Makabryczne znalezisko pod mostem w Żywcu

W niedzielny wieczór, 16 sierpnia, w Żywcu rozegrał się dramat, który bada teraz policja. Przy tzw. moście Widzyka natrafiono na zwłoki mężczyzny. Przez kilka godzin teren był zabezpieczany przez odpowiednie służby ratunkowe. Jako pierwszy o tragicznym finale poszukiwań poinformował lokalny portal „Żywiec info”.

Wiadomość o makabrycznym znalezisku dotarła do służb w niedzielę w godzinach wieczornych. Z nieoficjalnych relacji wynikało, że ciało znajdowało się w pobliżu mostu Widzyka. Błyskawicznie na miejsce skierowano policyjne patrole, które zajęły się zabezpieczaniem terenu i wstępnym ustalaniem okoliczności zgonu.

Działania podjęte na miejscu zdarzenia zostały oficjalnie potwierdzone przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Policjanci przystąpili do rutynowych czynności procesowych, aby jak najszybciej odtworzyć przebieg tragicznych wydarzeń.

Obecnie policja nie ujawnia żadnych danych pozwalających na identyfikację zmarłego mężczyzny. Tajemnicą pozostaje również to, dlaczego mężczyzna stracił życie. Trwające śledztwo sprawia, że służby powstrzymują się od przedwczesnych wniosków dotyczących tego, dlaczego zmarły znalazł się w korycie rzeki.

Śledczy analizują ślady na moście w Żywcu

Akcja służb rozpoczęła się około godziny 19:00 i trwała nieprzerwanie przez kolejne godziny. Funkcjonariusze policji odgrodzili teren i skrupulatnie zbierali dowody, które mogłyby rzucić światło na to, co doprowadziło do tej tragedii przed ujawnieniem zwłok.

Do tej pory nie wydano żadnych oficjalnych komunikatów, które by wskazywały, co bezpośrednio doprowadziło do zgonu mężczyzny. Nie ustalono także, od jakiego czasu zwłoki znajdowały się w miejscu ich odnalezienia.

Głównym zadaniem toczącego się postępowania jest teraz identyfikacja zmarłego oraz wyjaśnienie przyczyn jego śmierci. Od rezultatów policyjnego śledztwa zależy kwalifikacja całego zdarzenia i ocena, czy mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem, czy też ze sprawą o charakterze kryminalnym.

W obecnej sytuacji wysnuwanie jakichkolwiek hipotez jest całkowicie pozbawione podstaw. Kluczowe dla rozwiązania tej zagadki będą wyniki specjalistycznych badań i działań operacyjnych prowadzonych przez powołane do tego organy.

Dramat na moście w Żywcu: