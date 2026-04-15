Jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku leży blisko Katowic. Zachwyca zabytkowym ratuszem

Łaziska Górne to jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Leży blisko Katowic

Nazwa miasta nawiązuje do dawnych metod pozyskiwania ziemi uprawnej przez wypalanie lasów, czyli tworzenie tak zwanych łazów. Pierwsza historyczna wzmianka o osadzie, określonej jako „villa Lasiszka”, pochodzi z 1287 roku i wiąże się z rycerzem Borko. Z biegiem czasu wyodrębniły się trzy części: Łaziska Średnie, Dolne i Górne. Dwie z nich, Lazyska Dolny i Lazyska Horny, zostały wymienione w dokumencie z 21 lutego 1517 roku, co jest uznawane za początek funkcjonowania pszczyńskiego państwa stanowego. Przez lata ziemie te należały do panów na Pszczynie, najpierw z rodu Piastów, a później innych rodzin szlacheckich.

Przez wieki mieszkańcy Łazisk trudnili się głównie rolnictwem. Przełom nastąpił wraz z odkryciem złóż węgla w 1779 roku, co zapoczątkowało górniczą historię miasta. W XIX wieku industrializacja nabrała tempa – powstały liczne kopalnie, huta oraz połączenia kolejowe. Rozwój przemysłu pociągnął za sobą budowę nowej infrastruktury, w tym pierwszej szkoły w 1806 roku. W 1917 roku rozpoczęła pracę Elektrownia Łaziska. W tym okresie powstała także nowa dzielnica mieszkalna dla górników sprowadzonych z Dolnego Śląska, którą miejscowi z niechęcią nazwali „Psią kolonią”.

XX wiek przyniósł miastu burzliwe wydarzenia, od udziału mieszkańców w powstaniach śląskich po zniszczenia II wojny światowej. Po plebiscycie w 1921 roku Łaziska Górne przyłączono do Polski. W 1927 roku, jeszcze przed uzyskaniem praw miejskich, wzniesiono charakterystyczny budynek ratusza w stylu funkcjonalistycznym. Prawa miejskie nadano Łaziskom w 1951 roku, a w 1973 roku połączono wszystkie trzy części w jeden organizm miejski.

Mimo wojennych zniszczeń, w mieście zachowało się wiele cennych obiektów. Do najważniejszych zabytków należą:

kościół Matki Bożej Królowej Różańca Świętego,

ratusz z 1927 roku,

budynek Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej z 1913 roku, dawny Schlafhaus,

modernistyczny kościół Męczeństwa św. Jana Chrzciciela z lat 1937-1940.

Najstarszym obiektem jest jednak krzyż dziękczynny z 1738 roku, ufundowany przez mistrza szklarskiego w podzięce za ocalenie huty szkła podczas huraganu.

