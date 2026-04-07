Jego nazwa miała powstać podczas polowania. To jedno z najpiękniejszych miast na Górnym Śląsku

Lubliniec to jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Jego nazwa jest związana z legendą

Początki Lublińca wiążą się z postacią księcia Władysława I opolskiego, który prawdopodobnie założył miasto około 1272 roku. Już w 1277 roku rozpoczęto budowę kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz miejskiego ratusza. Prawa miejskie, oparte na prawie flamandzkim, Lubliniec uzyskał w 1300 roku, przechodząc jednocześnie pod zwierzchnictwo czeskie. W 1500 roku odnowiono przywileje lokacyjne, nadając miastu prawo magdeburskie. Już od XIV wieku Lubliniec pełnił funkcję stolicy jednego z największych powiatów w księstwie opolskim, a do 1450 roku książę Jan Dobry nadał mu liczne przywileje, w tym prawo do warzenia piwa i tworzenia cechów.

Zgodnie z legendarnym przekazem, zanotowanym w XIX wieku, pierwotna nazwa miasta – Lubie – wzięła się od słów, które miał wypowiedzieć książę Władysław opolski podczas polowania w tutejszych lasach: „Lubi mi się tu kościół i miasto budować”. Chociaż jest to barwna opowieść, historycy wskazują, że pierwotne nazwy, takie jak Lubin czy Lublin, najprawdopodobniej wywodzą się od nazwy osobowej Luba albo Lubla.

Na przestrzeni wieków nazwa miasta ewoluowała. W dokumentach z przełomu XIII i XIV wieku pojawia się jako Lublin oraz Lublyn. Z kolei kronikarz Jan Długosz w XV wieku użył już formy Lublynecz, aby odróżnić śląską miejscowość od małopolskiego Lublina. Z czasem ugruntowała się polska nazwa Lubliniec, używana m.in. w oficjalnym zarządzeniu Fryderyka II z 1750 roku. Równolegle funkcjonowała niemiecka nazwa Lublinitz, którą w 1941 roku, ze względu na jej słowiańskie brzmienie, władze III Rzeszy zmieniły na fonetycznie niemieckie Loben.

Współczesny Lubliniec to miasto, w którym historia przeplata się z nowoczesnością. Jego serce stanowi zabytkowe centrum z kamienicami przy Rynku Głównym i Małym Rynku. Otaczają je nowsze osiedla mieszkaniowe, a tereny przemysłowe skupiają się głównie w północnej i wschodniej części. Charakterystycznym elementem krajobrazu są rozległe tereny leśne, które stanowią aż 70% powierzchni miasta, oraz liczne stawy i zalewy, tworzące doskonałą bazę rekreacyjną.

Do najważniejszych zabytków Lublińca należą:

Zamek w Lublińcu , historyczna siedziba władców i miejsce schronienia jasnogórskiego obrazu.

, historyczna siedziba władców i miejsce schronienia jasnogórskiego obrazu. Zabytkowe kościoły , w tym gotycki kościół św. Mikołaja, kościół św. Anny oraz kościół Podwyższenia Krzyża Świętego.

, w tym gotycki kościół św. Mikołaja, kościół św. Anny oraz kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Budynek Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein , dawniej Zakład Wychowawczy im. Franciszka Grotowskiego.

, dawniej Zakład Wychowawczy im. Franciszka Grotowskiego. Zabytki techniki , takie jak dwie wieże ciśnień, lokomotywownia wachlarzowa z obrotnicą oraz cztery żelbetowe schrony bojowe z 1939 roku.

, takie jak dwie wieże ciśnień, lokomotywownia wachlarzowa z obrotnicą oraz cztery żelbetowe schrony bojowe z 1939 roku. Budynki użyteczności publicznej, w tym Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe i gmach I Liceum Ogólnokształcącego, w którym mieści się obserwatorium astronomiczne.

