Ponad 10 razy zmieniało nazwę. To jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim

Rydułtowy to jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Wiele razy zmieniało nazwę

Pierwsze historyczne wzmianki o Rydułtowach, wówczas znanych jako Rudolphi Villa, pochodzą z przełomu XIII i XIV wieku i zostały zapisane w „Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego”. Nazwa miejscowości ma charakter dzierżawczy i wywodzi się od imienia Rudolf, które prawdopodobnie należało do pierwszego właściciela tych ziem. Na przestrzeni wieków nazwa miejscowości ulegała licznym transformacjom, odzwierciedlając burzliwą historię regionu. Po pierwotnej formie Rudolphi Villa (ok. 1295-1305), w dokumentach pojawiały się zapisy takie jak Rudosdorf (1355), Rynolticz (1453, 1481), Rynoltowitze (1531), a następnie Rudoltowi (1614) i Rydoltow (1679). W XVIII wieku utrwaliła się forma Ridultow (1745), która później przekształciła się w niemieckie Ridultau (1784). W XIX wieku często stosowano podział na część Dolną (Nieder) i Górną (Ober), a obok niemieckiej nazwy funkcjonowała już polska – Rydułtów. Ostateczna forma z końcówką „-owy” została dodana w XX wieku.

XX wiek przyniósł miastu liczne zmiany administracyjne. W 1926 roku, w wyniku połączenia kilku mniejszych gmin, powstała gmina Rydułtowy. Prawa miejskie nadano miejscowości w 1951 roku. Ciekawym epizodem w historii miasta był okres od 1975 roku, kiedy to Rydułtowy stały się jedną z dzielnic Wodzisławia Śląskiego. Samodzielność i prawa miejskie odzyskały 1 stycznia 1992 roku.

Rydułtowy leżą na Płaskowyżu Rybnickim, a na granicy miasta znajduje się jego najwyższy punkt o wysokości 311 m n.p.m. Budowa geologiczna terenu, bogata w pokłady węgla kamiennego, zdefiniowała przemysłowy charakter miasta. Jednocześnie na jego obszarze znajduje się chroniony prawnie pomnik przyrody nieożywionej – wychodnia piaskowców karbońskich „Skałka”.

Mimo niewielkiego zalesienia, które stanowi zaledwie 2% powierzchni, północna część Rydułtów należy do otuliny Parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich. Na terenie miasta i w jego okolicach żyje około 100-110 gatunków ptaków, co stanowi połowę wszystkich gatunków występujących w Polsce. Ostoją dla fauny są głównie przydomowe ogrody, parki oraz tereny poprzemysłowe.

Historia Rydułtów zapisana jest w jego zabytkach. Do najstarszych obiektów należy kamienny krzyż pamiątkowy z 1628 roku, usytuowany przy kościele św. Jerzego. Sama neogotycka świątynia pochodzi z 1896 roku. W mieście znajduje się również drugi zabytkowy kościół – pod wezwaniem św. Jacka, wzniesiony w 1922 roku.

Świadectwem przemysłowego dziedzictwa jest unikatowy tunel kolejowy z lat 1853-1858, budynek wagi Kopalni Węgla Kamiennego „Rydułtowy” z 1906 roku oraz zabytkowe osiedle robotnicze Karola, którego zabudowania powstawały w latach 1884-1912. Listę cennych obiektów uzupełniają Zespół Budynków Szpitala z 1911 roku oraz historyczny budynek stacji kolejowej.

