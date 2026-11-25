Makabryczne odkrycie w niedzielny poranek. W rowie leżał mężczyzna

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę w rybnickiej dzielnicy Kłokocin. Około godziny 9.30 przypadkowy przechodzień zauważył mężczyznę leżącego w wodzie, w rowie melioracyjnym znajdującym się za jednym z budynków przy ulicy Brackiej.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Po przybyciu policjantów okazało się, że na pomoc jest już za późno. Mężczyzna nie żył.

Na miejsce skierowano patrol policji oraz grupę dochodzeniowo-śledczą, która rozpoczęła oględziny i zabezpieczanie śladów. Funkcjonariusze ustalili tożsamość zmarłego. Okazało się, że był nim 34-letni mieszkaniec Rybnika.

Wstępne czynności nie wykazały, aby do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Na ciele mężczyzny nie stwierdzono również widocznych obrażeń zewnętrznych.

Policjanci wykluczyli także, by zdarzenie miało związek z wypadkiem komunikacyjnym.

Co stało się z 34-latkiem? Sekcja zwłok ma wyjaśnić zagadkę

Dokładne okoliczności śmierci mężczyzny pozostają na razie niewyjaśnione.

– W rowie melioracyjnym ujawniono zwłoki 34-letniego mężczyzny bez widocznych zewnętrznych obrażeń. Prokurator, który przybył na miejsce zarządził sekcję zwłok – poinformowała podkom. Bogusława Kobeszko, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.

To właśnie badanie pośmiertne ma pomóc śledczym w ustaleniu przyczyny zgonu.

Na obecnym etapie nie wiadomo, w jakich okolicznościach 34-latek znalazł się w rowie ani jak długo przebywał w wodzie.

Sprawa pozostaje w toku. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładny przebieg wydarzeń. Dopiero wyniki sekcji zwłok mogą przynieść odpowiedź na pytanie, co doprowadziło do śmierci 34-letniego mieszkańca Rybnika.

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