Miała być zwykła kontrola biletów. Skończyło się na komisariacie

Do bulwersującego zdarzenia doszło 12 listopada w autobusie linii nr 5, jadącym w kierunku Radziechów. O zdarzeniu jako pierwsze poinformowało "Radio Bielsko".

Jedna z pasażerek kupiła bilet za pomocą aplikacji mobilnej. Kontrolerki uznały jednak, że transakcja została dokonana zbyt późno, i wystawiły dziewczynie wezwanie do zapłaty 350 zł. Na tym sprawa się nie zakończyła.

Pasażerka została przewieziona na komisariat policji w Żywcu, gdzie miało dojść do potwierdzenia jej tożsamości. Podczas kontroli doszło również do ostrej wymiany zdań. W pewnym momencie jedna z kontrolerek miała nazwać towarzyszącego dziewczynie młodego mężczyznę „pedofilem”.

Całe zajście zostało zarejestrowane, a nagranie później przedstawiono prezesowi MZK Żywiec.

„Pedofil” – takie słowo padło w autobusie. Matka pasażerki złożyła skargę

Zachowanie kontrolerek wzbudziło oburzenie matki ukaranej dziewczyny.

Kobieta postanowiła oficjalnie interweniować. W złożonej skardze opisała przebieg zdarzenia, zwracając uwagę nie tylko na słowa skierowane do młodego mężczyzny, lecz także na krzyki i wulgarne zachowanie osób sprawdzających bilety.

Skarga trafiła do zarządu MZK Żywiec, burmistrza miasta oraz firmy CPW z Poznania, która zajmuje się kontrolą biletów na zlecenie przewoźnika.

Jak przekazała matka pasażerki, przedsiębiorstwo przeprosiło za zaistniałą sytuację i anulowało opłatę w wysokości 350 zł.

Dramat na moście w Żywcu:

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MZK zobaczyło nagranie i zareagowało. Kontrolerka straciła uprawnienia

Zarząd MZK Żywiec potwierdził, że po otrzymaniu skargi niezwłocznie rozpoczął czynności wyjaśniające.

Reakcja przewoźnika była zdecydowana.

– Zarząd natychmiast wycofał kontrolerce, której skarga dotyczy, legitymację uprawniającą do kontroli biletów w autobusach MZK Żywiec – poinformowała spółka.

Oznacza to, że kobieta nie może już sprawdzać biletów w pojazdach żywieckiego przewoźnika. MZK skierowało również do jej pracodawcy, firmy CPW z Poznania, pisemne zawiadomienie o poważnym naruszeniu warunków umowy.

Jednocześnie zażądano przedstawienia oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

Przewoźnik przeprasza pasażerów. Co dalej z kontrolerką?

Po ujawnieniu sprawy zarząd MZK Żywiec przeprosił wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu.

- Zarząd MZK w Żywcu Sp. z o.o. wyraża swoje ubolewanie w związku z zaistniałym zdarzeniem i przeprasza wszystkie osoby, które brały w nim udział - przekazał MZK Żywiec.

Odebranie kontrolerce legitymacji oznacza zakaz dalszego wykonywania przez nią kontroli biletów w autobusach tego przewoźnika.

Nie jest to jednak równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę przez firmę CPW. Ewentualne dalsze konsekwencje służbowe należą do jej pracodawcy.