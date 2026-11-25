Puchar Świata w Wiśle 2026. Światowa czołówka skoczków znów zawita w Beskidy

Ruszyło już odliczanie do kolejnej edycji Pucharu Świata w Wiśle. W dniach od 4 do 6 grudnia 2026 roku skocznia im. Adama Małysza w Wiśle-Malince ugości najlepszych skoczków narciarskich z całego globu.

Dla całego regionu to jedna z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych imprez w kalendarzu sportowym. Co roku pod skocznię w Wiśle zjeżdżają tysiące kibiców z całej Polski, by z biało-czerwonymi flagami wspierać rodzimych kadrowiczów.

Tym razem na obiekcie o rozmiarze HS134 zaprezentują się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. W planach są w sumie cztery konkursy indywidualne, po dwa dla każdej z płci.

Główne zawody z udziałem skoczków zostaną rozegrane w sobotę oraz niedzielę, 5 i 6 grudnia, stanowiąc kulminację sportowego weekendu.

Harmonogram skoków narciarskich w Wiśle. O której godzinie konkursy 5 i 6 grudnia?

Gospodarze wydarzenia zaprezentowali już pełny rozkład jazdy na grudniowy weekend. Pierwsze skoki zobaczymy w piątek, 4 grudnia, kiedy odbędą się oficjalne treningi, serie kwalifikacyjne i inauguracyjne zawody pań.

Następnego dnia, w sobotę 5 grudnia, w godzinach przedpołudniowych o punkty ponownie powalczą kobiety, a po południu obiekt przejmą skoczkowie, których pierwszy konkurs indywidualny wystartuje o godzinie 16.00.

Z kolei na niedzielę, 6 grudnia, zaplanowano drugie zawody indywidualne mężczyzn, które zostaną poprzedzone kwalifikacjami do konkursu.

Szczegółowy rozkład Pucharu Świata w Wiśle prezentuje się następująco.

Piątek, 4 grudnia - O godzinie 9.30 ruszy oficjalny trening mężczyzn, a o 12.15 na rozbiegu pojawią się kobiety w ramach swojej sesji treningowej. Na 14.15 wyznaczono start kwalifikacji pań, po których o 15.45 rozpocznie się ich pierwszy konkurs indywidualny, natomiast dzień zamkną kwalifikacje mężczyzn zaplanowane na godzinę 18.00.

Sobota, 5 grudnia - Drugi dzień zmagań otworzą o 11.15 kwalifikacje kobiet, które o 12.45 przystąpią do drugiego konkursu indywidualnego. Po południu rywalizację przejmą panowie, zaczynając od serii próbnej o 15.00, by punktualnie o 16.00 rozpocząć pierwszy konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni w Malince.

Niedziela, 6 grudnia - Ostatni dzień weekendu ze skokami rozpocznie się o godzinie 14.00 od kwalifikacji mężczyzn, a na 15.40 zaplanowano start drugiego konkursu indywidualnego skoczków, który zwieńczy zawody.

Warto pamiętać, że podane godziny startów mogą jeszcze ulec korektom w zależności od pogody oraz bieżących ustaleń samych organizatorów.

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Pogoda a Puchar Świata w Wiśle. Jaki plan awaryjny mają organizatorzy?

Głównym znakiem zapytania przed grudniową rywalizacją są jak zwykle trudne do przewidzenia warunki pogodowe panujące o tej porze roku.

Pierwsze dni grudnia w Beskidach nie gwarantują jeszcze mroźnej i śnieżnej zimy. Z tego powodu gospodarze zawodów zawczasu opracowali wariant pozwalający na przeprowadzenie konkursów nawet przy zbyt wysokich temperaturach.

Przy sprzyjającej aurze zeskok zostanie tradycyjnie pokryty śniegiem. Gdyby jednak białego puchu zabrakło, skoczkowie będą rywalizować w systemie hybrydowym, łączącym mrożone tory najazdowe z wyłożonym na lądowisku igelitem.

Taki sam format rywalizacji wykorzystano już z powodzeniem podczas Pucharu Świata w Wiśle rozegranego w listopadzie 2022 roku na tym samym obiekcie.

W tej chwili sztab organizacyjny zakłada jednak, że wszystkie zaplanowane zawody uda się rozegrać bez przeszkód i zgodnie z pierwotnymi założeniami.

Gdzie kupić bilety na Puchar Świata w Wiśle? Trwa sprzedaż wejściówek

Fani skoków narciarskich, którzy zamierzają osobiście dopingować zawodników pod skocznią, mogą już zaopatrzyć się w karty wstępu na to wydarzenie.

Oficjalna dystrybucja wejściówek wystartowała 25 września na internetowej platformie eBilet, gdzie dostępna jest pełna oferta.

W ofercie znalazły się zróżnicowane opcje dla kibiców, obejmujące zarówno bilety na pojedyncze dni, jak i dwudniowe karnety na sobotnie oraz niedzielne zmagania skoczków.

Sympatycy sportów zimowych mogą wybierać pomiędzy sektorami stojącymi a siedzącymi, przy czym ostateczny koszt zakupu uzależniony jest od wybranego miejsca oraz aktualnej puli sprzedażowej.