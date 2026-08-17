Mijają kolejne miesiące od zaginięcia Karoliny Wróbel z Czechowic-Dziedzic. Mimo prowadzonych przez policję i prokuraturę czynności, licznych poszukiwań terenowych oraz działań podejmowanych przez rodzinę i współpracujący z nią zespół detektywów, kobiety nadal nie udało się odnaleźć.

Najważniejsze pytanie pozostaje bez odpowiedzi: co stało się z Karoliną po jej zaginięciu?

Kolejne poszukiwania nie przyniosły przełomu

Jedne z ostatnich istotnych działań poszukiwawczych przeprowadzono w czerwcu 2026 roku. Biegli sprawdzili wówczas ostatni odcinek Wisły, na którym wcześniej utrzymywał się zator.

Rzeka była jednym z miejsc, które wymagały szczegółowej weryfikacji w związku z jedną z analizowanych hipotez dotyczących losu zaginionej.

Także te działania nie przyniosły jednak odpowiedzi. Karoliny nie odnaleziono.

To nie koniec poszukiwań prowadzonych niezależnie przez osoby zaangażowane w sprawę. Jak przekazuje Dawid Burzacki, koordynator zespołu detektywów i dziennikarzy śledczych, w ostatnim czasie ponownie prowadzono czynności terenowe.

— Pomimo upływu kolejnych miesięcy ta sprawa cały czas jest dla nas aktualna. Tylko w ubiegłym tygodniu i na początku sierpnia realizowaliśmy szereg czynności terenowych z wykorzystaniem psów specjalistycznych przeszkolonych do poszukiwania zapachu zwłok — mówi Burzacki.

Jak dodaje, działania koncentrują się przede wszystkim na sprawdzaniu i wykluczaniu potencjalnych miejsc, w których mogło znajdować się ciało Karoliny.

Poszukiwania Karoliny Wróbel:

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Brat Karoliny ponownie badany wariografem

Jak udało nam się ustalić ze źródeł zbliżonych do sprawy, około dwóch tygodni temu brat Karoliny miał zostać ponownie poddany badaniu wariografem.

Nie znamy wyników ani szczegółowego zakresu badania. Sam fakt jego przeprowadzenia może jednak wskazywać, że śledczy ponownie weryfikują informacje dotyczące okoliczności zaginięcia.

W sprawie nadal analizowane są informacje dotyczące ostatnich godzin przed zaginięciem Karoliny oraz osób z jej najbliższego otoczenia. Tymczasem do rodziny oraz osób zaangażowanych w poszukiwania docierają nieoficjalne informacje dotyczące przyszłości postępowania.

Według źródeł zbliżonych do sprawy prokuratura ma analizować możliwość zawieszenia śledztwa. Pojawiają się także informacje o możliwej zmianie kwalifikacji prawnej oraz dalszych decyzjach procesowych.

Na obecnym etapie nie ma jednak potwierdzenia, że taka decyzja została podjęta. Sama możliwość zawieszenia postępowania wywołuje ogromne emocje wśród bliskich Karoliny.

— Jak mogą zawiesić albo umorzyć to postępowanie? To dla żartów postawili Patrykowi B. tak poważne zarzuty? Poruszę niebo i ziemię, żeby tej sprawy nie zamieciono pod dywan. Moja siostra nadal nie została odnaleziona i dopóki nie dowiemy się, co się z nią stało, nie zamierzam odpuścić — mówi Daria Skoczylas.

Siostra zaginionej nie ukrywa również rozczarowania tempem postępowania.

— Mam żal do policji i prokuratury. Z naszej perspektywy od bardzo długiego czasu praktycznie nic się nie dzieje. My nie możemy po prostu uznać, że Karolina zniknęła i na tym zakończyć sprawę. Chcemy wiedzieć, gdzie jest i co się z nią stało — podkreśla.

„Nie zamierzamy przestać szukać”

Informacje o możliwym zawieszeniu śledztwa dotarły również do zespołu detektywów i dziennikarzy śledczych współpracujących z rodziną. Dawid Burzacki zaznacza jednak, że na razie nie chce przedstawiać nieoficjalnych informacji jako przesądzonej decyzji prokuratury.

— Do nas także dotarły informacje, że prokuratura rozważa zawieszenie śledztwa. Czy są to tylko plotki, czy rzeczywiście taki scenariusz jest brany pod uwagę, dowiemy się zapewne w najbliższym czasie. Na obecnym etapie nie chcę przedstawiać tego jako faktu. Niezależnie jednak od przyszłych decyzji procesowych prokuratury my nie zamierzamy przestać szukać Karoliny — mówi.

Jak podkreśla, niezależne działania zespołu są uzupełnieniem pracy organów ścigania.

— Nasze działania są uzupełnieniem działań policyjno-operacyjnych, które cały czas w tej sprawie są prowadzone i realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jeżeli uzyskujemy informacje, które mogą mieć znaczenie dla postępowania, przekazujemy je organom ścigania — wyjaśnia.

Poszukiwania Karoliny nie ograniczają się wyłącznie do jej najbliższej okolicy. Zespół współpracuje również z zagranicznymi biurami detektywistycznymi i sprawdza pojawiające się w sprawie wątki zagraniczne.

— Cały czas, przy współpracy z zaprzyjaźnionymi europejskimi biurami detektywistycznymi, sprawdzamy i weryfikujemy również wątki zagraniczne, które pojawiały się w tej sprawie. Żadnego racjonalnego scenariusza nie chcemy odrzucić tylko dlatego, że od zaginięcia minęło dużo czasu — mówi detektyw Ewelina Tomaszek.

Burzacki dodaje:

— Nie możemy wykluczyć, że Karolina żyje.

Patryk B. nadal objęty dozorem

Jednym z istotnych wątków postępowania pozostaje sytuacja procesowa Patryka B., któremu przedstawiono poważne zarzuty związane ze sprawą Karoliny. Z nieoficjalnych informacji wynika, że około pół roku temu prokuratura miała częściowo złagodzić stosowane wobec niego środki zapobiegawcze.

Według informacji uzyskanych przez redakcję od stycznia 2026 roku Patryk B. ma obowiązek stawiania się raz w tygodniu na komisariacie policji w ramach dozoru policyjnego.

Trzeba jednak podkreślić, że sam fakt przedstawienia zarzutów nie oznacza winy. Odpowiedzialność karna może zostać ostatecznie stwierdzona wyłącznie przez sąd, a Patryk B. korzysta z domniemania niewinności.

Ponad półtora roku bez odpowiedzi

Od zaginięcia Karoliny przeprowadzono wiele czynności. Przeszukiwano tereny Czechowic-Dziedzic i okolicznych miejscowości, sprawdzano zbiorniki oraz cieki wodne, wykorzystywano specjalistyczne psy, analizowano monitoring i przesłuchiwano osoby mogące posiadać informacje dotyczące ostatnich godzin przed zaginięciem.

Sprawdzano kolejne miejsca i hipotezy. W czerwcu 2026 roku biegli ponownie zajęli się odcinkiem Wisły, na którym wcześniej utrzymywał się zator. Około dwóch tygodni temu brat Karoliny miał zostać ponownie poddany badaniu wariografem.

Mimo tych działań nadal nie ma odpowiedzi na najważniejsze pytanie: Gdzie jest Karolina Wróbel?

Bliscy zaginionej proszą o kontakt każdego, kto może posiadać informacje dotyczące jej zaginięcia, wydarzeń z 3 stycznia 2025 roku, dni poprzedzających zaginięcie lub osób, z którymi Karolina miała wówczas kontakt.

— Jeżeli ktoś coś widział, coś słyszał albo posiada informacje, których do tej pory nikomu nie przekazał, proszę, żeby się odezwał. Nie interesuje mnie, dlaczego ktoś milczał przez tyle miesięcy. Chcemy tylko odnaleźć Karolinę i dowiedzieć się prawdy — apeluje Daria Skoczylas.

Dla rodziny czas nie oznacza końca poszukiwań.

— Dla nas ta sprawa nie jest numerem w prokuraturze. Chodzi o moją siostrę. Chcemy ją odnaleźć i dowiedzieć się prawdy. Dopóki tego nie osiągniemy, będziemy walczyć dalej — podkreśla siostra Karoliny.

Karolina Wróbel nadal pozostaje zaginiona. A jej rodzina wciąż czeka na odpowiedź, która może zmienić wszystko.