, początkowo wchodząc w skład powiatu będzińskiego. Prawa miejskie nadano Myszkowowi znacznie później, bo dopiero 1 stycznia 1950 roku. W kolejnych dekadach miasto przechodziło reformy administracyjne, by w 1999 roku ponownie stać się siedzibą powiatu.

Na terenie Myszkowa znajduje się wiele obiektów zabytkowych, które są świadectwem jego wielowątkowej historii. Do najstarszych należą XVII-wieczny kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Mrzygłodzie, łączący w sobie elementy baroku, renesansu i rokoka, a także miniaturowa kapliczka z końca XVII wieku, upamiętniająca zwycięską bitwę lokalnej szlachty ze Szwedami.

Wśród zabytków wyróżnia się neogotycki kościół św. Stanisława, którego budowa trwała w latach 1908–1936. Jego charakterystycznym elementem jest ponad 60-metrowa wieża. Na uwagę zasługuje również Pałac Augusta Schmelzera z lat 80. XIX wieku, który po gruntownym remoncie zachwyca bogactwem detali architektonicznych. Z tego samego okresu pochodzą zabytkowe hale fabryczne dawnego Wartexu oraz budynek dworca kolejowego.

Inne warte uwagi obiekty to pochodząca z lat 20. XX wieku siedziba Prokuratury Rejonowej oraz kamienna kaplica Narodzenia NMP na Mijaczowie, która jest pozostałością po dawnym pałacu i istniała już w 1790 roku. Dopełnieniem historycznego krajobrazu miasta są budynki dworskie w dzielnicy Będusz, wzniesione na przełomie XIX i XX wieku.

