Nocny pożar w Żywcu. Płomienie ogarnęły kontener mieszkalny

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, 21 listopada, około godziny 3.45 na osiedlu Kabaty w Żywcu. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze kontenera mieszkalnego. Na miejsce natychmiast skierowano strażaków, którzy przystąpili do walki z ogniem.

Ratownicy rozpoczęli również przeszukiwanie płonącego obiektu, sprawdzając, czy w środku znajdują się ludzie.

W jednym z pomieszczeń natrafili na nieprzytomną 63-letnią kobietę. Niestety, przybyły na miejsce lekarz stwierdził jej zgon.

Pożar nie ograniczył się wyłącznie do jednego obiektu. Płomienie częściowo objęły również znajdujący się obok kontener mieszkalny. W środku przebywał mężczyzna, któremu udało się opuścić zagrożony budynek.

Na miejscu został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Jego stan nie wymagał przewiezienia do szpitala.

Nie żyje 63-letnia kobieta. Policja i prokurator wyjaśniają przyczyny tragedii

Na miejscu tragicznego pożaru pracowali również policjanci z Żywca. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i przeprowadzili czynności procesowe z udziałem prokuratora, mające pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu wydarzeń.

Na obecnym etapie nie wiadomo, co doprowadziło do pojawienia się ognia ani jak szybko pożar rozprzestrzenił się wewnątrz kontenera.

Okoliczności śmierci 63-letniej kobiety oraz przyczyny pożaru będą wyjaśniane w toku postępowania.

To miasto w województwie śląskim ma legendarną nazwę:

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Tragiczny pożar w Żywcu. Policja przypomina o czujkach dymu

W związku z dramatycznym zdarzeniem policjanci przypominają o konieczności wyposażania mieszkań i domów w czujki dymu oraz tlenku węgla.

Takie urządzenia mogą odpowiednio wcześnie ostrzec domowników o niebezpieczeństwie i dać im czas na opuszczenie budynku. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy intensywnie korzystamy z urządzeń grzewczych, warto zadbać o ich sprawność oraz właściwe zabezpieczenie mieszkań przed pożarem.

Nocny pożar na osiedlu Kabaty zakończył się śmiercią 63-letniej kobiety. Śledczy ustalają teraz, co doprowadziło do tragedii.